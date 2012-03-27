胡锦涛会见美国总统奥巴马 Nuclear Security Summit
2012年3月26日，韩国首尔，美国总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛在核安全峰会间隙举行会晤。两国元首就进一步推动中美合作伙伴关系发展以及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见，达成积极重要共识。 REUTERS/Larrmore
胡锦涛称，美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的，即使人民币大幅升值也解决不了美国经济面临的问题。他另表示美国放宽高技术产品对华出口限制有利于扩大对华出口、拉动美国经济增长，也有利于平衡中美贸易，希望美方采取more
奥巴马表示期待讨论根据国际准则扩大贸易的问题，美方正在着手解决美对华高技术产品出口限制问题，欢迎中国企业扩大对美国基础设施建设等领域的投资。 REUTERS/Larry Downing
对于眼下紧张的朝鲜半岛局势，胡锦涛强调，中方对事态发展表示关切和忧虑，呼吁有关各方着眼大局和长远,保持冷静克制，通过外交途径、以和平方式妥善解决有关问题。奥巴马对胡锦涛称，解决朝鲜(北韩)和伊朗核问题事关中美两国的利益。more
3月25日，韩国城南市，中国国家主席胡锦涛与夫人刘永清抵达机场。 REUTERS/Eugene Hoshiko/Pool
胡锦涛抵达机场后受到韩国政府高级代表的热情迎接。 REUTERS/Eugene Hoshiko/Pool
3月26日，韩国总统李明博在总统府邸观看中国国家主席胡锦涛签字。 REUTERS/Ahn Young-joon/Pool
3月27日，胡锦涛与奥巴马参加全体会议。 REUTERS/Yuriko Nakao
(由左至右)胡锦涛、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)、奥巴马与韩国总统李明博参加核安全峰会。 REUTERS/Larry Downing
胡锦涛与印度总理辛格交谈。 REUTERS/Yuriko Nakao
奥巴马在全体会议上发表讲话。 REUTERS/Yuriko Nakao
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