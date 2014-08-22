政要爱度假 On Vacation 2014
美国总统奥巴马假期为8天，但即使是在休假，总统也无法完全抛下公务，即使在度假期间，他们也要处理公务、会见政要、开会、演讲。(2014年8月15日，美国马萨诸塞州东海岸的玛莎葡萄园岛，总统奥巴马与女儿Malia一起骑自行车more
2011年12月27日，马纳洛，总统奥巴马牵着两个女儿在海洋生物公园散步。奥巴马在23日晚上抵达夏威夷檀香山，与妻女共度圣诞假期。 REUTERS/Jason Reed
2010年12月27日，夏威夷滨海城市凯卢阿，奥巴马与女儿享用冷饮。奥巴马的这次圣诞和元旦假期自12月23日开始，为期11天，将花费美国纳税人150多万美元。 REUTERS/Hugh Gentry
2010年8月14日，巴拿马城，奥巴马与家人在海滩打高尔夫。打高尔夫球是许多位美国总统都十分喜爱一项的活动。有报道称，美国最近18任总统中有15任喜欢打高尔夫。 REUTERS/Jason Reed
2010年8月15日，佛罗里达州巴拿马，奥巴马全家一起乘船游览。 REUTERS/Jason Reed
2010年7月16日，缅因州巴尔港，奥巴马与家人游览凯迪拉克山。 REUTERS/Jim Young
2014年8月5日，葡萄牙卡斯卡伊斯市，英国首相卡梅伦与夫人在当地度假，期间两人来到当地海鲜市场购物。每年从7月中旬到9月初，英国议会将迎来长达六周的休会，首相、副首相、内阁大臣们，会安排自己的休假。 REUTERS/Fmore
2014年4月13日，西班牙兰萨罗特岛，卡梅伦与妻子享用饮料。REUTERS/Gonzalo Arroyo Moreno/Pool
2013年5月26日，西班牙伊比沙岛，卡梅伦与妻子在海滨享受闲暇时光。 REUTERS/Stefan Rousseau/pool
根据俄罗斯《国家公务员法》，担任国家重要职务的领导人每年享有35天的假期。作为总统，还可以享受额外的工龄假期，每一年工龄加一天假，但累计不得超过45天。如果没有特别的大事，普京一般也会选择在8月休假。(2009年8月3日more
2013年7月20日，克拉斯诺亚尔斯克，普京在度假时举着捕获的大鱼。 REUTERS/Alexei Nikolskyi/RIA Novosti/Kremlin
2009年8月3日，西伯利亚地区的图瓦共和国，普京裸露上身策马，秀肌肉。 REUTERS/RIA Novosti/Pool/Alexei Druzhinin
2014年4月14日，意大利伊斯基亚岛，德国总理默克尔与丈夫约阿希姆·绍尔在圣安杰罗村度假。 REUTERS/Ciro De Luca
默克尔与丈夫在海边享受闲暇时光。 REUTERS/Ciro De Luca
2013年3月31日，意大利伊斯基亚岛，默克尔度复活节假期时游泳。 REUTERS/Ciro De Luca
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