24小时时事新闻(5月23日) 24Hours

5月21日，北京，工人们在建筑工地工作。中国国家统计局公布，4月新建商品住宅价格同比下降的城市增至46个，比3月增加8个，亦刷新自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来，下降城市个数最多的月份。 REUTERS/more