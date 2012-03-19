拆解新iPad
2012年3月15日，苹果新一代iPad在全球10个国家和地区公开发售。 REUTERS/Thomas Peter
美国加州计算机修理公司iFixit.com派出专家拆解新iPad，并率先在网站上发表拆机文。 REUTERS/iFixIt.com/Handout
拆解后发现新iPad有高通公司(Qualcomm)、博通公司(Broadcom)、三星电子公司(Samsung Electronics)及其他半导体制造商的芯片。 REUTERS/iFixit.com/Handout
iFixit指出，新iPad包括1张高通LTE手机芯片和1张高通无线网卡，适用3G和4G，博通则供应Wifi和蓝牙等无线网络半导体装置。 REUTERS/iFixit.com/Handout
iPad的新A5X处理器由高通公司制造，使用英国安谋国际科技公司(ARM Holding)授权的高效节能科技以增强图形处理能力，高通也生产旧iPad处理器。(新iPad上的A5X处理器。) REUTERS/iFixit.more
拆解主逻辑板(logic board)。 REUTERS/iFixit.com/Handout
iFixit称，苹果的显示器看来是由三星出产，用以储存音乐、影片等媒体内容的NAND闪存芯片由东芝公司提供，日本尔必达公司(Elpida)则提供DRAM芯片。(新iPad拆解后的组件。) REUTERS/iFixit.cmore
iPad也有安华高科技公司(Avago Technologies)、三胞半导体公司(Triquint Semiconductor)和飞捷半导体公司(Fairchild)的芯片。(新iPad内部的A5X处理器等元件。) Rmore
前置摄像头。 REUTERS/iFixit.com/Handout
组成元件。 REUTERS/iFixit.com/Handout
外壳。 REUTERS/iFixit.com/Handout
微型SIM卡槽。 REUTERS/iFixit.com/Handout
主逻辑板(Logic Board)。 REUTERS/iFixit.com/Handout