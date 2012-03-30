寰宇搜奇 Oddly(5) 2012
抱着取暖。(3月23日，中国藏獒展览会在辽宁沈阳举行，一名参展者抱着自己的藏獒。约有2,000只藏獒参加此次展会。) REUTERS/Stringer
吊式婚礼。(2012年3月20日，罗马尼亚布加勒斯特，现年17岁的罗马尼亚模特Emma Dumitrescu乘坐热气球展示长达3千米的婚纱，创造新的吉尼斯世界纪录。这件婚纱和裙摆是10个裁缝用时100天精心缝制，共用了4more
多面神仙。(3月23日，印度孟买，一位男子扮成传说中的药叉王罗婆那，参加古迪帕德瓦节(Gudi Padwa)的庆祝活动。根据印度教阴阳历，古迪帕德瓦节是柴德拉月(Chaitra)的第一天，它标志着新年的开始。) REUTmore
绿色盘丝。(3月22日，印度阿拉哈巴德，一名农民搬运黄瓜前往市场售卖。) REUTERS/Jitendra Prakash
枕头服。(3月21日，在东京时装周上，一名模特展示Christian Dada品牌服装。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
人体盛宴。(3月20日，哥伦比亚卡利，一名动物权力保护者装扮成盘子的肉，以响应世界无肉日并提倡素食主义。) REUTERS/Jaime Saldarriaga
人体保鲜。(3月20日，西班牙巴塞罗那，一名动物权力保护者参加抗议活动，宣传世界无肉日并提倡素食主义。) REUTERS/Albert Gea
蝙蝠侠现身。(3月11日，巴西陶巴特市，为预防毒品使更多孩子沦为罪犯，警方聘请退休警察皮涅罗(Andre Luiz Pinheiro)装扮成“蝙蝠侠”帮忙打击儿童犯罪。皮涅罗主要通过演讲等方式宣传毒品的危害，防止孩子们走more
真假交警。(3月13日，白俄罗斯明斯克东部小镇Krugloe，一辆卡车经过一个警察纸片人。白俄罗斯交警广泛使用警察纸片人，以遏制车辆超速。) REUTERS/Vasily Fedosenko
“斗”嘴。(3月10日，越南河南，一名男子表演时咬住鳄鱼嘴巴。) REUTERS/Tuan DC
拔河。(3月13日，湖北武汉，第一届武汉·成都国际熊猫灯会上的人形灯笼。灯会于30日晚正式拉开序幕，130多个巨型灯组将全部亮灯。 ) REUTERS/Stringer
泥浴。(3月11日，强人越野赛在瑞士图恩举行，赛跑者经过一段泥地。) REUTERS/Michael Buholzer
亲密共舞。(3月11日，克鲁弗兹狗展在英国伯明翰举行，一条灵缇犬扑到自己的主人身上。) REUTERS/Chris Helgren
裸的自在。(3月10日，巴西圣保罗，一名裸骑者在“世界裸骑”活动中表演哑剧。) REUTERS/Nacho Doce
车顶坐票。(3月14日，东帝汶帝力，人们拥挤着乘坐公共汽车前往包考，参加总统选举投票。) REUTERS/Beawiharta
挂壶。(3月14日，印度新德里，火车车窗外悬挂着牛奶罐。) REUTERS/Parivartan Sharma
出生时刻。(3月14日，泰国曼谷，一名交警在培训课程中教授如何为孕妇进行紧急接生。约有100名交警参加此次培训活动。) REUTERS/Chaiwat Subprasom
小丑裸骑。(3月10日，巴西圣保罗，人们参加世界裸骑活动。) REUTERS/Nacho Doce
猫的自传。(3月13日，英国伦敦，街头艺人鲍温(James Bowen)的爱猫Bob。鲍温已将他与Bob的相识相知写成书，名为《街头流浪猫Bob》。) REUTERS/Luke MacGregor
新潮三轮车。(3月15日，北京，一名女子驾驶电动三轮车行驶在道路上。) REUTERS/David Gray
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