24小时时事新闻(5月23日) 24Hours
5月21日，尼泊尔加德满都，一名抗议者在冲突中受伤。尼泊尔民众20日起展开三天大罢工，在加德满都和波克拉引发暴力冲突。 REUTERS/Navesh Chitrakar
5月21日，美国芝加哥，反战抗议者们在北约峰会期间举行示威活动。反战人士在芝加哥集会，要求北约立即停止战争，呼吁美国政府将资金更多地用于民众医疗、就业、教育和环保等民生领域。 REUTERS/Adrees Latif
警察在反北约示威集会附近警戒。REUTERS/Eric Thayer
5月21日，也门萨那，一名爆炸专家抵达自杀式炸弹袭击现场。萨那当日举行统一纪念日阅兵彩排，在彩排过程中，阅兵队伍遭遇自杀式炸弹袭击，造成至少96人死亡。 REUTERS/Khaled Abdullah
5月21日，阿富汗赫尔瓦尔，一名美军士兵站在屋顶上向塔利班武装人员开火。 REUTERS/Danish Siddiqui
5月21日，毛里塔尼亚内马镇，一名警官躺在帐篷内休息。REUTERS/Joe Penney
5月21日，英国伦敦，英国奥运击剑队成员在切尔西花展上表演。 REUTERS/Luke MacGregor
5月21日，意大利Finale Emilia，一名女子站在临时帐篷内。意大利北部艾米利亚-罗马涅大区20日遭遇里氏5.9级地震，造成至少7人死亡、50人受伤，一些文艺复兴时期的古建筑被破坏，约3,000位居民被紧急疏散。more
5月21日，北京，工人们在建筑工地工作。中国国家统计局公布，4月新建商品住宅价格同比下降的城市增至46个，比3月增加8个，亦刷新自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来，下降城市个数最多的月份。 REUTERS/more
5月21日，智利瓦尔帕莱索，智利总统皮涅拉在国会大厦发表国情咨文期间，人们举行反政府示威集会。 REUTERS/ Ivan Alvarado
5月21日，美国密苏里州乔普林，乔普林中学的学生们在密苏里南方州立大学参加毕业典礼。 REUTERS/Larry Downing
5月21日，缅甸仰光，反对派领袖昂山素季(中)参加其领导的全国民主联盟在小镇Hlaing分部的开幕式。 REUTERS/Soe Zeya Tun
5月18日，乌克兰基辅，女权组织“Femen”成员坐在办公室内。 REUTERS/Gleb Garanich
5月21日，加拿大新不伦瑞克省圣约翰，英国王储查尔斯及妻子卡米拉参观弗朗西斯学校期间品尝蛋糕。查尔斯夫妇访问加拿大，是他们庆祝女王伊丽莎白二世登基60周年“钻石庆典”的海外第一站。 REUTERS/Christinne more
5月16日，印尼东加里曼丹省Malinau，Dayak Kenyah部落男子在部落会议中跳起战争舞。 REUTERS/Yusuf Ahmad
5月21日，在戛纳国际电影节上，男星杰杰米·何尼(Jeremie Renier)参加影片《白象》(Elefante blanco)的发布会。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
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多国天空上演日环食 solar eclipse
(Reuters) -2012年5月21日，天宇上演日环食天象，环食带将经过广西、广东、港澳、江西、福建以及浙江南部少部分地区，台湾北部一角，然后，横跨北太平洋，在美国西南部结束。陆上最佳观测日环食区域是日本东南部。
Gaga演唱会遭多国抗议 Lady Gaga Protest
(Reuters) - 近期，美国百变天后Lady Gaga在亚洲举行演唱会，遭韩国、菲律宾等多国民众反对。
变性人环球小姐 Transgendered Beauty Queen
(Reuters) -首位获准参赛的变性人选手詹娜·塔拉科娃参加环球小姐大赛的角逐，引起人们的关注。塔拉科娃在19岁时接受了性别再造手术，身材凹凸有致。
24小时时事新闻(5月22日) 24hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
California's desert blooms as drought ends
Southern California's deserts and hillsides are ablaze with color after a wet winter spurred what scientists say is the biggest wildflower bloom in years.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Netherlands goes to the polls
The Dutch vote in a test of anti-immigration sentiment in Europe.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.
Rise of Europe's far right
Who's who of far-right politics in Europe as parties ride a wave of success on anti-immigration, nationalist and eurosceptic policies.
Blizzard blankets the Northeast
A blizzard swept through the heavily populated northeastern U.S., grounding flights, canceling classes and pummeling those who ventured out onto snow-bound streets.
Best of Sao Paulo Fashion Week
Backstage and collection highlights from Brazil.
Impoverished Greek parents leave kids in group homes
In Greece's grinding economic crisis, a home for abused children is now taking in those whose parents are struggling to feed them.
The last of the Goodyear blimps
Workers decommission the Spirit of Innovation, the last of Goodyear's GZ-20 model blimps.