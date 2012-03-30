本周中国区精选(3月23日-30日) China Weekly
3月23日，上海，一名出租司机驾车穿行黄浦江隧道。国际能源署(IEA)预计，中国2012年成品油需求将增长3.9%，中国2012年需求将在每日988.5万桶，国内原油产出加上进口的原油和成品油可以满足需求。 REUTERmore
3月22日，新疆连云港－霍尔果斯高速公路，一位牧民在警察的指引下驱赶转场牲畜前往春季草场放牧饲养和产羔育幼。 REUTERS/China Daily
3月26日，浙江东阳，一个孩子观看童子尿煮鸡蛋。每年三月，东阳街头摊贩会用童子尿煮鸡蛋出售，这种煮蛋被称为“童子蛋”，已被列入东阳市非物质文化遗产。 REUTERS/Aly Song
3月29日，在中国国际时装周上，模特们在后台候场。梅赛德斯-奔驰中国国际时装周于2012年3月24日至4月1日在北京举行，来自国内外的46家品牌和机构、30余位中外设计师及近400位设计和模特新秀将参与41场时装发布、6more
一位模特坐在同伴的腿上休息，等待参加北京服装学院、台湾实践大学、法国MOD的2012届毕业作品联合展演。 REUTERS/Jason Lee
一名模特展示美国运动品牌KangaROOS的服装。 REUTERS/David Gray
3月28日，湖北武汉，第一届武汉·成都国际熊猫灯会在东湖听涛景区试灯。灯会于30日晚正式拉开序幕，130多个巨型灯组将全部亮灯。 REUTERS/Stringer
3月28日，江苏南京，高中生在老师的带领下高喊口号，以鼓舞备战高考的士气。 REUTERS/Sean Yong
3月28日，河南郑州，苹果公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)(左)参观富士康工厂iPhone生产线。 REUTERS/Apple/Handou
3月23日，上海，小学生在体操学校内训练。 REUTERS/Aly Song
3月24日，浙江嘉兴，工人们焊接广告牌钢架。中国银行发布2012年二季度宏观经济金融形势分析报告，报告认为受外部环境有所好转、政策预调微调效应显现等因素的影响，预计中国经济二季度增长将比一季度小幅回升，GDP增长8.4%more
3月23日，中国藏獒展览会在辽宁沈阳举行，一名参展者展示藏獒。约有2,000只藏獒参加此次展会。 REUTERS/Stringer
3月21日，广东广州杨箕村二度拆迁开始，一名女子在其房屋遭误拆后痛哭。 REUTERS/Stringer
3月14日，香港，几名男子站在太平山顶俯瞰楼宇。 REUTERS/Bobby Yip
3月26日，上海陆家嘴，工人们清洁上海环球金融中心外墙。上海环球金融中心高492米，共101层，高空作业清洁队30多名工人每天两人为一组搭乘专业机器清洗其幕墙。 REUTERS/China Daily
3月26日，北京，工人们在建筑工地内搬运推车。中国美国商会(AmCham China)发布的一份调查报告称，289家受访企业中，有89%认为中国由于成本不断增加，正在“某种程度”或“很大程度”上逐渐失去竞争优势。该比例比more
3月28日，江苏南京，股民在证券交易大厅内玩扑克牌。中国股市沪综指当日大幅收挫2.7%，至近两个月新低，并创去年11月30日以来最大单日跌幅。 REUTERS/Leo Lang
3月27日，上海，社交网站Facebook创始人马克·扎克伯格携其华裔女友普莉希拉·陈(Priscilla Chan)现身上海街头。Facebook称扎克伯格来中国是为度假。 REUTERS/Stringer
3月23日，上海燕山深水港，工人们向卡车上装载阴极铜。分析师表示，目前中国精炼阴极铜的商业库存超过100万吨，此水准为2009年以来首见，因进口量大而国内需求疲弱；在这种情况下，第二季新货到港可能放缓。REUTERS/Cmore
3月6日，香港酒店Gold by Harlan Goldstein内部景观。该酒店由知名厨师Harlan Goldstein创立，是其名下的唯一一家食府。 REUTERS/Andy Ho
3月27日，浙江乐清市，一名工人在造船厂内工作。国家统计局公布的数据显示，1-2月，全国规模以上工业企业实现利润6,060亿元，同比下降5.2%。 REUTERS/Carlos Barria
3月19日，北京广安门中医院，一名糖尿病人在就医前拍摄舌像作为记录。2011年，全国医疗卫生支出6367亿元，比上年增加1563亿元，增长32.5%，但仅占47.16万亿GDP总额的1.35%，低于世界上绝大部分国家。 more
3月25日，香港第四届行政长官选举结束，前行政会议召集人梁振英在首轮投票中取得689票，击败对手唐英年和何俊仁当选，将于7月1日履新。 REUTERS/Tyrone Siu
3月23日，2012年国际泳联跳水系列赛北京站在水立方举行，两名表演者在赛间从三米跳板跃入池中。 REUTERS/David Gray
3月23日，北京人民大会堂，仪仗队士兵丈量地板，为印尼总统苏西洛(Susilo Bambang Yudhoyono)访华的欢迎仪式做准备。 REUTERS/David Gray
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