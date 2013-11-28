路透11月照片精选(下) Pictures of the Month(2)
11月25日，中国国务院总理李克强抵达罗马尼亚首都布加勒斯特机场，开始为期四天的访问，并与13个中东欧国家总理共同出席第三届中国—中东欧国家经贸论坛。 REUTERS/Bogdan Cristel
11月26日，也门萨那，哀悼者身穿印有也门议会成员Abdul Karim Jedban头像的衣服参见其葬礼，Jedban于22日遭武装分子开枪射杀身亡。 REUTERS/Khaled Abdullah
11月21日，菲律宾塔克洛班市，一个女孩走过被台风摧毁的房屋废墟。菲律宾国家减灾管理委员会27日公布，超强台风“海燕”造成的死亡人数已上升至5,500人，另有1,757人失踪，26,000多人受伤。 REUTERS/Damore
11月21日，菲律宾中部莱特岛，军用直升机向台风灾民投递饮用水。 REUTERS/Erik De Castro
11月20日，菲律宾东萨马省的一个偏远村庄，美国直升机向还未获得任何援助的村民投递救援物资。联合国粮食及农业组织27日警告，如果安置和援助不当，受超强台风“海燕”波及的菲律宾农民可能遭遇“双重悲剧”。REUTERS/Edmore
11月19日，新疆五家渠，被大雾笼罩的居民小区。 REUTERS/Stringer
11月19日，印度旧德里，一名字在亚穆纳河中划船的男子眼望飞过的候鸟。 REUTERS/Mansi Thapliyal
11月19日，印尼苏门答腊北部，被火山灰覆盖的植物。印度尼西亚锡纳朋火山于18日喷发，烟尘飘至2.5万米高空，数千名居民紧急撤离。 REUTERS/Roni Bintang
11月17日，美国华盛顿，被龙卷风摧毁的房屋汽车废墟。美国中西部地区遭遇一连串罕见强力龙卷风和密集暴雨袭击，已造成至少5人遇难，约40人受伤。 REUTERS/Jim Young
11月13日，2013年度维多利亚的秘密内衣秀在纽约华丽上演，众多世界级超模盛装走秀。REUTERS/Lucas Jackson
11月13日，土耳其伊斯坦布尔，女孩们注视着屏幕上播放的卡尔巴拉战斗场景。每年伊斯兰历的1月10日是“阿舒拉节”，印度、伊拉克等国家和地区的什叶派穆斯林在阿舒拉节集会上以鞭打自己等自虐方式纪念阿舒拉节。REUTERS/Mmore
11月13日，尼泊尔加德满都，一辆微型客车遭到不明身份的人的袭击，受害者睁大眼睛躺在医院的病床上。这群来历不明的人向客车投掷汽油炸弹，造成至少8人受伤。REUTERS/Navesh Chitrakar
11月14日，黎巴嫩贝鲁特，黎巴嫩真主党支持者在阿舒拉纪念仪式上振臂游行。 REUTERS/Sharif Karim
11月13日，加拿大多伦多，一名男子在市政厅大楼前的墙壁上书写关于市长福特的消息。福特坚称他对毒品和黑帮零容忍，同时承认在过去的两年里曾经购买过毒品。REUTERS/Mark Blinch
11月12日，越南河内，到访的俄罗斯总统普京与越南国家主席张晋创拥抱致意，双方强调将优先发展双边能源合作。REUTERS/Na Son Nguyen/Pool
11月12日，尼泊尔加德满都，一头牛经过在墙边祷告的男子。尼泊尔于19日针对制宪会议起草一部新宪法的提议进行投票。REUTERS/Navesh Chitrakar
11月12日，法国洛里昂，35岁的加拿大女水手Mylene Paquette独自划艇，花费129天横渡4,300公里的大西洋，成北美第一个单人划船横渡大西洋的女性。 REUTERS/Stephane Mahe
11月11日，美国洛杉矶，退伍军人在退伍军人节上聆听效忠誓词。2013年洛杉矶共有6,291名无家可归的退伍军人，许多人患有身体疾病、创伤后应激障碍以及精神疾病等问题。REUTERS/Lucy Nicholson
11月10日，印度孟买，观影者佩戴3D眼镜观看电影。像PVR有限公司这样的多功能放映厅运营商正忙于建设以印度中产阶级为目标群体的电影院，挖掘这一行业的巨大潜力。 REUTERS/Danish Siddiqui
11月10日，英国女王伊丽莎在伦敦白参加一年一度的“阵亡将士纪念日”仪式。 REUTERS/Suzanne Plunkett
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