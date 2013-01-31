24小时时事新闻(2月1日) 24Hours
1月30日，墨西哥蒙特雷，死于绑架案的乐手的亲属们在其葬礼上哭泣。一支名为“哥伦比亚乐团”的乐队24日在希达哥州一农场私人派对上表演后失踪，随后警方在新莱昂州一处水井内发现17具尸体，其中14人已被确定为乐队成员。 REmore
1月31日，叙利亚Ain Tarma，一名自由军成员(右)在交火中中枪。 REUTERS/Goran Tomasevic
1月30日，希腊雅典，因劳动部计划削减养老金，引发民众不满，抗议者与警方发生冲突。 REUTERS/John Kolesidis
1月30日，美国华盛顿，去年遭枪击的亚利桑那州图森众议员布里埃尔.吉弗茨与丈夫出席关于枪支暴力的听证会。 REUTERS/Larry Downing (UNITED STATES - Tags: POLITICS CRImore
1月30日，北京金融街，一名男子手持陈光标免费向市民赠送的罐装新鲜空气和环保袋。此次送“空气”活动一共发放23万罐空气和23000个环保袋。 REUTERS/Barry Huang
1月30日，马里士兵乘车前往小镇Douentza。法国军方当日表示，法军目前已经进入马里北部城市基达尔。 REUTERS/Joe Penney
1月29日，一架客机在哈萨克斯坦阿拉木图附近坠毁，事故现场血迹斑斑。机上乘客21人全部遇难，其中包括6名机组成员和15名乘客。 REUTERS/Stringer
1月30日，印度钦奈，学生们扮成国父甘地参加其遇刺65周年纪念活动。 REUTERS/Babu
1月26日，墨西哥小镇Ayutla de los Libres，一家网吧墙上悬挂仿真枪。当地居民拿起武器加入社区民警巡逻，以对抗频发的暴力事件。P REUTERS/Camilo Martinez
1月19日，缅甸Man Si township，一个克钦男孩在难民营中取暖。缅甸政府在当日新闻公告停火并进行和谈，而缅甸政府军继续进攻克钦独立军。 REUTERS/Kaung Htet
1月30日，美国乔治亚州阿戴维尔，一栋民居被龙卷风摧毁。一场1月份罕见的龙卷风袭击了美国南部地区，导致2人丧生。 REUTERS/Tami Chappell
1月30日，西班牙毕尔巴鄂，压力团体“Berri-Otxoak”成员参加“耶稣赴难路”抗议活动，表达对当前失业状况、社会福利削减和住房津贴减少等的不满。 REUTERS/Vincent West
1月30日，巴西圣保罗，一名男子在一年一度的“露营聚会”电子竞技大会上使用iPad。 Reuters/Nacho Doce
1月30日，重庆，一处空荡荡工地。 REUTERS/ Carlos Barria
1月30日，加拿大惠斯勒，一名无舵雪橇世界锦标赛选手乘车前往训练场地。 REUTERS/Andy Clark
1月30日，沙特塔布克，人们在大雨后渡过河堤。 REUTERS/Mohamed Alhwaity
1月27日，马里小镇Gao，居民围观遭法军打击的伊斯兰激进组织MUJAO的车辆残骸。 REUTERS/Adama Diarra
1月30日，阿富汗坎大哈省Maiwand地区，一名美军士兵在执行任务时喝水。 REUTERS/Andrew Burton
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与狼共舞 Living With Wolves
(Reuters) - 现年79岁的维尔纳·弗洛恩德(Werner Freund)40多年来一直在德国梅尔齐希的禁猎区里饲养狼，成为不折不扣的“狼人”。
韩国“罗老”号最后一搏终成功 Skorea rocket NARO
(Reuters) - 2013年1月30日，韩国首枚运载火箭“罗老”号在全罗南道高兴郡的罗老宇航中心成功发射升空，意味着韩国将继其他10多个国家之后，成为全球又一个“本土发射太空火箭”的国家。
24小时时事新闻(1月31日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
直击硬汉挑战赛 Tough Guy challenge
(Reuters) - 一年一度的硬汉挑战赛在英国小镇普尔顿举行，比赛内容包括越野赛跑、穿越水潭、火堆和隧道等。硬汉挑战赛被认为是世界上最艰苦的竞赛，通常只有三分之二的人能完成整个赛程抵达终点。
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Iceberg Alley
The first icebergs of the season pass "Iceberg Alley" on the coast of Newfoundland, Canada.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Flower power in Sao Paulo
Cyclists ride bicycles covered in flowers on the streets of Sao Paulo during a performance by Japanese artist Azuma Makoto.
Riding the subway in North Korea
Scenes from the underground in Pyongyang.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
Bridge offers escape out of Mosul
Iraq's army has built a pontoon bridge over the Tigris river south of Mosul, after flooding had blocked all crossing points, opening an escape route for families fleeing the fighting.
French election goes to the farm
Ahead of the French presidential election, the candidates visit farms and food fairs in a bid to court the powerful agriculture sector.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.
Postcards from Pyongyang
Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.