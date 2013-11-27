路透11月照片精选(上) Pictures of the Month

11月2日，法国坎佩尔，抗议者头戴抗税斗争象征的红色便帽参加示威游行。法国总理埃罗当日呼吁法国西部布列塔尼地区的民众不要使用暴力手段来解决该地区面临的失业、经济萧条和引发争议的“环保税”等问题，表示政府将继续与该地区的民more

11月2日，法国坎佩尔，抗议者头戴抗税斗争象征的红色便帽参加示威游行。法国总理埃罗当日呼吁法国西部布列塔尼地区的民众不要使用暴力手段来解决该地区面临的失业、经济萧条和引发争议的“环保税”等问题，表示政府将继续与该地区的民意代表以及经济界人士举行对话，寻求该地区的发展之道。 REUTERS/Stephane Mahe

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