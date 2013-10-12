历数诺贝尔和平奖获得者 Nobel Peace Prize winners
诺贝尔委员会将2013年诺贝尔和平奖颁给禁止化学武器组织(OPCW)，以“表彰其在全面禁止化学武器方面的贡献”。本年度诺贝尔和平奖有效提名达259人/组织，创下纪录。 REUTERS/Mohamed Abdullah
欧盟获得2012年度诺贝尔和平奖，以表彰“欧盟及其先驱者在过去的60年中为促进欧洲和平、解放、民主与人权事业所做出的贡献”。诺贝尔和平奖评选工作由挪威诺贝尔委员会负责，在奥斯陆颁发。截至2012年，已有100人和21个机more
(由左至右)也门女记者、妇女权益活动家塔瓦库·卡曼(Tawakul Karman)、利比里亚女权活动人士莱马·基博维(Leymah Gbowee)和利比里亚女总统埃伦·约翰逊-瑟利夫(Ellen Johnson-Sirlmore
2010年诺贝尔奖授予中国持不同政见者刘晓波。(图为刘晓波与妻子刘霞。) REUTERS/Handout/Files
2009年诺贝尔和平奖被授予美国现任总统奥巴马，以表彰其“为加强国际外交和人民之间的合作方面所作出的努力”。 REUTERS/Kevin Lamarque
芬兰前总统马尔蒂·阿赫蒂萨里被授予2008年诺贝尔和平奖，以表彰其在包括纳米比亚和科索沃在内的各个地区，为和平解决冲突而进行协商的努力。 REUTERS/Hazir Reka
2007年诺贝尔和平奖被授予美国前副总统戈尔与联合国政府间气候变化专家小组(IPCC)，以表彰其为改善全球环境与气候状况所作的努力。 REUTERS/Larry Downing
2006年诺贝尔和平奖颁给孟加拉国农村银行及该银行创始人穆罕默德·尤努斯，以表彰他们努力为穷人创造经济和社会发展机会。 REUTERS/Rafiqur Rahman
国际原子能机构以及该机构总干事巴拉迪分享了2005年诺贝尔和平奖，以表彰他们在阻止核能军用以及和平利用核能等方面作出的贡献。 REUTERS/Herwig Prammer
2004年肯尼亚环境和自然资源部副部长、环保主义者旺加里·马塔伊被授予诺贝尔和平奖，以表彰她“在可持续发展、民主与和平方面作出的贡献”。 REUTERS/Radu Sigheti
由于在推动民主和维护妇女儿童权益方面作出的贡献，伊朗女律师希琳·阿巴迪在2003年被授予诺贝尔和平奖。日前伊朗政府没收了她的诺贝尔奖奖章。 REUTERS/John Schults
2002年诺贝尔和平奖被授予美国前总统吉米·卡特，以“表彰他数十年来坚持不懈为国际冲突寻找和平解决方案、致力于增进民主及改善人权以及促进经济和社会发展的努力”。 REUTERS/Brian Snyder
2001年诺贝尔评奖委员会将年度和平奖联合授予联合国及秘书长安南，以表彰该组织和安南个人对世界和平的贡献。 REUTERS/Alain Issock
2000年时任韩国总统金大中推动实现了韩朝最高领导人历史性会晤，他也因促进朝鲜半岛和平方面的努力获得了当年的诺贝尔和平奖。 REUTERS/Hyungwon Kang
1999年诺贝尔和平奖被授予“无国界医生组织”。该组织于1971年在法国巴黎成立，是由各国专业医学人员组成的国际性志愿者组织，目前有两千余名成员在80个国家中工作。 REUTERS/Eduardo Munoz
1998年北爱尔兰社会民主劳工党领袖修姆(左)与联合党领袖特林伯签订协议，承诺和平解决北爱尔兰争端问题。两人因此共同分享了当年的诺贝尔和平奖。 REUTERS/Dylan Martinez
美国社会活动家乔迪·威廉姆斯及其领导的国际禁设地雷运动获得1997年的诺贝尔和平奖。 REUTERS/File
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