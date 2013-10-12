历数诺贝尔和平奖获得者 Nobel Peace Prize winners

欧盟获得2012年度诺贝尔和平奖，以表彰“欧盟及其先驱者在过去的60年中为促进欧洲和平、解放、民主与人权事业所做出的贡献”。诺贝尔和平奖评选工作由挪威诺贝尔委员会负责，在奥斯陆颁发。截至2012年，已有100人和21个机more