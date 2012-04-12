地震来了 Earthquake
2012年4月11日，印尼发生8.6级地震和数次强力余震，震感远及印度南部，印尼正在统计财产和人员损失情况。(亚齐省首府班达亚齐，一名女子在地震发生后坐在街道上哭。) REUTERS/Junaidi Hanafiah
亚齐附近海域出现最高1米的海浪，但是印尼取消了海啸预警。印尼称，受地震影响最重的地区是亚齐以南的锡默卢岛，那里人口稀少。(班达亚齐，人们驾驶摩托车和汽车拥挤在街道上。) REUTERS/Junaidi Hanafiah
目前，位于夏威夷的太平洋海啸预警中心取消了印度洋海啸预警。泰国和印度也取消了海啸预警。(印度钦奈，人们在海啸预警发布后将冰淇林车推走。) REUTERS/Babu
印尼班达亚齐，一名警察在强震发生后载着妻子离开。 REUTERS/Junaidi Hanafiah
一名女子抱着孩子至安全地方。 REUTERS/Junaidi Hanafiah
一名男子载着家人离开。 REUTERS/Junaidi Hanafiah
人们驾驶摩托车和汽车拥挤在街道上。 REUTERS/Junaidi Hanafiah
印尼棉兰，办公室职员呆在办公楼外面。 REUTERS/Y.T Haryono
斯里兰卡首都科伦坡，在海啸预警发布后，一名政府工作人员要求居住在海滨附近的居民离开。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
一位母亲抱着孩子呆在外面的街道上。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
人们在海啸预警发布后呆在房屋外面，注视着海面。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
印度钦奈，警察封闭Marina海滨附近的公路。 REUTERS/Babu
医院病人被疏散至户外。 REUTERS/Babu
摊贩搬运着东西撤离Marina海滩。 REUTERS/Babu
泰国普吉岛，游客和当地居民被疏散至地势较高的区域。 REUTERS/Stringer
一架直升机飞过空无一人的海滩。 REUTERS/Stringer
墨西哥4月11日也受到强震袭击，位于首都的大楼感受到摇晃，民众纷纷冲出办公室跑到街道上，不过目前尚未传出重大灾情。 REUTERS/Alejandro Dias
位于檀香山的太平洋海啸警报中心表示，并未发布海啸警报，但任职其中的海洋学家David Walsh称这起地震距离海岸不远，规模及深度均足以引发海啸。 REUTERS/Henry Romero
这是墨西哥不到一个月来面临的第三起强震。3月20日强度7.4的地震导致西南部数以百计的大楼受损，且后续余震不断。 REUTERS/Henry Romero