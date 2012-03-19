iFixit称，苹果的显示器看来是由三星出产，用以储存音乐、影片等媒体内容的NAND闪存芯片由东芝公司提供，日本尔必达公司(Elpida)则提供DRAM芯片。(新iPad拆解后的组件。) REUTERS/iFixit.cmore