走进富士康 Inside Foxconn
苹果表示，已与台湾鸿海精密旗下富士康达成协议，将削减员工工作时间，大幅提高工资，并新增大量雇员以弥补工作时间缩减带来的工时缺口。(2010年5月26日，广东龙华镇，富士康工人在生产线上工作。) REUTERS/Bobbymore
近期，美国公平劳工协会对深圳和成都三家为苹果公司产品代工的富士康工厂员工待遇进行了深入调查。该协会称，作为苹果公司最大产品供应商的富士康中国工厂，存在多起平均工作时长超过每周60小时的情况。同时，员工的健康和工作安全问题more
协会调查发现，富士康存在过度加班、试用期过长、实习生超负荷工作、拖欠加班费、健康和安全风险等问题。该调查是应苹果公司要求而进行的。(2010年8月10日，河南郑州，一名工人在富士康工厂内值夜班。) REUTERS/Tyrmore
对于协会的调查结果，富士康承诺，在2013年7月1日之前，所有的富士康工厂将完全遵守中国法律规定和公平劳工协会的用工标准。(2010年11月19日，广东佛山，富士康科技集团属下的佛山普立华科技有限公司工厂。) REUTEmore
3月28日，河南郑州，苹果公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)(左)参观富士康工厂iPhone生产线。库克表示，苹果将致力于改善工人的工作条件，并已开始更细致地监督工作条件，特别是工作时间。 REUTERS/Applmore
2月22日，广东深圳，应聘者在富士康招聘中心外面排队。富士康在深圳计划招聘3万名以上的员工，招聘情况火爆，工厂门前每天都排满求职者。 REUTERS/Joe Tan
2月7日，深圳富士康工厂。 REUTERS/Tyrone Siu
2月7日，深圳，一名工人行走在富士康工厂外面。 REUTERS/Tyrone Siu
2010年8月11日，河南郑州，一名女子骑着三轮车经过一个富士康工厂的建筑工地。 REUTERS/Tyrone Siu
8月18日，广东龙华镇，富士康工人们参加“珍惜生命”活动。这是是富士康工会组织的以积极态度面对挑战活动的一部分，约有2,000名工人参加。 REUTERS/Bobby Yip
工人们在“珍惜生命”活动中手拿红心。 REUTERS/Bobby Yip
8月11日，郑州，求职者在富士康招聘处门口排队等待面试。 REUTERS/Donald Chan
8月3日，河北廊坊，富士康在工厂内行走。 REUTERS/Jason Lee
8月3日，河北廊坊，一名富士康工人(右)隔着工厂围栏与她的亲戚交谈。 REUTERS/Jason Lee
5月29日，龙华镇，一名男子捧着他儿子的遗像在富士康工厂外痛哭。2010年富士康发生多起员工跳楼事件，使得富士康的工作环境成为各方瞩目焦点。 REUTERS/Joe Tan/Files
6月29日，龙华镇，工人在富士康工厂附近的商业区做操。 REUTERS/Joe Tan
5月29日，龙华镇，工人透过富士康工厂门口的标志牌向外观看。 REUTERS/Stringer
5月27日，龙华镇，一名男子拿着标语在富士康工厂外面举行抗议活动。 REUTERS/Bobby Yip
5月26日，龙华镇，鸿海集团董事长郭台铭参观富士康工厂内的工人住宅区。 REUTERS/Bobby Yip
5月26日，龙华镇，工厂在生产线上工作。 REUTERS/Bobby Yip
5月26日，龙华镇，富士康工厂内的生产线。 REUTERS/Bobby Yip
5月26日，龙华镇，一名工人检查电路板。 REUTERS/Bobby Yip
5月26日，龙华富士康工厂。 REUTERS/Bobby Yip
5月28日，台北土城，台湾工会抗议人士在鸿海集团总部外面举行示威活动。 REUTERS/Nicky Loh
警察在发生示威活动的鸿海集团总部外面警戒。 REUTERS/Nicky Loh
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