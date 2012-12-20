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男人最渴望的女人 2012 Most Desirable Women

2012年 12月 19日 星期三

美国影响力最大的男性门户网站AskMen公布“2013年全球男性最渴望得到的女人”榜单，影片《饥饿游戏》女主角詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)荣登榜首。该杂志主编詹姆斯(James Bassil)称，詹妮弗·劳伦斯比其他演员更加真实可靠。除形象清新外，过去三四年都没有出现过任何流言蜚语。 REUTERS/Luke MacGregor

2012年 12月 19日 星期三
美国影响力最大的男性门户网站AskMen公布“2013年全球男性最渴望得到的女人”榜单，影片《饥饿游戏》女主角詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)荣登榜首。该杂志主编詹姆斯(James Bassil)称，詹妮弗·劳伦斯比其他演员更加真实可靠。除形象清新外，过去三四年都没有出现过任何流言蜚语。 REUTERS/Luke MacGregor
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2012年 12月 19日 星期三

《黑天鹅》女星米拉·库妮丝(Mila Kunis)位列第二，她被男性时尚杂志《Esquire》评为“2012年最性感女明星”。 REUTERS/Luke MacGregor

2012年 12月 19日 星期三
《黑天鹅》女星米拉·库妮丝(Mila Kunis)位列第二，她被男性时尚杂志《Esquire》评为“2012年最性感女明星”。 REUTERS/Luke MacGregor
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2012年 12月 19日 星期三

《体育画报》封面女郎凯特·阿普顿(Kate Upton)位列第三。 REUTERS/Jonathan Ernst

2012年 12月 19日 星期三
《体育画报》封面女郎凯特·阿普顿(Kate Upton)位列第三。 REUTERS/Jonathan Ernst
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2012年 12月 19日 星期三

第4名：乐坛小天后蕾哈娜。 REUTERS/Dylan Martinez

2012年 12月 19日 星期三
第4名：乐坛小天后蕾哈娜。 REUTERS/Dylan Martinez
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2012年 12月 19日 星期三

第5名：性感女星艾玛·斯通(Emma Stone)，作品有《急速狂奔》、《超凡蜘蛛侠》等。 REUTERS/Danny Moloshok

2012年 12月 19日 星期三
第5名：性感女星艾玛·斯通(Emma Stone)，作品有《急速狂奔》、《超凡蜘蛛侠》等。 REUTERS/Danny Moloshok
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2012年 12月 19日 星期三

第6名：“维多利亚的秘密”天使超模米兰达·可儿(Miranda Kerr)。 REUTERS/Andrew Kelly

2012年 12月 19日 星期三
第6名：“维多利亚的秘密”天使超模米兰达·可儿(Miranda Kerr)。 REUTERS/Andrew Kelly
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2012年 12月 19日 星期三

第7名：《暮光之城》系列女星克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)。 REUTERS/Mario Anzuoni

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第7名：《暮光之城》系列女星克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)。 REUTERS/Mario Anzuoni
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作者
Andrew H. Walker
2012年 12月 19日 星期三

第8名：拥有新加坡血统的混血儿模特杰西卡·戈麦斯(Jessica Gomes)，1985年出生，因拍人体彩绘照一夜蹿红，成为国际超级名模。REUTERS/Handout

2012年 12月 19日 星期三
第8名：拥有新加坡血统的混血儿模特杰西卡·戈麦斯(Jessica Gomes)，1985年出生，因拍人体彩绘照一夜蹿红，成为国际超级名模。REUTERS/Handout
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2012年 12月 19日 星期三

第9名：热门美剧《广告狂人》女演员杰西卡·派尔(Jessica Pare)。 REUTERS/Mario Anzuoni

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第9名：热门美剧《广告狂人》女演员杰西卡·派尔(Jessica Pare)。 REUTERS/Mario Anzuoni
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2012年 12月 19日 星期三

第10名：澳大利亚田径运动员米歇尔·詹尼克(Michelle Jenneke)，因为一段热力四射的赛前热身视频令全球体育迷和非体育迷产生浓厚兴趣。 REUTERS/Handout

2012年 12月 19日 星期三
第10名：澳大利亚田径运动员米歇尔·詹尼克(Michelle Jenneke)，因为一段热力四射的赛前热身视频令全球体育迷和非体育迷产生浓厚兴趣。 REUTERS/Handout
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2012年 12月 19日 星期三

第11名：“维多利亚的秘密”天使超模坎蒂丝·斯瓦内普尔(Candice Swanepoel)。 REUTERS/Lucas Jackson

2012年 12月 19日 星期三
第11名：“维多利亚的秘密”天使超模坎蒂丝·斯瓦内普尔(Candice Swanepoel)。 REUTERS/Lucas Jackson
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2012年 12月 19日 星期三

第12名：美剧《摩登家庭》女星索菲亚·沃基拉(Sofia Vergara)。 REUTERS/Mario Anzuoni

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第12名：美剧《摩登家庭》女星索菲亚·沃基拉(Sofia Vergara)。 REUTERS/Mario Anzuoni
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2012年 12月 19日 星期三

第13名：《绯闻女孩》女星布莱克·莱弗利(Blake Lively)。 REUTERS/Mario Anzuoni

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第13名：《绯闻女孩》女星布莱克·莱弗利(Blake Lively)。 REUTERS/Mario Anzuoni
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2012年 12月 19日 星期三

第14名：《广告狂人》女星克里斯蒂娜·亨德里克斯(Christina Hendricks)。 REUTERS/Danny Moloshok

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第14名：《广告狂人》女星克里斯蒂娜·亨德里克斯(Christina Hendricks)。 REUTERS/Danny Moloshok
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2012年 12月 19日 星期三

第15名：《冰与火之歌：权力的游戏》女星艾米莉亚·克拉克(Emilia Clarke)。 REUTERS/Mario Anzuoni

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第15名：《冰与火之歌：权力的游戏》女星艾米莉亚·克拉克(Emilia Clarke)。 REUTERS/Mario Anzuoni
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