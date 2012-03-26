梁振英当选香港特首
2012年3月25日，香港第四届行政长官选举结束，前行政会议召集人梁振英在首轮投票中取得689票，击败对手唐英年和何俊仁当选，将于7月1日履新。(梁振英鼓掌庆祝自己获胜。) REUTERS/Tyrone Siu
政府表示，这次选举共有1,132名选举委员投票，投票率为94.89%，另外两名候选人何俊仁和唐英年分别获得76票和285票。(唐英年在梁振英获胜后与其握手。) REUTERS/Tyrone Siu
梁振英在当选后表示，对维护核心价值有坚定不移的信念，法治、人权、诚信、廉洁、新闻、言论及集会自由是一国两制、港人治港、及高度自治不可缺少的重要元素；并向全香港市民作出承诺，在他上任之后，市民今天享有的权利及自由，绝对不会more
现年58岁的梁振英在香港土生土长，在英国布里斯托理工学院取得估价及地产管理学位，其后加入英资仲量行(现称仲量联行)工作，并以30岁左右之龄成为当时该行最年轻的合伙人。其后他创立了梁振英测量师行，并于2000年以股份互换方more
唐英年与梁振英在投票站观看工作人员计票。 REUTERS/Tyrone Siu
香港首富李嘉诚抵达投票站。 REUTERS/Tyrone Siu
梁振英获胜。 REUTERS/Tyrone Siu
梁振英在投票中心向两名示威者微笑。 REUTERS/Tyrone Siu
3月16日，(由左至右)三位行政长官候选人梁振英、唐英年、何俊仁参加电视辩论。 REUTERS/Hong Kong Press Photographers Association/Handout
3月12日，梁振英参加一个论坛。 REUTERS/Bobby Yip
2月23日，梁振英递交香港行政长官选举的提名表格后向记者们挥手致意。 REUTERS/Bobby Yip
梁振英与妻子唐青仪及支持者合影。 REUTERS/Bobby Yip