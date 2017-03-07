图为2015年12月10日资料图片，显示俄罗斯总统普京与美国退役将军弗林一同出席宴会。弗林2月13日辞去特朗普的国家安全顾问职务，此前有消息称他在特朗普就职前与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并就该谈话误导了副总more

图为2015年12月10日资料图片，显示俄罗斯总统普京与美国退役将军弗林一同出席宴会。弗林2月13日辞去特朗普的国家安全顾问职务，此前有消息称他在特朗普就职前与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并就该谈话误导了副总统彭斯。图片由第三方提供。Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

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