路透记者华赛作品 2013 CHIPP Awards
2013年3月25日，第九届国际新闻摄影比赛(华赛)评选结果在浙江杭州揭晓。战争灾难等突发事件类新闻单幅金奖--被打死的小女孩。路透摄影师Goran Tomasevic拍摄。2012年8月15日，叙利亚阿勒颇北部阿扎泽，more
战争灾难等突发事件类新闻单幅优秀奖--巴西抗议。路透摄影师Ueslei Marcelino拍摄。2012年11月21日，巴西首都巴西利亚，无地农民运动(MST)的成员举行抗议，要求改变土地改革过程。
战争灾难等突发事件类新闻组图优秀奖--飓风桑迪席卷纽约。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年年11月14日，美国纽约皇后区，遭飓风桑迪毁坏的房屋内挂着美国国旗。
战争灾难等突发事件类新闻组图优秀奖--飓风桑迪席卷纽约。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年11月12日，美国纽约皇后区，美军医疗队预防药物先遣队成员抽取水样调查。该地区遭到飓风桑迪的袭击。
战争灾难等突发事件类新闻组图优秀奖--飓风桑迪席卷纽约。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年10月31日，纽约皇后区的飓风桑迪灾区。
战争灾难等突发事件类新闻组图优秀奖--飓风桑迪席卷纽约。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年11月12日，纽约皇后区，一名保险理赔人员爬上遭飓风桑迪毁损的房屋。
战争灾难等突发事件类新闻组图优秀奖--飓风桑迪席卷纽约。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年11月4日，纽约斯特腾岛，飓风桑迪灾民靠近篝火取暖。
战争灾难等突发事件类新闻组图优秀奖--飓风桑迪席卷纽约。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年11月1日，纽约皇后区，一名男子在一家加油站排队等待加油已五个多小时，精疲力尽。皇后区遭到了飓风桑迪的袭击。
战争灾难等突发事件类新闻组图优秀奖--飓风桑迪席卷纽约。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年11月1日，纽约皇后区，人们在加油站长时间排队等候加油。
战争灾难等突发事件类新闻组图优秀奖--飓风桑迪席卷纽约。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年10月30日，在遭到飓风桑迪袭击的纽约曼哈顿下城区，人们排队领取配给食物。
战争灾难等突发事件类新闻组图优秀奖--飓风桑迪席卷纽约。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年11月3日，在遭飓风桑迪袭击的纽约斯塔腾岛，一名灾民从配给站领取毛毯。
战争灾难等突发事件类新闻组图优秀奖--飓风桑迪席卷纽约。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年11月12日，纽约皇后区，居民们走过遭飓风桑迪毁坏的房屋。
经济及科技类新闻单幅优秀奖--宇航员返回地球。路透摄影师Sergei Remezov拍摄。2012年11月19日，“联盟TMA-05M”载人飞船在哈萨克斯坦境内着陆。
文化及艺术类新闻单幅金奖--巴西时装。路透摄影师Nacho Doce拍摄。2012年6月16日，在巴西圣保罗时装周上，模特在一个废物堆积场里展示Cavalera品牌服装。
自然及环保类新闻单幅金奖--母子情深。路透摄影师Minzayar拍摄。2012年11月6日，缅甸皎漂镇，一只小狗站在被烧死的母狗遗骸旁边。缅甸若开邦发生伊斯兰教徒和佛教徒之间的冲突。 REUTERS/Minzayar
自然及环保类新闻单幅铜奖--“飓风桑迪——刮进沼泽里的房子”。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年11月28日，纽约遭飓风桑迪袭击，被刮进斯塔滕岛沼泽地里的一栋房子。
自然及环保类新闻单幅优秀奖--洪水中的母子。路透摄影师Andrew Biraj拍摄。2012年7月3日，孟加拉国古里格拉姆的一个村庄被洪水淹没，一个母亲和她的孩子坐在船上。
自然及环保类新闻单幅优秀奖--母狮进行CT扫描。路透摄影师Ueslei Marcelino拍摄。2012年8月7日，巴西巴西利亚，一头18岁的母狮在兽医诊所进行CT扫描。
体育类新闻单幅银奖--我们赢了！。路透摄影师Suzanne Plunkett拍摄。2012年9月5日，在2012年伦敦残奥会的奥林匹克体育场，巴西的特雷济尼亚·吉列尔米娜(左)和她的引导者吉列尔梅·苏亚雷斯·迪圣安娜穿越more
体育类新闻单幅铜奖--胜负已分。路透摄影师Lucy Nicholson拍摄。2012年8月11日，来自英国的莫法拉赢得2012年伦敦奥运会男子5000米决赛。
战争灾难等突发事件类新闻单幅铜奖--菲律宾火灾。路透摄影师Cheryl Ravelo拍摄。2012年5月11日，菲律宾马尼拉的一个贫民窟，居民们在火灾发生时划船前往安全地带。在该火灾中，至少有1000间房屋被夷为平地，5more
日常生活类新闻单幅金奖--孟加拉国妓女。路透摄影师Andrew Biraj拍摄。2012年3月4日，孟加拉国东北部城市坦盖尔，一位雏妓拥抱其“丈夫”情人。许多雏妓通常在妓院外拥有一位“丈夫”情人，并为他们提供性服务和支付more
文化及艺术类新闻单幅铜奖--朝鲜乐队。路透摄影师Jacky Chen拍摄。2012年6月6日，朝鲜黄金坪岛，一个乐团在田间小路上表演慰问农民。
经济及科技类新闻单幅银奖--欧盟预算。路透摄影师Francois Lenoir拍摄。2012年11月23日，比利时布鲁塞尔，德国总理默克尔抵达欧盟委员会总部出席欧盟领导人峰会，讨论欧盟的长期预算。
非战争灾难类重大新闻单幅优秀奖--纽敦的悲伤。路透摄影师Adrees Latif拍摄。2012年12月14日，美国康涅狄格州西部纽敦的桑迪胡克小学发生枪击案，一对夫妇得知其7岁女儿遇害后伤心欲绝。当日，美国康涅狄格州西部more
经济及科技类新闻单幅金奖--小小机械师。路透摄影师Danish Siddiqui拍摄。2012年7月10日，印度孟买，一个男孩在一家汽车厂里搬运旧车引擎的部件。
新闻人物单幅银奖--雨中的奥巴马。路透摄影师Jason Reed拍摄。2012年7月14日，美国弗吉尼亚州格伦艾伦，总统奥巴马在竞选集会上擦拭脸上的雨水。
新闻人物单幅金奖--被叛军截肢。路透摄影师Joe Penney拍摄。2012年12月12日，马里图雷，卡车司机苏莱曼·特拉奥雷因偷武器被激进伊斯兰组织MUJAO截肢。
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24小时时事新闻(4月16日) 24Hours
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