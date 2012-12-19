谁是男人最渴望的女人 2012 Most Desirable Women

美国影响力最大的男性门户网站AskMen公布“2013年全球男性最渴望得到的女人”榜单，影片《饥饿游戏》女主角詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)荣登榜首。该杂志主编詹姆斯(James Bassil)称，詹妮弗·劳伦斯比其他演员更加真实可靠。除形象清新外，过去三四年都没有出现过任何流言蜚语。 REUTERS/Luke MacGregor