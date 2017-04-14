路透3月照片精选
3月25日，美国华盛顿，华盛顿纪念碑附近樱花绽放。REUTERS/Yuri Gripas
3月8日，中国北京人民大会堂，中国国家领导人出席十二届全国人大五次会议第二次全体会议。REUTERS/Jason Lee
3月29日，比利时布鲁塞尔，英国驻欧盟大使巴罗将首相特雷莎·梅签名的退欧信件交予欧洲理事会主席图斯克，英国正式启动脱欧程序。REUTERS/Yves Herman
3月5日，中国北京，十二届全国人大五次会议在北京人民大会堂开幕。REUTERS/Thomas Peter
3月30日，英国伦敦，自然历史博物馆举办奇异蝴蝶展，五岁的男孩George Lewys与驻足在橙子上的猫头鹰蝶合影。REUTERS/Stefan Wermuth
3月25日，澳大利亚悉尼，到访的中国国务院总理李克强与澳大利亚总理特恩布尔漫步海边，向公众挥手致意。REUTERS/David Gray
3月31日，南非比勒陀利亚，南非前财长戈尔丹出席记者会。在海外参加投资者路演活动的戈尔丹3月27日被总统祖马召回国，之后被撤换。REUTERS/Siphiwe Sibeko
3月30日，韩国首尔，韩国前总统朴槿惠抵达首尔中央地区法院出庭。法院次日裁定批捕朴槿惠，因其涉嫌受贿和滥用职权。朴槿惠是韩国历史上第一位被罢免的民选总统。REUTERS/Ahn Young-Joon
3月24日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京与到访的法国极右翼总统候选人勒庞握手。图片由第三方提供。Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
3月26日，中国香港，香港前政务司司长林郑月娥当选下届特首，成为香港历来首位女性最高领导人。REUTERS/Bobby Yip
2017年3月21日，英国伦敦的一处特斯拉汽车展厅。中国科技巨头腾讯控股投资17.8亿美元获得特斯拉汽车5%股权，这是中国互联网企业在自动驾驶汽车及相关服务市场的最新投资。REUTERS/Toby Melville
3月29日，中国香港，复星国际董事长郭广昌（左四）出席新闻发布会。据公告，复星国际副董事长、首席执行官梁信军因健康原因辞任，与他同时辞任的执行董事兼高级副总裁丁国其则为了投入更多时间于家庭。REUTERS/Bobby Ymore
3月29日，美国纽约，韩国三星电子推出盖乐世S8旗舰智能手机，期望夺回市场龙头宝座。REUTERS/Brendan McDermid
3月27日，英国伦敦，人们在议会广场献花悼念袭击案遇难者。3月22日一辆汽车冲撞行人，且一名袭击者持刀刺杀一名警察，袭击事件导致五人丧生、约40人受伤。REUTERS/Stefan Wermuth
资料图片：中国北京，亚投行总部大楼的logo。亚投行3月23日称，已批准13个新成员加入，其中包括美国主要盟友加拿大，成员总数达到70个。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月17日，德国巴登-巴登，出席20国集团(G20)财长和央行总裁会议的官员合影。会议公报放弃自由贸易承诺，仅象征性地提到贸易，称G20将一起努力增强贸易对本国经济的贡献。REUTERS/Kai Pfaffenbach
3月14日，韩国首尔，共同民主党总统候选人文在寅出席竞选活动。韩国总统选举将于5月9日举行。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月24日，美国白宫，美国总统特朗普力推的医保议案因未获足够支持，在国会投票前最后时刻被撤回，此后特朗普在椭圆形办公室会见记者。REUTERS/Carlos Barria
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