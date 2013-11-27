路透11月照片精选(上) Pictures of the Month
11月1日，“2013国际皇后小姐”(变性人)选美大赛决赛在泰国芭堤雅落幕，来自16个国家的26名变性佳丽展开对后冠的争夺。 REUTERS/Damir Sagolj
11月1日，美国马萨诸塞州麦德菲尔德，一名男子擦拭待运送的时钟。REUTERS/Brian Snyder
11月1日，北京，21世纪理事会北京会议开幕式在人民大会堂举行，服务人员为与会人员撑伞遮雨。 REUTERS/Jason Lee
11月2日，法国坎佩尔，抗议者头戴抗税斗争象征的红色便帽参加示威游行。法国总理埃罗当日呼吁法国西部布列塔尼地区的民众不要使用暴力手段来解决该地区面临的失业、经济萧条和引发争议的“环保税”等问题，表示政府将继续与该地区的民more
11月1日，俄罗斯莫斯科，参加阅兵彩排的士兵集体乘车。莫斯科市政府于11月7日举行盛大阅兵式，以纪念1941年11月7日的红场大阅兵。REUTERS/Maxim Shemetov
11月3日，英超联赛在利物浦举行，埃弗顿门将Tim Howard眺望热刺队选手。 REUTERS/Phil Noble
11月3日，苏丹喀土穆，天文学和空间科学学会组织人们在尼罗河岸边观看日食。本世纪第二次日全环食当日上演。 REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
11月4日，法国维姆勒，强风掀起海浪。 REUTERS/Pascal Rossignol
11月1日，北京，天骄特殊保护/安全顾问有限公司学员在保镖训练营中参加耐寒性训练。REUTERS/Stringer
11月5日，巴勒斯坦加沙地带，一名男子离开靠移动式发电机供电的房屋。加沙地带唯一的一座发电厂由于缺乏燃料供给被迫在11月1日关闭。 REUTERS/Mohammed Salem
11月6日，土耳其伊斯坦布尔，大学生在针对高等教育委员会的抗议中高喊反政府口号。REUTERS/Osman Orsal
11月7日，孟加拉达卡，一位母亲哀悼在“拉纳广场”工厂建筑倒塌事故中遇难的女儿。4月24日，孟加拉发生工业史上最为严重的建筑坍塌事故，造成1,127人遇难。 REUTERS/Andrew Biraj
11月7日，日本福岛，东京电力公司员工与媒体记者身防护服进入第一核电站四号反应楼调查。东京电力公司表示将从四号反应堆燃料储藏池中取出核燃料，这标志着福岛第一核电站的封堆工程会顺利移至下一阶段。REUTERS/Tomohimore
11月7日，美国纽约，日本艺术家草间弥生(Yayoi Kusama)在大卫兹威那画廊举办名为《我已经到达天堂》的作品展。REUTERS/Mike Segar
11月8日，中国浙江桐乡，一位挑着马铃薯叶子农民穿过一处墙面破洞。中国共产党十八届三中全会于11月9日开始进行为期4天的关于深化改革议程的会议。 REUTERS/China Daily
11月8日，以色列特拉维夫，美国国务卿约翰·克里在与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡进行会谈后，登上前往日内瓦的飞机。 REUTERS/Jason Reed
11月9日，巴西库亚坝，土著居民在第12届巴西土著运动会开幕式前表演。REUTERS/Paulo Whitaker
11月8日，强台风“海燕”横扫菲律宾中部地区，导致全国41个省份受灾，目前已造成5,235人遇难。REUTERS/Erik De Castro
11月10日，俄罗斯莫斯科，艺术家Pyotr Pavlensky将自己的生殖器钉在克里姆林宫墙前的红场地砖上，以此抗议俄罗斯变成警察国家。 REUTERS/Maxim Zmeyev
11月11日，波兰华沙，防暴警察在首相总理府外站岗。当日为波兰独立日，华沙发生游行暴乱，导致多人受伤。 REUTERS/Kacper Pempel
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路透11月照片精选(下) Pictures of the Month(2)
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