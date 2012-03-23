本周中国区精选(3月16日-23日) China Weekly
3月19日，北京故宫附近，一名男子站在门口向外吐水。 REUTERS/David Gray
3月18日，辽宁沈阳，一个孩子躺在医院厕所改成的家中。孩子的父亲是一名修脚师，自2006年起租借医院未使用的厕所用来居住。 REUTERS/Stringer
3月16日，香港，一名示威者在电视辩论结束后试图阻挡香港行政长官候选人唐英年的车辆。香港特区行政长官选举将于3月25日举行，香港首富李嘉诚首次介入此次激烈竞选，公开表示支持唐英年。 REUTERS/Bobby Yip
3月20日，北京郊区，几名摊贩在公路出口处售卖小狗。 REUTERS/David Gray
3月17日，四川雅安，“熊猫茶”创始人安琰石(右)身穿大熊猫服装在茶园里卸载熊猫粪便。安琰石用熊猫粪便种植茶叶，采选到“熊猫茶”将被定位成稀品、极品、珍品三个档次，其中的稀品售价每公斤高达44万元。安琰石还欲将他所种植的more
采茶姑娘在茶园里对“熊猫茶”首次采选。雅安顶峰村熊猫生态茶山目前种植有10余亩“熊猫茶树”，是安琰石从2011年11月开始，先后用了近10吨熊猫粪便种植出来的。 REUTERS/Stringer
3月21日，上海，一名女子经过静安公园里盛开的樱花。3月20日是春分节气，春分过后，太阳直射点北移，北半球变得昼长夜短。 REUTERS/Carlos Barria
3月16日，湖北武汉，徐天成头顶铁钉倒立。徐天成30多年来每天都会早起外出锻炼，跑步、倒立、练气功，练就了“铁头功”。 REUTERS/Stringer
3月6日，北京，酒店试睡员庄菁检查一家连锁酒店的厕纸。上海女孩庄菁2010年3月从7,800名应征者中脱颖而出，成为中国饭店协会的职业酒店试睡员之一，被称为拥有“史上最舒服的工作”。 REUTERS/Jason Lee
3月16日，北京，一名男子经过胡同里的一个简易住所。 REUTERS/David Gray
3月20日，北京，一辆卡车运载着回收的废旧塑料用品。 REUTERS/David Gray
3月17日，海南三亚，天骄特卫保镖学员在水中训练。中国专业提供要员保护的天骄特卫公司开始在海南三亚进行为期四周的要员保护特训营。此次活动邀请以色列安全学院总教官、韩国和阿尔巴尼亚前国家领导人保镖等国际顶级保镖教官和反恐专more
3月22日，上海，人们经过淮海路和黄陂路的交叉路口。 REUTERS/Carlos Barria
3月22日，上海，一名吸烟的女子。中国烟民数量为3.5亿，约占世界烟民总数的35%，中国近一半成年男性都在吸烟。世卫组织数据显示，作为全球最大的烟草生产国和消费国，中国另有大约7.4亿人口饱受二手烟危害，每年死于吸烟相关more
3月22日，辽宁沈阳，一名摊贩为顾客提供面条小吃。 REUTERS/Stringer
3月21日，上海，婴儿躺在公园里晒太阳。 REUTERS/Aly Song
3月20日，北京的一家麦当劳门店。中央电视台3.15晚会曝光麦当劳(中国)有限公司三里屯餐厅违规操作、销售超过保质期食品等问题，麦当劳中国已发布声明认错，并向消费者致歉，三里屯店也已停业整顿。 REUTERS/Davidmore
3月19日，北京，糖尿病病患和家属呆在广安门中医院的走廊内。2011年，全国医疗卫生支出6367亿元，比上年增加1563亿元，增长32.5%。虽然增长比例惊人，但却仅占47.16万亿GDP总额的1.35%，低于世界上绝大more
3月19日，江苏南京，在油价上调前，车主夜晚在加油站内排队加油。中国发改委宣布自3月20日起上调成品油价格6-7%，汽、柴价格每吨均提600元人民币，全国平均90号汽油和0号柴油每升分别提高0.44元和0.51元，涨幅超more
3月19日，第六届亚洲电影大奖颁奖礼在香港隆重举行，叶德娴凭借《桃姐 》第五度封后。印尼男演员Donny Damara获封影帝，曾在柏林电影节、金球奖、奥斯卡金像奖上屡得殊荣的《纳德与西敏：一次别离》打败张艺谋的《金陵十more
3月18日，北京，日坛公园雪景。3月17日深夜至18日凌晨，北京市区突然降下罕见春雪。 REUTERS/Jason Lee
3月16日，香港，一名男子在苹果专卖店外排队购买新一代iPad。苹果新一代iPad在全球10个国家和地区公开发售。 REUTERS/Tyrone Siu