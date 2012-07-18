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中国

夏日清凉 Ice Cream

作者
ANDREW BURTON
2012年 7月 18日 星期三

各种口味冰淇淋大组合。(摄于2012年7月15日，美国纽约) REUTERS/Andrew Burton

2012年 7月 18日 星期三
各种口味冰淇淋大组合。(摄于2012年7月15日，美国纽约) REUTERS/Andrew Burton
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作者
CHERYL RAVELO
2012年 7月 18日 星期三

翘首等待混合口味冰淇淋。(摄于2008年3月5日，菲律宾奎松) REUTERS/Cheryl Ravelo

2012年 7月 18日 星期三
翘首等待混合口味冰淇淋。(摄于2008年3月5日，菲律宾奎松) REUTERS/Cheryl Ravelo
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作者
Tim Wimborne
2012年 7月 18日 星期三

伏特加口味冰淇淋。该冰淇淋推出后，遭反酒精团体强烈抗议，认为这将灌输儿童饮酒的观念。(摄于2004年4月5日，澳大利亚悉尼) REUTERS/Tim Wimborne TBW/CP

2012年 7月 18日 星期三
伏特加口味冰淇淋。该冰淇淋推出后，遭反酒精团体强烈抗议，认为这将灌输儿童饮酒的观念。(摄于2004年4月5日，澳大利亚悉尼) REUTERS/Tim Wimborne TBW/CP
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作者
RICK WILKING
2012年 7月 18日 星期三

美味冰淇淋甜筒。(摄于2009年7月17日，美国科罗拉多州) REUTERS/Rick Wilking

2012年 7月 18日 星期三
美味冰淇淋甜筒。(摄于2009年7月17日，美国科罗拉多州) REUTERS/Rick Wilking
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作者
CARLOS BARRIA
2012年 7月 18日 星期三

冰淇淋售卖车。(摄于2008年2月29日，英国伦敦) REUTERS/Carlos Barria

2012年 7月 18日 星期三
冰淇淋售卖车。(摄于2008年2月29日，英国伦敦) REUTERS/Carlos Barria
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作者
JAYANTA DEY
2012年 7月 18日 星期三

色彩鲜艳的冰棒。(摄于2010年7月9日，印度阿加尔塔拉) REUTERS/Jayanta Dey

2012年 7月 18日 星期三
色彩鲜艳的冰棒。(摄于2010年7月9日，印度阿加尔塔拉) REUTERS/Jayanta Dey
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作者
ALESSIA PIERDOMENICO
2012年 7月 18日 星期三

一条贝灵顿梗舔舐冰淇淋。(摄于2008年3月9日，英国伯明翰) REUTERS/Alessia Pierdomenico

2012年 7月 18日 星期三
一条贝灵顿梗舔舐冰淇淋。(摄于2008年3月9日，英国伯明翰) REUTERS/Alessia Pierdomenico
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作者
ALI HASHISHO
2012年 7月 18日 星期三

冰棒淋上糖浆。(摄于2010年9月10日，黎巴嫩西顿港) REUTERS/Ali Hashisho

2012年 7月 18日 星期三
冰棒淋上糖浆。(摄于2010年9月10日，黎巴嫩西顿港) REUTERS/Ali Hashisho
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作者
TOBY MELVILLE
2012年 7月 18日 星期三

大口享用美味。(摄于2012年5月22日，英国伦敦的切尔西花展)REUTERS/Toby Melville

2012年 7月 18日 星期三
大口享用美味。(摄于2012年5月22日，英国伦敦的切尔西花展)REUTERS/Toby Melville
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作者
NICKY LOH
2012年 7月 18日 星期三

你争我抢，分享美味。(摄于2010年7月6日，台北) REUTERS/Nicky Loh

2012年 7月 18日 星期三
你争我抢，分享美味。(摄于2010年7月6日，台北) REUTERS/Nicky Loh
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作者
China Photo
2012年 7月 18日 星期三

猴子也爱冰淇淋。(摄于2004年4月7日，北京) REUTERS/China Photos ASW/FA

2012年 7月 18日 星期三
猴子也爱冰淇淋。(摄于2004年4月7日，北京) REUTERS/China Photos ASW/FA
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作者
PETR JOSEK
2012年 7月 18日 星期三

耐心等待。(摄于2009年5月26日，捷克Klatovy) REUTERS/Petr Josek

2012年 7月 18日 星期三
耐心等待。(摄于2009年5月26日，捷克Klatovy) REUTERS/Petr Josek
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作者
ANDREW BURTON
2012年 7月 18日 星期三

巧克力冰淇淋大放送。(摄于2012年7月15日，美国纽约) REUTERS/Andrew Burton

2012年 7月 18日 星期三
巧克力冰淇淋大放送。(摄于2012年7月15日，美国纽约) REUTERS/Andrew Burton
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2012年 7月 18日 星期三

鹦鹉美食家。(摄于4月30日，英国伦敦养鸟节) REUTERS/Files

2012年 7月 18日 星期三
鹦鹉美食家。(摄于4月30日，英国伦敦养鸟节) REUTERS/Files
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作者
DANIEL MUNOZ
2012年 7月 18日 星期三

修女们享用冰淇淋。(摄于2008年7月14日，澳大利亚悉尼) REUTERS/Daniel Munoz

2012年 7月 18日 星期三
修女们享用冰淇淋。(摄于2008年7月14日，澳大利亚悉尼) REUTERS/Daniel Munoz
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作者
ERIC GAILLARD
2012年 7月 18日 星期三

北极熊享用冰淇淋蛋糕，庆祝生日。(摄于2010年12月9日，法国昂蒂布) REUTERS/Eric Gaillard

2012年 7月 18日 星期三
北极熊享用冰淇淋蛋糕，庆祝生日。(摄于2010年12月9日，法国昂蒂布) REUTERS/Eric Gaillard
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作者
MOLLY RILEY
2012年 7月 18日 星期三

诱人的香蕉船冰淇淋。(摄于2006年10月15日，美国密歇根州柏奇伦) REUTERS/Molly Riley

2012年 7月 18日 星期三
诱人的香蕉船冰淇淋。(摄于2006年10月15日，美国密歇根州柏奇伦) REUTERS/Molly Riley
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