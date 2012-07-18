夏日清凉 Ice Cream
各种口味冰淇淋大组合。(摄于2012年7月15日，美国纽约) REUTERS/Andrew Burton
翘首等待混合口味冰淇淋。(摄于2008年3月5日，菲律宾奎松) REUTERS/Cheryl Ravelo
伏特加口味冰淇淋。该冰淇淋推出后，遭反酒精团体强烈抗议，认为这将灌输儿童饮酒的观念。(摄于2004年4月5日，澳大利亚悉尼) REUTERS/Tim Wimborne TBW/CP
美味冰淇淋甜筒。(摄于2009年7月17日，美国科罗拉多州) REUTERS/Rick Wilking
冰淇淋售卖车。(摄于2008年2月29日，英国伦敦) REUTERS/Carlos Barria
色彩鲜艳的冰棒。(摄于2010年7月9日，印度阿加尔塔拉) REUTERS/Jayanta Dey
一条贝灵顿梗舔舐冰淇淋。(摄于2008年3月9日，英国伯明翰) REUTERS/Alessia Pierdomenico
冰棒淋上糖浆。(摄于2010年9月10日，黎巴嫩西顿港) REUTERS/Ali Hashisho
大口享用美味。(摄于2012年5月22日，英国伦敦的切尔西花展)REUTERS/Toby Melville
你争我抢，分享美味。(摄于2010年7月6日，台北) REUTERS/Nicky Loh
猴子也爱冰淇淋。(摄于2004年4月7日，北京) REUTERS/China Photos ASW/FA
耐心等待。(摄于2009年5月26日，捷克Klatovy) REUTERS/Petr Josek
巧克力冰淇淋大放送。(摄于2012年7月15日，美国纽约) REUTERS/Andrew Burton
鹦鹉美食家。(摄于4月30日，英国伦敦养鸟节) REUTERS/Files
修女们享用冰淇淋。(摄于2008年7月14日，澳大利亚悉尼) REUTERS/Daniel Munoz
北极熊享用冰淇淋蛋糕，庆祝生日。(摄于2010年12月9日，法国昂蒂布) REUTERS/Eric Gaillard
诱人的香蕉船冰淇淋。(摄于2006年10月15日，美国密歇根州柏奇伦) REUTERS/Molly Riley