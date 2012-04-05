俯瞰伦敦 London from above
2012年3月27日，伦敦塔桥俯瞰图。塔桥是一座始建于1886年的古老吊桥，也是自泰晤士河口算起的第一座桥，因位于伦敦塔附近而得名。 REUTERS/Stefan Wermuth
千禧桥。千禧桥与伦敦眼神英国政府为迎接千禧年到来特别设计而成。 REUTERS/Stefan Wermuth
伦敦眼摩天轮坐落在伦敦泰晤士河畔，是世界第三大摩天轮，是伦敦的地标之一，也是伦敦最吸引游人的观光点之一。 REUTERS/Stefan Wermuth
英国最有代表性的地标之一特拉法加广场。 REUTERS/Stefan Wermuth
伦敦O2体育馆。 REUTERS/Stefan Wermuth
皮卡迪利广场，于1819年设计，是一处圆形广场。这里是伦敦市著名的交通枢纽，好几条繁华大街会聚于此，所以该广场被称为“伦敦的肚脐”。 REUTERS/Stefan Wermuth
住宅。 REUTERS/Stefan Wermuth
国会大厦的影子投射在泰晤士河上。 REUTERS/Stefan Wermuth
金丝雀码头是英国伦敦的一个主要商业区，拥有英国数座最高的建筑物，包括第二高的加拿大第一广场。 REUTERS/Stefan Wermuth
俯看伦敦塔桥。 REUTERS/Stefan Wermuth
奥林匹克公园附近，一艘船行驶在泰晤士河上。 REUTERS/Stefan Wermuth
一辆公共汽车通过一座大桥。 REUTERS/Stefan Wermuth
圣保罗大教堂，是巴洛克风格建筑的代表，以其壮观的圆形屋顶而闻名，被誉为古典主义建筑的纪念碑。 REUTERS/Stefan Wermuth
伦敦眼。 REUTERS/Stefan Wermuth
格林尼治公园是皇家天文台所在地，是城市最古老的公园。 REUTERS/Stefan Wermuth
公园草地上的人群。 REUTERS/Stefan Wermuth
伦敦奥林匹克公园附近的住宅。 REUTERS/Stefan Wermuth
2012伦敦奥林匹克公园附近的停车场。 REUTERS/Stefan Wermuth
伦敦奥林匹克公园附近的墓地。 REUTERS/Stefan Wermuth
伦敦奥林匹克公园附近的公路。 REUTERS/Stefan Wermuth
伦敦奥运村一角。 REUTERS/Stefan Wermuth
奥林匹克公园一隅。奥林匹克公园内有主体育场“伦敦碗”、游泳中心、水球馆、篮球馆、自行车馆、小轮车馆、手球馆、曲棍球馆等8个比赛场馆，外加奥运村、主新闻中心和国际广播中心。 REUTERS/Stefan Wermuth
用鱼眼效果拍摄的奥运会主体育场。 REUTERS/Stefan Wermuth
奥林匹克篮球馆，将是奥运会上篮球，轮椅篮球，轮椅橄榄球，以及手球比赛决赛的比赛场馆。奥运会过后，该场馆整体将被移除，而其部分设施将被重新利用或重建于英国其他地点。 REUTERS/Stefan Wermuth
滨河竞技场(Riverbank Arena)将举办奥运会曲棍球比赛和残奥会5人制与7人制足球比赛。 REUTERS/Stefan Wermuth
奥运会室内自行车馆。 REUTERS/Stefan Wermuth
伦敦奥运会主体育场又称“伦敦碗”，将在奥运会、残奥会时举行开闭幕式及田径比赛 REUTERS/Stefan Wermuth
奥运会水上中心，将在奥运会、残奥会期间承担游泳、跳水、花样游泳及现代五项的游泳等比赛项目。 REUTERS/Stefan Wermuth
伦敦城外的天际线。 REUTERS/Stefan Wermuth
“占领行动”示威者的帐篷。 REUTERS/Stefan Wermuth
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