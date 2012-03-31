走进富士康 Inside Foxconn

近期，美国公平劳工协会对深圳和成都三家为苹果公司产品代工的富士康工厂员工待遇进行了深入调查。该协会称，作为苹果公司最大产品供应商的富士康中国工厂，存在多起平均工作时长超过每周60小时的情况。同时，员工的健康和工作安全问题more

近期，美国公平劳工协会对深圳和成都三家为苹果公司产品代工的富士康工厂员工待遇进行了深入调查。该协会称，作为苹果公司最大产品供应商的富士康中国工厂，存在多起平均工作时长超过每周60小时的情况。同时，员工的健康和工作安全问题也令人担心。(2012年2月22日，深圳，富士康工人坐在桥栏上吃午饭。) REUTERS/Joe Tan

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