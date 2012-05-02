Hello Kitty航班惹眼球 Airlines
作者
KYODO
台湾长荣航空公司与日本Sanrio合作推出以Hello Kitty为主题的航班，飞机机身上画有Hello Kitty彩绘图案，内饰也以Hello Kitty为主题。(摄于日本成田国际机场) REUTERS/Kyodo
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PICHI CHUANG
目前已有三架以Hello Kitty为主题的航班飞机，主要来往于中国香港、台北；日本福冈、成田、札幌；韩国仁川；美国关岛等城市。(摄于台北桃园国际机场) REUTERS/Pichi Chuang
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以Hello kitty为主题的飞机空中客车A330-300停放在桃源国际机场。 REUTERS/Pichi Chuang
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机身上喷绘着Hello Kitty图像。 REUTERS/Pichi Chuang
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机舱内座位头枕上有Hello Kitty形象。 REUTERS/Pichi Chuang
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可爱的登记证。 REUTERS/Pichi Chuang
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空姐展示Hello Kitty造型食物。 REUTERS/Pichi Chuang
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Hello Kitty甜点。 REUTERS/Pichi Chuang
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飞机上提供的餐饭。 REUTERS/Pichi Chuang
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空姐身着粉色围裙合影。 REUTERS/Kyodo
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在台北桃园国际机场设有Hello Kitty自助的登记手续办理处。 REUTERS/Pichi Chuang
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桃园国际机场展示的Hello Kitty主题产品。 REUTERS/Pichi Chuang
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一名游客在桃源国际机场与可爱灯箱合影。 REUTERS/Pichi Chuang
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