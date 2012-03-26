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图片 | 2012年 3月 26日 星期一 16:31 BJT

2011华赛获奖作品大赏 CHIPP

文化、艺术与娱乐类单幅银奖：可移动的艺术。 作者为摄影师Marianna Massey。 2011年8月25日，在澳大利亚悉尼的悉尼港，一名模特在走秀。

文化、艺术与娱乐类单幅银奖：可移动的艺术。 作者为摄影师Marianna Massey。 2011年8月25日，在澳大利亚悉尼的悉尼港，一名模特在走秀。

2012年 3月 26日 星期一
文化、艺术与娱乐类单幅银奖：可移动的艺术。 作者为摄影师Marianna Massey。 2011年8月25日，在澳大利亚悉尼的悉尼港，一名模特在走秀。
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