奥运赛场名人多 VIP's at the Games

8月7日，格林威治公园，美国共和党总统候选人罗姆尼的妻子安(右)观看他们的马匹“拉法尔加”参加马术比赛。作为一个著名的爱马人士，安·罗姆尼在过去几年买下了数匹价值六位数的马，其中就包括15岁的“拉法尔加”。 REUTERmore