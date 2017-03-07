路透2月照片精选
2月26日，美国加州好莱坞，第89届奥斯卡奖颁奖典礼，最佳男配角马赫沙拉·阿里、最佳女主角艾玛·斯通、最佳女配角维奥拉·戴维斯与最佳男主角卡西·阿弗莱克（从左往右）手握小金人。REUTERS/Lucas Jackson more
2月23日，美国白宫，美国总统特朗普在椭圆形办公室接受路透专访。他将中国称为操纵汇率的“总冠军”，并表示希望确保美国核武库“傲视群雄”。REUTERS/Jonathan Ernst
图为中国国家主席习近平和美国总统特朗普的组合图片。习近平与特朗普2月10日通电话，称双方将加强沟通合作。特朗普强调，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。REUTERS/Toby Melville/Lucas Jacksonmore
图为2011年资料图片，显示美元、欧元、英镑和日圆。中国央行2月7日公布，1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，为连七月下降且续创近六年新低。REUTERS/Kacper Pempel
2月10日，美国华盛顿，美国总统特朗普与到访的日本首相安倍晋三在白宫椭圆形办公室会晤。REUTERS/Jim Bourg
2月17日，德国波恩，中国外长王毅与美国国务卿蒂勒森在20国集团外长会议期间会晤。REUTERS/Brendan Smialowski/Pool
2月13日，美国华盛顿，加拿大总理特鲁多与美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室会晤。REUTERS/Kevin Lamarque
2月20日，中国香港，前特首曾荫权与妻子抵达高等法院。曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月。REUTERS/Bobby Yip
图为2015年12月10日资料图片，显示俄罗斯总统普京与美国退役将军弗林一同出席宴会。弗林2月13日辞去特朗普的国家安全顾问职务，此前有消息称他在特朗普就职前与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并就该谈话误导了副总more
2月20日，马来西亚吉隆坡，朝鲜驻马来西亚大使姜哲在朝鲜使馆召开的记者会上发言。他称13日在吉隆坡机场遇害的朝鲜男子不是朝鲜领导人金正恩的兄长金正男。REUTERS/Athit Perawongmetha
2月23日，俄罗斯莫斯科，俄总统普京出席克里姆林宫墙外无名烈士墓的献花仪式。REUTERS/Sergei Karpukhin
2月3日，法国巴黎，埃菲尔铁塔点亮奥林匹克会旗色灯光，为申办2024年奥运会启动宣传攻势。REUTERS/Benoit Tessier
2月22日，中国北京，一场春雪过后的故宫。REUTERS/Fred Dufour/Pool
2月21日，中国辽宁丹东，新区许多住宅空置。丹东位于中朝边境，随着中国收紧对朝鲜的贸易，丹东经济受到冲击。REUTERS/Brenda Goh
2月27日，韩国首尔，韩国宪法法院举行总统朴槿惠弹劾案最后一次听证。REUTERS/Ahn Young-joon
2月27日，西班牙巴塞罗那，诺基亚3310亮相世界移动大会。诺基亚推出彩色版经典3310，2000年时该型号是全球最受欢迎手机，新款手机屏幕更大，价格仅49欧元（52美元）。REUTERS/Paul Hanna
2月27日，西班牙巴塞罗那，世界移动大会上中兴通讯的展台。有消息人士透露，中兴通讯料就向伊朗转售技术与美方达成认罪协议。REUTERS/Paul Hanna
2月28日，韩国首尔，三星电子大楼前的公司logo。韩国法院称，三星集团领导人李在镕行贿和挪用资金案将于3月9日开庭审理，检察官称之为“世纪审判”。REUTERS/Kim Hong-Ji
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