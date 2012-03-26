X
版本:
中国
资讯
中国财经
国际财经
新闻人物
财经视点
深度分析
时事要闻
专栏
中国财经专栏
国际财经专栏
大宗商品专栏
专题
独家
专题报道
路透精英汇
新闻周刊
汤森路透金融圈
汤森路透基金会
金融小百科
生活
乐享时尚
科技电子
娱乐体育
职场管理
气候环境
寰宇花絮
投资
外汇
期货
股票
债券
基金
房地产
科技
金融服务
医药健康
交通汽车
市场
中国
美国
香港
日本
欧洲
亚洲
全球指数
图片
视频
订阅
RSS
职业
邮件订阅
Africa
América Latina
عربي
Argentina
Brasil
Canada
中国
Deutschland
España
France
India
Italia
日本
México
РОССИЯ
United Kingdom
United States
图片
|
2012年 3月 26日 星期一 16:31 BJT
2011华赛获奖作品大赏 CHIPP
文化、艺术与娱乐类单幅银奖：可移动的艺术。 作者为摄影师Marianna Massey。 2011年8月25日，在澳大利亚悉尼的悉尼港，一名模特在走秀。
2012年 3月 26日 星期一
文化、艺术与娱乐类单幅银奖：可移动的艺术。 作者为摄影师Marianna Massey。 2011年8月25日，在澳大利亚悉尼的悉尼港，一名模特在走秀。
Close
1
/
1
分享图片集
重播
下一图片集
探秘保镖训练营 Bodyguard Training
精选图集
查看更多
∨
点击排名
编辑推荐
一周焦点：美联储与欧洲央行各行其道 政策差异将越来越大
编辑推荐
一周焦点：美联储与欧洲央行各行其道 政策差异将越来越大