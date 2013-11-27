路透11月照片精选(下) Pictures of the Month(2)
11月12日，尼泊尔加德满都，一头牛走过坐在Pashupatinath寺庙前的苦行憎或印度胡里节人旁边。19日，尼泊尔将针对制宪会议起草一部新宪法的提议进行投票。REUTERS/Navesh Chitrakar
11月12日，越南河内，俄罗斯总统普京开始对越南进行国事访问，访问期间与越南国家主席张晋创举行会谈，双方强调将优先发展双边能源合作。REUTERS/Na Son Nguyen/Pool
11月12日，法国洛里昂，35岁的加拿大女水手Mylene Paquette独自划艇，花了129天横渡4300公里的大西洋，成北美第一个单人划船横渡大西洋的女性。REUTERS/Stephane Mahe
11月13日，土耳其伊斯坦布尔，土耳其什叶派女孩看着屏幕上播放的卡尔巴拉战斗场景。每年伊斯兰历的1月10日是“阿舒拉节”，印度、伊拉克等国家和地区的什叶派穆斯林在阿舒拉节集会上以鞭打自己等自虐方式纪念阿舒拉节。REUTEmore
11月14日，黎巴嫩贝鲁特，在阿舒拉纪念仪式上黎巴嫩真主党支持者高举手臂进行游行。REUTERS/Sharif Karim
11月13日，加拿大多伦多，一名男子在市政厅大楼前的墙上写关于市长福特的消息。福特坚称他对毒品和黑帮零容忍，同时承认在过去的两年里曾经购买过毒品。REUTERS/Mark Blinch
11月13日，2013年度维多利亚的秘密内衣秀在纽约华丽上演，众多世界级超模盛装走秀，T台上星光熠熠。REUTERS/Lucas Jackson
11月10日，印度孟买，观影者佩戴3D眼镜观看电影。像PVR有限公司这样的多功能放映厅运营商正忙于建设以印度中产阶级为目标群体的电影院，挖掘这一行业的巨大潜力。REUTERS/Danish Siddiqui
11月19日，印尼苏门答腊北部被厚厚的火山灰覆盖住的植物。18日，印度尼西亚锡纳朋火山喷发,烟尘飘至2.5万米高空，数千名居民紧急撤离。REUTERS/Roni Bintang
11月19日，中国新疆维吾尔自治区五家渠市被烟雾笼罩的居民小区。REUTERS/Stringer
11月21日，菲律宾中部莱特岛，菲律宾军用直升机向台风“海燕”幸存者投递饮用水。REUTERS/Erik De Castro
11月21日，菲律宾中部塔克洛班市，一个女孩走过被台风摧毁的房屋废墟。REUTERS/Damir Sagolj
11月20日，菲律宾东萨马省的一个偏远村庄，美国直升机向还未获得任何援助的村民投递救援物资。REUTERS/Edgar Su
11月17日，美国中西部地区遭遇一连串罕见强力龙卷风和密集暴雨袭击，已造成至少5人遇难，约40人受伤。停靠在华盛顿被龙卷风摧毁的汽车废墟。REUTERS/Jim Young
11月19日，印度旧德里，在亚穆纳河水域划船的人看着空中飞过的候鸟。REUTERS/Mansi Thapliyal
11月10日，英国伦敦，英国女王伊丽莎白参加一年一度的“阵亡将士纪念日”仪式。REUTERS/Suzanne Plunkett
11月11日，美国加利福尼亚洛杉矶，在退伍军人节上退伍军人聆听效忠誓词。2013年洛杉矶共有6291名无家可归的退伍军人，许多人患有身体疾病、创伤后应激障碍以及精神疾病等问题。REUTERS/Lucy Nicholson
11月13日，尼泊尔加德满都，一辆微型客车遭到不明身份的人的袭击，受害者睁大眼睛躺在医院的病床上。这群来历不明的人向客车投掷汽油炸弹，造成至少8人受伤。REUTERS/Navesh Chitrakar
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直击全美音乐奖 Best of American Music Awards
(Reuters) -11月24日，第41届全美音乐大奖颁奖礼在洛杉矶落下帷幕。美国乡村小天后泰勒·斯维芙特和贾斯汀·丁伯莱克分别夺得四项和三项大奖，成为今年的最大赢家。
泰国反政府示威 Thai Anti-Government Occupy
(Reuters) - 2013年11月25日，泰国最大反对党民主党召集数万名支持者，在首都曼谷十多处地点举行大规模集会，要求总理英拉·西那瓦下台。
青岛输油管道爆炸造成重大伤亡 qingdao explosion
(Reuters) - 11月22日，山东青岛黄岛经济开发区中石化黄潍输油管线泄漏引发重大爆燃事故，目前已造成55人遇难，9人失踪，136人受伤住院。
寰宇搜奇(21) Oddly
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
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First 100 days of Trump
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Aftermath from Venezuela's 'mother of all marches'
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The 'weed nuns' of California
The Sisters of the Valley, California's self-ordained "weed nuns," are on a mission to heal and empower women with their cannabis products.