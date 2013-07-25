24小时时事新闻(7月26日) 24Hours
7月24日，西班牙西北部加利西亚自治区首府圣地亚哥－德孔波斯特拉附近，脱轨列车中的一名伤者坐在事故现场附近。这辆列车是在24日晚在从马德里开往北部城市费罗尔的途中发生脱轨事故的，造成数十人死亡，目前事故原因尚在调查之中。more
7月24日，朝鲜平壤，已故领导人金日成与金正日的肖像画在夜间被照亮着。REUTERS/Jason Lee
7月23日，甘肃省岷县，一名地震中的伤者在医院接受治疗。中国甘肃岷县漳县6.6级地震共造成至少95人死亡、千余人受伤。REUTERS/Stringer
7月24日，巴西里约热内卢，一名女子披着国旗在一处公园设置的忏悔台处忏悔。 REUTERS/Sergio Moraes
7月23日，重庆，工人躺在路边休息。 REUTERS/Stringer
7月23日，洪都拉斯特古西加尔巴，居民聚集在山体滑坡损坏的汽车附近。洪都拉斯强降雨引发山体滑坡，造成至少14间房屋被埋，但无人员伤亡报告。 REUTERS/Jorge Cabrera
7月24日，俄罗斯谢列梅捷沃机场，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登的俄罗斯律师阿纳托利·库齐利纳(Anatoly Kucherena)接受媒体采访称，斯诺登未能从俄罗斯当局获得离开机场过境区的许可，其定于24日首more
7月24日，美国华盛顿，一名工人在安德鲁斯空军基地清洁一个飞机模型。REUTERS/Kevin Lamarque
7月24日，韩国华城，在2013年东亚四强赛第二轮比赛中，中国男足以0：0逼平东道主韩国。 REUTERS/Lee Jae-Won
7月24日，美国伊利诺伊州盖尔斯堡，总统奥巴马访问诺克斯学院时发表讲话。 REUTERS/Kevin Lamarque
7月24日，巴西圣保罗州阿帕雷西达，教皇弗朗西斯一世抵达一个圣殿时亲吻一个小孩。 REUTERS/Stefano Rellandini
7月24日，巴西圣保罗州阿帕雷西达，信徒在雨中等待教皇弗朗西斯一世抵达一个圣殿。 REUTERS/Nacho Doce
美国安全与环境执行局24日称，墨西哥湾一个天然气田发生泄漏，导致海上钻井平台起火后坍塌，但未造成人员伤亡。 REUTERS/U.S. Coast Guard/BSEE/Handout via Reuters
7月24日，埃及洪加达，阿赫利(Al Ahly)球迷庆祝球队在非洲足球冠军联赛中进球。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
7月24日，斯洛文尼亚一名渔民在救援活动中将小梭鱼放入采尔克尼察湖。REUTERS/Srdjan Zivulovic
7月24日，马里廷巴克图，孩子们在津加里贝尔大清真寺(Djinguereber)外面玩耍。REUTERS/Joe Penney
7月24日，在2013年巴塞罗那游泳世锦赛上，中国选手黄雪辰参加花样游泳单人自由自选决赛，以95.720分获得银牌，创造了中国队在世锦赛该项目的最好成绩。REUTERS/Michael Dalder
7月24日，印尼西爪哇省Cianjur，一名寻求避难的女子得知丈夫的死讯后痛哭。一艘满载寻求避难者的船只在爪哇岛西南沿海沉没，有9人死亡，其他189人获救。REUTERS/Beawiharta
7月24日，南苏丹屿艾(Yuai)，从冲突中归来的洛乌·努埃尔部落武装士兵行走在河中。 REUTERS/Andreea Campeanu
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凯特与戴妃 Diana & Kate
(Reuters) - 作为英国历史上的两任王妃，凯特与戴安娜有着某种巧合，却又有着显而易见的差别。
设计师詹尼·范思哲的豪宅曝光 Versace's mansion
(Reuters) -已故设计师詹尼·范思哲在迈阿密的豪宅将于9月17号进行公开拍卖，让我们一睹这个23,000平方英尺(约2136平方米)的奢华豪宅。这栋建筑可谓金碧辉煌，不但拥有设计师生前收集的古董与艺术品，更有一个深54英尺被黄金马赛克填充的泳池。
英国小王子亮相 Royal baby boy
(Reuters) -英国凯特王妃与威廉王子周二抱着小王子走出圣玛丽医院，向围观的群众和媒体打招呼。小王子是英国王位的第三顺位继承人。
24小时时事新闻(7月25日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington
Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.
Protesters rally during climate march
A sea of protesters swarmed in front of the White House to voice displeasure with President Donald Trump's stance on the environment and demand that he rethink plans to reverse the climate change policies backed by his predecessor.
Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
Sabres rattle on the Korean peninsula
Tensions rise over the North Korean nuclear and missile crisis, as North Korea conducts a missile launch and the U.S. stages military drills with South Korea.
Brazil on strike
Nationwide strikes to protest austerity measures cripple several major cities across the country.
Trump speaks at NRA convention
President Trump, pledging allegiance to the National Rifle Association at a convention attended by thousands in Atlanta, is the first sitting president to address the gun-rights advocacy group since Ronald Reagan in 1983.
Trump voters of Obama country
The views of Trump supporters in "swing" counties that went for Obama in 2008 and 2012 but then flipped for Trump last year -- a slice of the electorate dominated by white voters that is crucial to the Republican's re-election hopes and that Democrats want to win back.