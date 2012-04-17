寰宇搜奇 Oddly(4) 2012
惊险一刻。(4月9日，斯洛伐克首都布拉迪斯拉发北部小村Trencianska Tepla，身穿传统服装的青年将一名少女抛入溪水中，以庆祝复活节。当地民众向女子身上泼水，希望她们美丽和健康。) REUTERS/Radovan Stoklasa
刺猬头。(4月11日，缅甸仰光，一名男子参加泼水节上的摇滚表演。) REUTERS/Soe Zeya Tun
安然入睡。(4月11日，韩国首尔，一名男子行走在装饰着家用电器广告的楼梯上。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
绿色车顶。(4月10日，比利时布鲁塞尔，一名女子观看Madou地铁站附近的一辆老旧福特汽车。该地铁站附近街道将被改造成步行街。) REUTERS/Francois Lenoir
墨镜大佬集会。(4月10日，山西太原，观众观赏3D版《泰坦尼克号》。由詹姆斯·卡梅隆导演的经典影片《泰坦尼克号》15年后以3D版本重新登陆中国。) REUTERS/Stringer
鞋子座椅。(4月12日，哥伦比亚卡塔赫纳，一名游客与鞋子雕塑合影。) REUTERS/John Vizcaino
螃蟹王。(4月10日，特立尼达和多巴哥共和国布库，人们用绳子牵着一只螃蟹参加螃蟹赛跑活动。布库山羊和螃蟹赛跑节在当地举行。) REUTERS/Andrea De Silva
与骷髅共舞。(4月12日，法国巴黎东京美术馆，人们拿着艺术家弗里德曼(Gloria Friedmann)的骷髅作品表演。) REUTERS/Charles Platiau
睡功。(4月11日，马里巴马科，一名男子在反对图阿雷格族武装的集会中躺在健身器材上休息。今年1月中旬以来，马里北部多个城镇遭图阿雷格族武装袭击，马里政府军与武装人员发生多次交火，造成大量人员伤亡。) REUTERS/Joe Penney
空中摇荡。(4月10日，奥地利维也纳，人们在普拉特游乐场内玩耍。) REUTERS/Lisi Niesner
魔兽现身。(4月13日，2012中艺博国际画廊博览会在北京举行，一名游客参观韩国画家姜亨九(Hyungkoo Kang)的作品。 ) REUTERS/Jason Lee
“动物医生”。(4月9日，福建福州，一名工人在动物标本工厂内制作标本。) REUTERS/China Daily
枕头大战。(4月7日，美国纽约，在国际枕头大战日上，参与者在华盛顿广场公园展开枕头大战。) REUTERS/Eduardo Munoz
超载。(4月4日，印度北方邦小村Chachura，几个男孩在河中洗完澡后骑摩托车回家。) REUTERS/Parivartan Sharma
大嘴比赛。(4月4日，印度新德里，河马在动物园水池里玩耍。) REUTERS/B Mathur
深情对视。(3月30日，俄罗斯莫斯科，一个小孩在动物园内观看婆罗洲猩猩幼崽。) REUTERS/Sergei Karpukhin
(4月1日，墨西哥首都墨西哥城现代艺术博物馆，一件艺术装置上的丙烯酸泡泡映射出参观者身影。) REUTERS/Claudia Daut
彩色小鸡。(4月2日，约旦安曼，售卖的复活节彩色小鸡。) REUTERS/Ali Jarekji
五彩转盘。(4月2日，英国伦敦泰特现代美术馆，一名游客参观艺术家达明安•赫斯特(Damien Hirst)的旋转画。) REUTERS/Toby Melville
腌制鲨鱼。(4月2日，英国伦敦泰特现代美术馆，游客参观艺术家达明安•赫斯特的作品“腌制鲨鱼”。这幅作品为一条保存在充满甲醛液体玻璃柜中的鲨鱼，名为《生者对死者无动于衷》，被俗称为“腌制鲨鱼”。) REUTERS/Toby Melville
无毛猫。(4月1日，俄罗斯Rostov-on-Don，一只无毛猫参加猫展。约有500只猫参加此次展览，胜出者获得现金10万卢布(约3,400美元)。) REUTERS/Vladimir Konstantinov
马髻。(3月31日，在迪拜赛马世界杯上，一名模特展示马型发髻。迪拜赛马世界杯为世界上最昂贵的赛事之一，为期一天，冠军的奖金为1,000万美元。) REUTERS/Jumana El Heloueh
海底捞蛋。(4月2日，美国佛罗里达州凯斯国家海洋保护区，Spencer Slate装扮成复活节兔子将彩蛋放在海底。Spencer Slate的潜水店在复活节将彩蛋放入水底，以用于资助当地儿童慈善业。) REUTERS/Florida Keys News Bureau/Bob Care/Handout
拔河。(4月13日，巴基斯坦马拉坎区德尔盖，男人们试图用绳子扶正超载的货车。) REUTERS/Mian Khursheed