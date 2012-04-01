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图片 | 2012年 4月 1日 星期日 14:02 BJT

为地球熄灯一小时 Earth Hour 2012

3月31日，世界多地举行熄灯活动，以响应由世界自然基金会发起的“地球一小时”活动。中国以及全球其他146个国家和地区的5,000座城市将展开熄灯接力。(3月31日，巴西首都巴西利亚，一名男子展示iPhone手机上的“地球熄灯一小时”活动。) REUTERS/Ueslei Marcelino

3月31日，世界多地举行熄灯活动，以响应由世界自然基金会发起的“地球一小时”活动。中国以及全球其他146个国家和地区的5,000座城市将展开熄灯接力。(3月31日，巴西首都巴西利亚，一名男子展示iPhone手机上的“地球more

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3月31日，世界多地举行熄灯活动，以响应由世界自然基金会发起的“地球一小时”活动。中国以及全球其他146个国家和地区的5,000座城市将展开熄灯接力。(3月31日，巴西首都巴西利亚，一名男子展示iPhone手机上的“地球熄灯一小时”活动。) REUTERS/Ueslei Marcelino
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“地球一小时”是世界自然基金会在2007年向全球发出的一项倡议，呼吁个人、社区、企业和政府在每年3月份的最后一个星期六熄灯1小时，以此来激发人们对保护地球的责任感，以及对气候变化等环境问题的思考，表明对全球共同抵御气候变暖行动的支持。(乌克兰基辅圣索菲亚大教堂熄灯前(左)与熄灯后对比图。) REUTERS/Gleb Garanich

“地球一小时”是世界自然基金会在2007年向全球发出的一项倡议，呼吁个人、社区、企业和政府在每年3月份的最后一个星期六熄灯1小时，以此来激发人们对保护地球的责任感，以及对气候变化等环境问题的思考，表明对全球共同抵御气候变more

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“地球一小时”是世界自然基金会在2007年向全球发出的一项倡议，呼吁个人、社区、企业和政府在每年3月份的最后一个星期六熄灯1小时，以此来激发人们对保护地球的责任感，以及对气候变化等环境问题的思考，表明对全球共同抵御气候变暖行动的支持。(乌克兰基辅圣索菲亚大教堂熄灯前(左)与熄灯后对比图。) REUTERS/Gleb Garanich
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乌克兰基辅，圣米歇尔巨金教堂(Mikhaylo Golden Cupolas Cathedral)熄灯前后对比图。 REUTERS/Gleb Garanich

乌克兰基辅，圣米歇尔巨金教堂(Mikhaylo Golden Cupolas Cathedral)熄灯前后对比图。 REUTERS/Gleb Garanich

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乌克兰基辅，圣米歇尔巨金教堂(Mikhaylo Golden Cupolas Cathedral)熄灯前后对比图。 REUTERS/Gleb Garanich
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波兰华沙的文化科学宫。 REUTERS/Kacper Pempel

波兰华沙的文化科学宫。 REUTERS/Kacper Pempel

2012年 4月 1日 星期日
波兰华沙的文化科学宫。 REUTERS/Kacper Pempel
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俄罗斯莫斯科，莫斯科河附近的Kotelnicheskaya路堤。 REUTERS/Maxim Shemetov

俄罗斯莫斯科，莫斯科河附近的Kotelnicheskaya路堤。 REUTERS/Maxim Shemetov

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俄罗斯莫斯科，莫斯科河附近的Kotelnicheskaya路堤。 REUTERS/Maxim Shemetov
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俄罗斯圣彼得堡，艾尔米塔什博物馆(Hermitage)。 REUTERS/Alexander Demianchuk

俄罗斯圣彼得堡，艾尔米塔什博物馆(Hermitage)。 REUTERS/Alexander Demianchuk

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俄罗斯圣彼得堡，艾尔米塔什博物馆(Hermitage)。 REUTERS/Alexander Demianchuk
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俄罗斯圣彼得堡大学河岸。 REUTERS/Alexander Demianchuk

