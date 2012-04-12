地震来了 Earthquake

亚齐附近海域出现最高1米的海浪，但是印尼取消了海啸预警。印尼称，受地震影响最重的地区是亚齐以南的锡默卢岛，那里人口稀少。(班达亚齐，人们驾驶摩托车和汽车拥挤在街道上。) REUTERS/Junaidi Hanafiah