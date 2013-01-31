24小时时事新闻(2月1日) 24Hours

1月30日，墨西哥蒙特雷，死于绑架案的乐手的亲属们在其葬礼上哭泣。一支名为“哥伦比亚乐团”的乐队24日在希达哥州一农场私人派对上表演后失踪，随后警方在新莱昂州一处水井内发现17具尸体，其中14人已被确定为乐队成员。 REmore