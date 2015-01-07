CES科技“潮品”荟萃
1月6日，2015年美国消费电子展(CES)在美国拉斯维加斯开幕，众多科技公司将展示自己的最新产品。(1月4日，韩国大学生在CES标志前自拍。) REUTERS/Steve Marcus
1月5日，Tao Wellness公司总裁Philo Northrup展示能坐着健身的椅子，它能改善用户坐姿、燃烧热量、减轻对腰腹部的压力的同时锻炼肌肉。 REUTERS/Rick Wilking
1月5日，有50年历史的老牌厨房设备厂商Dacor推出全新智能烤箱产品，这款智能电烤箱内置Android系统、能够识别语音命令，售价为8999美元。 REUTERS/Steve Marcus
1月5日，GoPro品牌运动相机携带最新款GoPro Hero 4亮相CES，并带来如压柔板、防水套件等诸多装备。REUTERS/Steve Marcus
1月5日，Motix实现在键盘上读取用户手指的运动，并将读取到的数据转化成电脑鼠标或触摸屏幕的指令。使用户在打字的时候，也可以在双手不离开键盘的情况下，完成一些需要鼠标或触屏操作才能完成的功能。 REUTERS/Stevmore
1月5日，无人机制造商DJI去年带来全球首款自带4K相机的航拍无人飞行器Inspire 1，今年发布手持云台，能够将Inspire 1的4K相机装入其中，帮助用户感受尖端震撼的视觉体验。 REUTERS/Steve Mamore
1月5日，Kevo蓝牙智能门锁内置蓝牙4.0连接，可以通过智能手机或是专用的蓝牙钥匙实现自动化开锁。 REUTERS/Steve Marcus
1月5日，松下推出Lumix CM1智能手机，但它并不仅仅只是智能手机，它装备在高端数码相机中常见的1英寸的传感器和f/2.8徕卡镜头，2000万像素感光元件，意味着能够拍摄出非常卓越的照片。 REUTERS/Stevemore
1月5日，专业滑板运动员托尼·霍克为索尼4K运动摄像机站台，演示如何将该运动摄像机安装到滑板上。 REUTERS/Steve Marcus
1月5日，三星电子发布采用4K曲面设计的S'UHD量子点电视。面板采用了量子点技术，在对比度、亮度和色彩上均有所提升。这款智能电视最大的亮点就是搭载了全新的Tizen操作系统，内容更加丰富，娱乐功能突出。 REUTERSmore
1月5日，梅赛德斯-奔驰发布全新概念车F015 Luxury in Motion，是一款自动驾驶汽车，车内有多块屏幕，乘车人通过屏幕控制汽车或者进行娱乐活动，还能实现手势和眼球控制。REUTERS/Steve Marcumore
1月6日，东芝发布高度仿真机器人ChihiraAico，这款机器人拥有全球最高级的面部表达能力，可以通过43个气压传动装置提供安静、迅速、流畅的肢体运动，目标是通过与人类相似的面部表情展开真正触动人心的交流。 REUTmore
1月6日，一名参观者与英特尔展台的机器人握手。 REUTERS/Rick Wilking
1月7日，英特尔CEO布莱恩·科兹安尼克发表演讲，介绍实感RealSense摄像头在机器人、多旋翼无人机以及3D沉浸式体验方面的新应用。 REUTERS/Rick Wilking
1月6日，一名工程师在海信展台体验驾驶模拟器。 REUTERS/Steve Marcus
1月6日，一名男子体验体感型虚拟实境游戏机Virtuix Omni，它会将人的方位、速率和里程数据全部记录下来并传输到游戏当中，在虚拟世界中做出对现实反应的真实模拟。 REUTERS/Rick Wilking
1月7日，奥迪发布新一代Q7的内饰造型，后排娱乐系统称为Audi-Tablet，拥有连接卡槽，满足碰撞标准，还有高清摄像头、32GB内置存储容量以及10.1英寸屏幕。两个平板通过车内WIFI与MMI系统以及通讯系统相连，more
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