政要爱度假 On Vacation 2014

根据俄罗斯《国家公务员法》，担任国家重要职务的领导人每年享有35天的假期。作为总统，还可以享受额外的工龄假期，每一年工龄加一天假，但累计不得超过45天。如果没有特别的大事，普京一般也会选择在8月休假。(2009年8月3日more

根据俄罗斯《国家公务员法》，担任国家重要职务的领导人每年享有35天的假期。作为总统，还可以享受额外的工龄假期，每一年工龄加一天假，但累计不得超过45天。如果没有特别的大事，普京一般也会选择在8月休假。(2009年8月3日，西伯利亚地区的图瓦共和国，普京在湖中游泳。) REUTERS/RIA Novosti/Pool/Alexei Druzhinin

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