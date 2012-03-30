寰宇搜奇 Oddly(5) 2012

吊式婚礼。(2012年3月20日，罗马尼亚布加勒斯特，现年17岁的罗马尼亚模特Emma Dumitrescu乘坐热气球展示长达3千米的婚纱，创造新的吉尼斯世界纪录。这件婚纱和裙摆是10个裁缝用时100天精心缝制，共用了4more

吊式婚礼。(2012年3月20日，罗马尼亚布加勒斯特，现年17岁的罗马尼亚模特Emma Dumitrescu乘坐热气球展示长达3千米的婚纱，创造新的吉尼斯世界纪录。这件婚纱和裙摆是10个裁缝用时100天精心缝制，共用了4,700米塔夫绸、5.5米尚蒂伊蕾丝、45米内衬、1,857根缝纫针和150轴线。) REUTERS/Bogdan Cristel

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