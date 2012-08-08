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奥运赛场名人多 VIP's at the Games

作者
EDDIE KEOGH
2012年 8月 8日 星期三

2012年8月6日，奥林匹克体育场，滚石乐队主唱米克·贾格尔(Mick Jagger)与儿子卢卡斯(Lucas)观看田径比赛。 REUTERS/Eddie Keogh

2012年 8月 8日 星期三
2012年8月6日，奥林匹克体育场，滚石乐队主唱米克·贾格尔(Mick Jagger)与儿子卢卡斯(Lucas)观看田径比赛。 REUTERS/Eddie Keogh
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作者
MIKE SEGAR
2012年 8月 8日 星期三

8月6日，奥运会篮球馆，说唱歌手Ludacris观看男篮小组赛美国对阵阿根廷。 REUTERS/Mike Segar

2012年 8月 8日 星期三
8月6日，奥运会篮球馆，说唱歌手Ludacris观看男篮小组赛美国对阵阿根廷。 REUTERS/Mike Segar
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作者
STEFANO RELLANDINI
2012年 8月 8日 星期三

8月4日，前披头士成员、老牌英国歌手保罗·麦卡特尼(PaulMcCartney)庆祝英国队摘得场地自行车女子团体追逐赛金牌。 REUTERS/Stefano Rellandini

2012年 8月 8日 星期三
8月4日，前披头士成员、老牌英国歌手保罗·麦卡特尼(PaulMcCartney)庆祝英国队摘得场地自行车女子团体追逐赛金牌。 REUTERS/Stefano Rellandini
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作者
STEFAN WERMUTH
2012年 8月 8日 星期三

8月3日，全英格兰草地网球俱乐部，微软联合创始人比尔·盖茨观看网球男单半决赛费德勒对阵阿根廷名将波特罗(Juan Martin del Potro)。 REUTERS/Stefan Wermuth

2012年 8月 8日 星期三
8月3日，全英格兰草地网球俱乐部，微软联合创始人比尔·盖茨观看网球男单半决赛费德勒对阵阿根廷名将波特罗(Juan Martin del Potro)。 REUTERS/Stefan Wermuth
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作者
MARKO DJURICA
2012年 8月 8日 星期三

7月30日，法国总统奥朗德(Francois Hollande)(右)与英国首相卡梅伦(David Cameron)观看女子手球小组赛法国对阵西班牙。 REUTERS/Marko Djurica

2012年 8月 8日 星期三
7月30日，法国总统奥朗德(Francois Hollande)(右)与英国首相卡梅伦(David Cameron)观看女子手球小组赛法国对阵西班牙。 REUTERS/Marko Djurica
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作者
DARREN STAPLES
2012年 8月 8日 星期三

7月30日，法国总统奥朗德祝贺法国选手帕维亚(Automne Pavia)获得女子57公斤级铜牌。 REUTERS/Darren Staples

2012年 8月 8日 星期三
7月30日，法国总统奥朗德祝贺法国选手帕维亚(Automne Pavia)获得女子57公斤级铜牌。 REUTERS/Darren Staples
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作者
SERGIO PEREZ
2012年 8月 8日 星期三

7月28日，篮球馆，土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogun)(左)及妻子Emine观看女篮A组小组赛土耳其对阵安哥拉时鼓掌加油。 REUTERS/Sergio Perez

2012年 8月 8日 星期三
7月28日，篮球馆，土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogun)(左)及妻子Emine观看女篮A组小组赛土耳其对阵安哥拉时鼓掌加油。 REUTERS/Sergio Perez
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作者
SERGIO MORAES
2012年 8月 8日 星期三

7月29日，温布利体育场，英国威廉王子与贝克汉姆观看男足A组小组赛英国对阵阿联酋期间聊天。 REUTERS/Sergio Moraes

2012年 8月 8日 星期三
7月29日，温布利体育场，英国威廉王子与贝克汉姆观看男足A组小组赛英国对阵阿联酋期间聊天。 REUTERS/Sergio Moraes
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作者
RIA NOVOSTI
2012年 8月 8日 星期三

7月28日，伯爵宫，俄罗斯总统梅德韦杰夫(右前)祝贺俄罗斯队成员在女排A组小组赛中战胜英国队。 REUTERS/Dmitry Astakhov/RIA Novosti/Pool

2012年 8月 8日 星期三
7月28日，伯爵宫，俄罗斯总统梅德韦杰夫(右前)祝贺俄罗斯队成员在女排A组小组赛中战胜英国队。 REUTERS/Dmitry Astakhov/RIA Novosti/Pool
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作者
POOL
2012年 8月 8日 星期三

7月28日，葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)(中)与妻子玛利亚(Maria)参观奥运村。 REUTERS/Scott Halleran/Pool

2012年 8月 8日 星期三
7月28日，葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)(中)与妻子玛利亚(Maria)参观奥运村。 REUTERS/Scott Halleran/Pool
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作者
DYLAN MARTINEZ
2012年 8月 8日 星期三

7月28日，北格林威治体育馆，德国总统约阿希姆·高克(Joachim Gauck)与女友夏迪特(Daniela Schadt)观看男子体操预赛时鼓掌。 REUTERS/Dylan Martinez

2012年 8月 8日 星期三
7月28日，北格林威治体育馆，德国总统约阿希姆·高克(Joachim Gauck)与女友夏迪特(Daniela Schadt)观看男子体操预赛时鼓掌。 REUTERS/Dylan Martinez
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作者
PAUL HACKETT
2012年 8月 8日 星期三

7月30日，水上运动中心，英国首相卡梅伦观看男子双人10米跳台时欢呼。 REUTERS/Paul Hackett

2012年 8月 8日 星期三
7月30日，水上运动中心，英国首相卡梅伦观看男子双人10米跳台时欢呼。 REUTERS/Paul Hackett
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