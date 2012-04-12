路透记者朝鲜纪实 North korea
2012年4月11日，朝鲜平壤，学生们在金日成综合大学的泳池内游泳。 REUTERS/Bobby Yip
学生们在游泳馆内滑水。 REUTERS/Bobby Yip
学生们站在滑水平台上。 REUTERS/Bobby Yip
学生们在图书馆内学习。REUTERS/Bobby Yip
士兵们进入一个地道。 REUTERS/Bobby Yip
金日成和金正日的太阳像马赛克壁画。 REUTERS/Bobby Yip
一辆汽车驶过居民楼。 REUTERS/Bobby Yip
一个工厂的烟囱排出废气。 REUTERS/Bobby Yip
用来庆祝金日成诞辰100周年而放置的朝鲜国旗。 REUTERS/Bobby Yip
人们在东平壤大剧院参加朝鲜四月之春友谊艺术节。 REUTERS/Bobby Yip
一名警察在十字路口敬礼。 REUTERS/Bobby Yip
4月10日，工人们在大同江水果农场工作。 REUTERS/Bobby Yip
大同江水果农场附近，一名工人在工厂生产线上制作果汁。 REUTERS/Bobby Yip
果汁工厂的工人们在生产线上作业。 REUTERS/Bobby Yip
纺织厂内的制品。 REUTERS/Bobby Yip
果汁工厂内的前领导人金正日的肖像画。 REUTERS/Bobby Yip
4月10日，人们在一栋建筑外面进行大合唱，以庆祝金日成诞辰100周年。 REUTERS/Bobby Yip
4月10日，朝鲜劳动党第四次代表会议的代表们参观万景台故居。REUTERS/KCNA
4月9日，一名向导在万景台故居向游客讲解。万景台故居位于平壤市西部大同江畔，是朝鲜人民的领袖金日成诞生的地方，金日成的童年也是在这里度过的。 REUTERS/Bobby Yip
人们倾听向导讲解。 REUTERS/Bobby Yip
一名园丁站在万景台故居附近的树上。REUTERS/Bobby Yip
数以千计的民众参加前领导人金日成和金正日的太阳像马赛克壁画竣工典礼。 REUTERS/Bobby Yip
马赛克壁画总长51米、高16.6米，以木兰花为背景描绘了伟人们满面堆笑祝福朝鲜无穷未来的太阳像，下端分别写着“伟大领袖金日成同志永远和我们在一起”、“伟大领导者金正日同志永远和我们在一起”的字样。REUTERS/Bobby Yip
金日成和金正日的太阳像马赛克壁画竣工典礼现场。 REUTERS/Bobby Yip
女学生们在竣工典礼结束后离开广场。 REUTERS/Bobby Yip
妇女们在平壤金正淑纺织厂内工作。金正淑是朝鲜著名的抗日女英雄，亦是朝鲜开国领袖金日成的妻子。 REUTERS/Bobby Yip
一名金正淑缫丝厂的工人参加自学课程。 REUTERS/Bobby Yip
人们在纺织厂的剧院内休息。 REUTERS/Bobby Yip
金正淑平壤纺织厂的生产线。 REUTERS/Bobby Yip
4月8日，一名引导员向通过的火车打旗语。 REUTERS/Bobby Yip
妇女们经过一栋写着标语的建筑。 REUTERS/Bobby Yip
柳京饭店正在建设，建成后将成为平壤最显眼的地标式建筑，高约330米，总共105层，建筑面积36万平方米，外形酷似的金字塔。饭店设计有3000间客房，7个旋转餐厅，还有赌场、夜总会等设施。 REUTERS/Bobby Yip
一名饭店服务员观看电视直播金正恩参加朝鲜劳动党第四次代表会议。 REUTERS/Bobby Yip
平壤市区景观。 REUTERS/Bobby Yip
平壤西北部，村民们在田地里劳作。 REUTERS/Bobby Yip
村民们乘坐卡车。REUTERS/Bobby Yip
一个村庄坐落在山坡上。 REUTERS/Bobby Yip
一名村民扶着自行车站在小路上。REUTERS/Bobby Yip
4月8日，位于朝鲜平安北道铁山郡东昌里的“西海卫星发射场”对外国媒体开放，现场“银河3号”运载火箭搭载“光明星3号”已经基本安装完毕。 REUTERS/Kyodo
综合指挥所内现场展示即将发射的“光明星3号”地球观测卫星。“光明星3号”地球观测卫星是太阳同步轨道卫星。 REUTERS/Bobby Yip
一名士兵在“银河3号”三级火箭附近站岗。 REUTERS/Kyodo
工程师在发射塔底部工作。 REUTERS/Bobby Yip
科学家们在综合指挥所内的监控中心工作。 REUTERS/Bobby Yip
一名工程师向媒体记者讲解“银河3号”火箭发射进程。 REUTERS/Bobby Yip
火车为参观卫星发射的游客准备的午餐。 REUTERS/Bobby Yip