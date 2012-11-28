24小时时事新闻(11月29日) 24Hours
11月27日，埃及开罗，示威者在解放广场高喊反政府口号。埃及首都开罗、亚历山大等地民众当日举行抗议总统穆尔西新颁布宪法声明的示威活动，共导致至少150人受伤。 REUTERS/Asmaa Waguih
一名示威者在冲突中扔催泪瓦斯。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
示威者抬着一名在冲突中受伤的男子。 REUTERS/Ahmed Jadallah
11月27日，美国纽约，工人们清理水池内飓风桑迪造成的淤泥。REUTERS/Lucas Jackson
11月27日，美国纽约，因飓风桑迪袭击而被烧的一棵树木上贴着“希望”标语。 REUTERS/Adrees Latif
11月27日，俄罗斯莫斯科，哥萨克兵在火车站巡逻。 REUTERS/Maxim Shemetov
11月27日，韩国釜山札嘎其水产品市场，一名店主等待顾客期间化妆。札嘎其市场是韩国最大的水产市场。REUTERS/Kim Hong-Ji
11月27日，英国伦敦，通勤者下雨天行走在千禧桥上。经济合作与发展组织(OECD)发布报告，预计英国经济今年将萎缩0.1%，明年也仅增长0.9%。REUTERS/Stefan Wermuth
11月27日，新加坡，一名工人在武吉布朗墓园搬迁坟墓。武吉布朗墓园是新加坡非常古老的墓地，但因为道路工程其中有一些坟墓需要搬迁。 REUTERS/Edgar Su
11月27日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一名玩具厂工人放置新染色的圣诞和新年装饰品。 REUTERS/Ilya Naymushin
11月27日，英国格洛斯特，车辆在洪水淹没的街道上行驶。英国环境保护局确认，连日大雨和大风引发洪水，淹没英格兰和苏格兰地区800多座住房。 REUTERS/Andrew Winning
11月27日，英国温莎城堡，英国凯特王妃的绘画肖像。 REUTERS/Toby Melville
11月27日，英国温莎，伊丽莎白女王陪同科威特埃米尔谢赫萨巴赫·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫乘坐车辆抵达温莎城堡。 REUTERS/Alastair Grant/Pool
11月27日，比利时布鲁塞尔，示威农民使用弹弓击打防暴警察。为了抗议牛奶的价格过低，欧洲十几个国家的奶农聚集在布鲁塞尔示威游行，希望欧盟官员能够听到他们的声音。 REUTERS/Francois Lenoir
11月26日，贵州雷山县，苗族居民在鼓藏节上带给亲戚鸭子、鱼等。 REUTERS/Sheng Li
11月27日，印度加尔各答，一名男子在大雾中练习瑜伽。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
11月19日，叙利亚霍姆斯附近盖塞尔，反对派武装士兵站在从政府军手中夺取的坦克上。REUTERS/Shaam News Network/Handout
11月27日，葡萄牙里斯本，示威者在抗议紧缩政策的示威活动中唱国歌。葡萄牙当日通过了一项财政预算计划，同意未来一年继续实施财政紧缩措施，即通过增加税收令政府收入提高30%，同时削减支出27亿欧元。该项预算案中的增税措施引more
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路透11月照片精选(上) Pictures of the Month - Nov 2012(1)
(Reuters) -路透社全球摄影记者11月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
地方利益或阻碍中国环保努力 Local Polluters Still Hold Sway
(Reuters) - 安徽省田营镇的中心有一家国有铅冶炼铸造厂，从该厂以及类似工厂常年排出的污染使当地绝大部分地区无法居住，饮用水也受到污染。田营镇政府和当地最大的用人单位华鑫铅业集团关系密切。这种地方利益或阻碍中国环保努力。
浙江“最牛”钉子户 Road House in Zhejiang
(Reuters) -在浙江温岭火车站未开通的“站前大道”上，一幢楼房成路中“孤岛”，路过的车辆都绕着房屋通行，被网友称为“最牛钉子户”。
24小时时事新闻(11月28日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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The sniper wars of Mosul
As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
Residents flee areas held by Islamic State as Iraqi forces battle to retake the city of Mosul.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.
The long road to Raqqa
U.S.-backed Syrian militias tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
International Women's Day
Events marking International Women's Day around the world.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Drought-hit Somalia faces famine
A devastating drought kills off livestock and leaves the Horn of Africa nation facing the possibility of famine.
Malta's Azure Window collapses into sea
Malta's famed natural structure, known as the Azure Window, collapsed after the Maltese islands were hit by rough seas and stormy weather.
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New models and fresh concepts at the Geneva Motor Show.