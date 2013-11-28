路透11月照片精选(下) Pictures of the Month(2)

11月13日，土耳其伊斯坦布尔，女孩们注视着屏幕上播放的卡尔巴拉战斗场景。每年伊斯兰历的1月10日是“阿舒拉节”，印度、伊拉克等国家和地区的什叶派穆斯林在阿舒拉节集会上以鞭打自己等自虐方式纪念阿舒拉节。REUTERS/Mmore