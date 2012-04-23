24小时时事新闻(4月24日) 24Hours
4月22日，法国萨塞勒，国际货币基金组织前总裁卡恩(Dominique Strauss-Kahn)抵达投票站。在当日法国总统大选第一轮投票中，社会党候选人奥朗德的支持率领先于现任总统萨科齐。 REUTERS/Gonzalmore
4月22日，巴林麦纳麦，防暴警察在街道上巡逻。世界一级方程式锦标赛巴林站当日举行，民众在比赛开始前举行反政府示威游行，并与警察爆发冲突。 REUTERS/Ahmed Jadallah
巴林国王阿勒哈利法(Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa)与一级方程式赛车总裁埃克莱斯通(Bernie Ecclestone)交谈。 REUTERS/Hamad I Mohammed
4月22日，巴基斯坦伊斯兰堡，一名居民坐在失事飞机的一个轮胎附近。巴基斯坦博雅航空公司一架波音737客机在伊斯兰堡降落时，因天气恶劣坠机，机上127名乘客和机组人员全部遇难。调查人员表示未找到机械故障证据。 REUTERmore
4月22日，俄罗斯莫斯科，东正教牧师在基督救世主大教堂号召信徒支持东正教教堂，一名警察在附近站岗。 REUTERS/Pavel Golovkin
4月22日，新疆阿克苏，柯尔克孜族摊贩在市场内售卖羊只。巴克莱银行发布的调查报告显示，亚洲财富经理对2012年市场前景表示乐观，市场信心正在重燃，而中国经济将避免硬着陆并实现温和增长。REUTERS/Stringer
4月22日，土耳其安塔基亚，游客参观安塔基亚马赛克博物馆期间休息。 REUTERS/Murad Sezer
4月22日，摩纳哥，摩纳哥王妃观看蒙特卡洛大师赛。 REUTERS/Eric Gaillard
4月22日，马德里马拉松比赛在西班牙举行，一名选手在参赛路段上做准备活动。 REUTERS/Paul Hanna
4月22日，在伦敦马拉松比赛上，哈里王子与马拉松女子冠军凯塔尼(Mary Keitany)、男子冠军齐布桑(Wilson Kipsang)合影。 REUTERS/Suzanne Plunkett
4月22日，一年一度的泡泡节在俄罗斯圣彼得堡举行，参与者们吹肥皂泡。 REUTERS/Alexander Demianchuk
4月22日，英国利物浦，一个阵亡将士纪念日十字架嵌在纪念碑的浮雕中。 REUTERS/Phil Noble
4月22日，也门萨那，反政府示威者坐在“改革广场”上。抗议者已在这个广场上安营扎寨长达一年多之久，要求新政府改革军队。 REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
3月3日，美国加州中学生将一只名为卡米拉的橡皮小鸡系在氦气球上，将其送至3万余米高的平流层，协助观察近年最猛烈的太阳风暴，并测试辐射水平。这个玩具小鸡是美国宇航局太阳动力学观测卫星的吉祥物，在社交网络Twitter和Famore
4月22日，韩国首尔，基督徒们参加集会祈祷，反对美国流行音乐天后Lady Gaga的首尔演唱会，谴责她支持同性恋和色情。 REUTERS/Lee Jae-Won
4月22日，也门萨那，一名艺术家在水泥墙上涂鸦。 REUTERS/Khaled Abdullah
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