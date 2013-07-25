24小时时事新闻(7月26日) 24Hours

7月24日，西班牙西北部加利西亚自治区首府圣地亚哥－德孔波斯特拉附近，脱轨列车中的一名伤者坐在事故现场附近。这辆列车是在24日晚在从马德里开往北部城市费罗尔的途中发生脱轨事故的，造成数十人死亡，目前事故原因尚在调查之中。more