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俄罗斯圣彼得堡大学河岸。 REUTERS/Alexander Demianchuk
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希腊雅典，卫城熄灯前(上)与熄灯后对比图。 REUTERS/Yorgos Karahalis

希腊雅典，卫城熄灯前(上)与熄灯后对比图。 REUTERS/Yorgos Karahalis

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希腊雅典，卫城熄灯前(上)与熄灯后对比图。 REUTERS/Yorgos Karahalis
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塞尔维亚贝尔格莱德，国会大厦熄灯前后对比图。 REUTERS/Marko Djurica

塞尔维亚贝尔格莱德，国会大厦熄灯前后对比图。 REUTERS/Marko Djurica

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塞尔维亚贝尔格莱德，国会大厦熄灯前后对比图。 REUTERS/Marko Djurica
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塞尔维亚贝尔格莱德，圣萨瓦大教堂。 REUTERS/Marko Djurica

塞尔维亚贝尔格莱德，圣萨瓦大教堂。 REUTERS/Marko Djurica

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塞尔维亚贝尔格莱德，圣萨瓦大教堂。 REUTERS/Marko Djurica
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保加利亚索菲亚，Ivan Vazov国家大剧院熄灯前后对比图。 REUTERS/Stoyan Nenov

保加利亚索菲亚，Ivan Vazov国家大剧院熄灯前后对比图。 REUTERS/Stoyan Nenov

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保加利亚索菲亚，Ivan Vazov国家大剧院熄灯前后对比图。 REUTERS/Stoyan Nenov
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白俄罗斯明斯克的国家图书馆。 REUTERS/Vasily Fedosenko

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印度新德里，印度门熄灯前(上)与熄灯后对比图。 REUTERS/Parivartan Sharma

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越南河内，地标性建筑“鲨鱼头”(Ham Ca Map)。 REUTERS/Kham

越南河内，地标性建筑“鲨鱼头”(Ham Ca Map)。 REUTERS/Kham

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越南河内，地标性建筑“鲨鱼头”(Ham Ca Map)。 REUTERS/Kham
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哈萨克斯坦阿斯坦纳，巴伊杰列克观景塔(Baiterek)。 REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov

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哈萨克斯坦阿斯坦纳，巴伊杰列克观景塔(Baiterek)。 REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov
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印尼日惹，普兰巴南寺庙(Prambanan)。 REUTERS/Supri

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印尼日惹，普兰巴南寺庙(Prambanan)。 REUTERS/Supri
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印尼雅加达，Welcome Statue。 REUTERS/Supri

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印尼雅加达，Welcome Statue。 REUTERS/Supri
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马来西亚吉隆坡，石油双塔熄灯前与熄灯后(上)对比图。 REUTERS/Bazuki Muhammad

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马来西亚吉隆坡，石油双塔熄灯前与熄灯后(上)对比图。 REUTERS/Bazuki Muhammad
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新加坡，滨海湾金沙酒店与艺术科学博物馆(右)。 REUTERS/Matthew Lee

新加坡，滨海湾金沙酒店与艺术科学博物馆(右)。 REUTERS/Matthew Lee

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新加坡，滨海湾金沙酒店与艺术科学博物馆(右)。 REUTERS/Matthew Lee
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浙江杭州的雷峰塔。 REUTERS/Steven Shi

浙江杭州的雷峰塔。 REUTERS/Steven Shi

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北京，水立方与鸟巢。 REUTERS/David Gray

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长城熄灯前与熄灯后(下)对比图。 REUTERS/Jason Lee

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上海金融地区熄灯前后对比图。REUTERS/Carlos Barria

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上海外滩。 REUTERS/Aly Song

上海外滩。 REUTERS/Aly Song

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上海金融地区。 REUTERS/Carlos Barria

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香港金融地区。 REUTERS/Tyrone Siu

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澳大利亚悉尼。 REUTERS/Tim Wimborne

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澳大利亚悉尼港口大桥。 REUTERS/Tim Wimborne

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