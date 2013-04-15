路透记者华赛作品 2013 CHIPP Awards

体育类新闻单幅银奖--我们赢了！。路透摄影师Suzanne Plunkett拍摄。2012年9月5日，在2012年伦敦残奥会的奥林匹克体育场，巴西的特雷济尼亚·吉列尔米娜(左)和她的引导者吉列尔梅·苏亚雷斯·迪圣安娜穿越more

体育类新闻单幅银奖--我们赢了！。路透摄影师Suzanne Plunkett拍摄。2012年9月5日，在2012年伦敦残奥会的奥林匹克体育场，巴西的特雷济尼亚·吉列尔米娜(左)和她的引导者吉列尔梅·苏亚雷斯·迪圣安娜穿越终点线赢得了女子T11级的100米冠军。

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