3月29日，中国香港，复星国际董事长郭广昌（左四）出席新闻发布会。据公告，复星国际副董事长、首席执行官梁信军因健康原因辞任，与他同时辞任的执行董事兼高级副总裁丁国其则为了投入更多时间于家庭。REUTERS/Bobby Ymore