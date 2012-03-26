现年58岁的梁振英在香港土生土长，在英国布里斯托理工学院取得估价及地产管理学位，其后加入英资仲量行(现称仲量联行)工作，并以30岁左右之龄成为当时该行最年轻的合伙人。其后他创立了梁振英测量师行，并于2000年以股份互换方more

现年58岁的梁振英在香港土生土长，在英国布里斯托理工学院取得估价及地产管理学位，其后加入英资仲量行(现称仲量联行)工作，并以30岁左右之龄成为当时该行最年轻的合伙人。其后他创立了梁振英测量师行，并于2000年以股份互换方式，与英国DTZ及新加坡的戴玉祥产业谘询公司合并，成立戴德梁行，2011年11月底宣布辞去戴德梁行亚太区主席一职以备选特首。(梁振英获胜后与妻子唐青仪参加新闻发布会。) REUTERS/Tyrone Siu

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