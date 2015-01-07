CES科技“潮品”荟萃

1月5日，Motix实现在键盘上读取用户手指的运动，并将读取到的数据转化成电脑鼠标或触摸屏幕的指令。使用户在打字的时候，也可以在双手不离开键盘的情况下，完成一些需要鼠标或触屏操作才能完成的功能。 REUTERS/Stevmore