路透12月照片精选
12月13日，美国威斯康辛州，美国当选总统特朗普在“美国感谢你”系列活动中演讲。REUTERS/Shannon Stapleton
12月1日，法国巴黎，法国总统奥朗德在爱丽舍宫发表讲话。奥朗德宣布不寻求连任，法国现任总统不寻求连任，为数十年来首见。REUTERS/Lionel Bonaventure
12月2日，古巴Las Tunas，民众手举前领导人菲德尔·卡斯特罗的肖像，等待运送菲德尔·卡斯特罗骨灰的车队。REUTERS/Carlos Barria
12月1日，泰国曼谷，佛教寺庙卧佛寺里的泰国新国王拉玛十世肖像。王储哇集拉隆功当日正式登基成为新国王拉玛十世。 REUTERS/Jorge Silva
12月9日，韩国首尔，韩国国会举行全体会议，就总统朴槿惠弹劾案进行表决，以压倒性票数通过弹劾案。REUTERS/Kim Hong-Ji
12月5日，中国香港，深港通开通仪式。当日上午9时，深圳证券交易所和香港交易所在深圳、香港同时举行深港通开通仪式。REUTERS/Bobby Yip
12月6日，韩国首尔，三星电子副会长李在镕抵达国会出席涉及总统朴槿惠亲信干政丑闻的听证会，当日韩国八大企业掌舵人出席了听证会。REUTERS/Kim Hong-Ji
12月6日，美国纽约，美国当选总统特朗普与软银社长孙正义会晤后与媒体见面。特朗普称，软银计划在美国投资500亿美元，创造5万个新工作岗位。REUTERS/Brendan McDermid
12月14日，美国华盛顿，美联储主席叶伦在政策会议后的记者会上发言。美联储当日宣布升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐。REUTERS/Gary Cameron
12月14日，美国纽约联合国总部，即将卸任的联合国秘书长潘基文与妻子为其画像揭幕。此后其画像与其前任７位秘书长的画像一同悬挂在秘书处大楼一层走廊的墙上。REUTERS/Brendan McDermid
12月16日，日本东京，到访的俄罗斯总统普京与日本首相安倍晋三谈笑风生。两国在多个领域如能源、医疗、远东地区开发等达成多项合作协议。REUTERS/Alexander Zemlianichenko/Pool
12月31日，韩国首尔，韩国民众举行大规模示威游行，要求总统朴槿惠辞职。REUTERS/Kim Hong-Ji
12月12日，墨西哥，到访的中国国务委员杨洁篪与墨西哥总统培尼亚会晤。图片由墨西哥总统府提供。Mexico Presidency/Handout via REUTERS
12月26日，以色列贝尔谢巴附近，候鸟飞过的壮观景象。REUTERS/Baz Ratner
12月23日，德国柏林，民众在当地一处圣诞集市附近放置鲜花和蜡烛。19日一辆卡车冲向圣诞市集上的人群，造成12人丧生，近50人受伤。REUTERS/Hannibal Hanschke
12月11日，土耳其伊斯坦布尔，爆炸事件现场一辆警车上放着鲜花。10日一所足球场外不到一分钟时间里发生两次爆炸，爆炸造成38人死亡，其中30人为警察。REUTERS/Osman Orsal
12月22日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京参加俄驻土耳其大使卡尔洛夫的追悼会。卡尔洛夫19日在安卡拉遭枪击身亡，行凶者是一名非当值警官。图片由第三方提供。Sputnik/Kremlin/Alexei Nikolskyi more
12月26日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，市政府楼顶降半旗，悼念25日坠机事件中的遇难者。一架载有92人的俄军机在飞往叙利亚途中在黑海坠毁，无人生还，26日为全国哀悼日。REUTERS/Ilya Naymushin
12月30日，中国山西太原，一家购物广场外迎接鸡年的公鸡雕像，媒体称其造型与特朗普发型相似。REUTERS/Jon Woo
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