本周中国区精选(3月16日-23日) China Weekly

3月17日，四川雅安，“熊猫茶”创始人安琰石(右)身穿大熊猫服装在茶园里卸载熊猫粪便。安琰石用熊猫粪便种植茶叶，采选到的“熊猫茶”将被定位成稀品、极品、珍品三个档次，其中的稀品售价每公斤高达44万元。安琰石还欲将他所种植more

3月17日，四川雅安，“熊猫茶”创始人安琰石(右)身穿大熊猫服装在茶园里卸载熊猫粪便。安琰石用熊猫粪便种植茶叶，采选到的“熊猫茶”将被定位成稀品、极品、珍品三个档次，其中的稀品售价每公斤高达44万元。安琰石还欲将他所种植的“熊猫茶”申请吉尼斯世界纪录——“世界最昂贵的茶叶”。 REUTERS/Stringer

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