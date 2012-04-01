为地球熄灯一小时 Earth Hour 2012
3月31日，世界多地举行熄灯活动，以响应由世界自然基金会发起的“地球一小时”活动。中国以及全球其他146个国家和地区的5,000座城市将展开熄灯接力。(3月31日，巴西首都巴西利亚，一名男子展示iPhone手机上的“地球more
“地球一小时”是世界自然基金会在2007年向全球发出的一项倡议，呼吁个人、社区、企业和政府在每年3月份的最后一个星期六熄灯1小时，以此来激发人们对保护地球的责任感，以及对气候变化等环境问题的思考，表明对全球共同抵御气候变more
乌克兰基辅，圣米歇尔巨金教堂(Mikhaylo Golden Cupolas Cathedral)熄灯前后对比图。 REUTERS/Gleb Garanich
波兰华沙的文化科学宫。 REUTERS/Kacper Pempel
俄罗斯莫斯科，莫斯科河附近的Kotelnicheskaya路堤。 REUTERS/Maxim Shemetov
俄罗斯圣彼得堡，艾尔米塔什博物馆(Hermitage)。 REUTERS/Alexander Demianchuk
俄罗斯圣彼得堡大学河岸。 REUTERS/Alexander Demianchuk
希腊雅典，卫城熄灯前(上)与熄灯后对比图。 REUTERS/Yorgos Karahalis
塞尔维亚贝尔格莱德，国会大厦熄灯前后对比图。 REUTERS/Marko Djurica
塞尔维亚贝尔格莱德，圣萨瓦大教堂。 REUTERS/Marko Djurica
保加利亚索菲亚，Ivan Vazov国家大剧院熄灯前后对比图。 REUTERS/Stoyan Nenov
白俄罗斯明斯克的国家图书馆。 REUTERS/Vasily Fedosenko
印度新德里，印度门熄灯前(上)与熄灯后对比图。 REUTERS/Parivartan Sharma
越南河内，地标性建筑“鲨鱼头”(Ham Ca Map)。 REUTERS/Kham
哈萨克斯坦阿斯坦纳，巴伊杰列克观景塔(Baiterek)。 REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov
印尼日惹，普兰巴南寺庙(Prambanan)。 REUTERS/Supri
印尼雅加达，Welcome Statue。 REUTERS/Supri
马来西亚吉隆坡，石油双塔熄灯前与熄灯后(上)对比图。 REUTERS/Bazuki Muhammad
新加坡，滨海湾金沙酒店与艺术科学博物馆(右)。 REUTERS/Matthew Lee
浙江杭州的雷峰塔。 REUTERS/Steven Shi
北京，水立方与鸟巢。 REUTERS/David Gray
长城熄灯前与熄灯后(下)对比图。 REUTERS/Jason Lee
上海金融地区熄灯前后对比图。REUTERS/Carlos Barria
上海外滩。 REUTERS/Aly Song
上海金融地区。 REUTERS/Carlos Barria
香港金融地区。 REUTERS/Tyrone Siu
澳大利亚悉尼。 REUTERS/Tim Wimborne
澳大利亚悉尼港口大桥。 REUTERS/Tim Wimborne