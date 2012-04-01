为地球熄灯一小时 Earth Hour 2012

“地球一小时”是世界自然基金会在2007年向全球发出的一项倡议，呼吁个人、社区、企业和政府在每年3月份的最后一个星期六熄灯1小时，以此来激发人们对保护地球的责任感，以及对气候变化等环境问题的思考，表明对全球共同抵御气候变more

“地球一小时”是世界自然基金会在2007年向全球发出的一项倡议，呼吁个人、社区、企业和政府在每年3月份的最后一个星期六熄灯1小时，以此来激发人们对保护地球的责任感，以及对气候变化等环境问题的思考，表明对全球共同抵御气候变暖行动的支持。(乌克兰基辅圣索菲亚大教堂熄灯前(左)与熄灯后对比图。) REUTERS/Gleb Garanich

Close