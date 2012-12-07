2012年度全球城市生活质量报告 CQOL 2012
作者
HERBERT NEUBAUER
咨询机构Mercer发布最新全球城市生活质量报告，拥有几百家博物馆和超过2000个城市公园的奥地利首都维也纳连续第4年蝉联榜首。 REUTERS/Herbert Neubauer (AUSTRIA)
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作者
ARND WIEGMANN
瑞士苏黎世位列第二。Mercer公司的这份调查参考39项因素，包括政治稳定、医疗服务、教育、犯罪情况、娱乐和交通运输。 REUTERS/Arnd Wiegmann
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作者
STEFAN WERMUTH
第三名：新西兰奥克兰。排名前十的城市中有八个是欧洲城市。 REUTERS/Stefan Wermuth
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作者
MICHAELA REHLE
第四名：德国慕尼黑。 REUTERS/Michaela Rehle
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作者
ANDY CLARK
第五名：加拿大温哥华。 REUTERS/Andy Clark/Files
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作者
INA FASSBENDER
第六名：德国杜塞尔多夫。 REUTERS/Ina Fassbender
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作者
KAI PFAFFENBACH
第七名：德国法兰克福。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
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作者
DENIS BALIBOUSE
第八名：瑞士日内瓦。 REUTERS/Denis Balibouse
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作者
CHRISTIAN CHARISIUS
第九名：丹麦首都哥本哈根。 REUTERS/Christian Charisius
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作者
MICHAEL BUHOLZER
第十名：瑞士首都伯尔尼。 REUTERS/Michael Buholzer
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作者
TIM CHONG
亚洲城市新加坡排名第25位，为亚洲区生活质量最高的城市。 REUTERS/Tim Chong
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作者
YURIKO NAKAO
日本东京排名第44位。 REUTERS/Yuriko Nakao
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作者
BOBBY YIP
中国香港排名第70位，为中国质量最高的城市。 REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: BUSINESS)
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作者
ALY SONG
上海排名第95位。 REUTER/Aly Song
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作者
JASON LEE
北京排名第109位。 REUTERS/Jason Lee
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作者
ALI MASHHADANI
伊拉克首都巴格达排名垫底，成为全球生活质量最差的城市。 REUTERS/Ali al-Mashhadani
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