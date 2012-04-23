24小时时事新闻(4月24日) 24Hours

3月3日，美国加州中学生将一只名为卡米拉的橡皮小鸡系在氦气球上，将其送至3万余米高的平流层，协助观察近年最猛烈的太阳风暴，并测试辐射水平。这个玩具小鸡是美国宇航局太阳动力学观测卫星的吉祥物，在社交网络Twitter和Famore

3月3日，美国加州中学生将一只名为卡米拉的橡皮小鸡系在氦气球上，将其送至3万余米高的平流层，协助观察近年最猛烈的太阳风暴，并测试辐射水平。这个玩具小鸡是美国宇航局太阳动力学观测卫星的吉祥物，在社交网络Twitter和Facebook上拥有数万名粉丝。 REUTERS/NASA/Earth to Sky/Bishop Union High School/Handout

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