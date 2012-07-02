24小时时事新闻(7月3日) 24Hours
7月1日，乌克兰基辅奥林匹克体育场，西班牙队4:0击败意大利队夺得欧洲杯冠军冠。西班牙队成为欧锦赛历史上第一支卫冕成功的球队，也是第一支连续在三届大赛中夺冠的球队。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
7月1日，乌克兰基辅，西班牙球员托雷斯(Fernando Torres)(左)抱着女儿Nora庆祝西班牙队夺冠。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
7月1日，阿富汗库纳尔省，驻阿美军士兵在前哨基地Nangalam发射120毫米迫击炮。 REUTERS/Lucas Jackson
7月1日，美国加州圣何塞，美国女子体操运动员乔婷·韦伯(Jordyn Wieber)参加2012年美国体操队奥运选拔赛。选拔赛当日落幕，伦敦奥运会名单随即出炉，男女队分别由世锦赛冠军莱瓦和乔婷·韦领衔，北京奥运会女子全能冠军柳金落选。 REUTERS/Mike Blake
7月1日，加拿大多伦多，人们站在窗口向同性恋大游行队伍抛撒五彩纸屑。加拿大多伦多市举行一年一度的同性恋大游行，近5,000人组成的150多个方阵参加游行，吸引了数以万计的观众。 REUTERS/Mark Blinch
6月30日，美国科罗拉多斯普林斯市，一个因火灾而疏散的婴儿在红十字避难中心内玩耍。肆虐多日的美国科罗拉多州沃尔多峡谷山林大火已造成两人死亡，这场大火已成为该州历史上最“凶猛”的山火。 REUTERS/Adrees Latif
7月1日，美国宇航局提供的图像显示Soyuz TMA-03M降落伞在哈萨克斯坦Zhezkazgan镇附近的偏远地区着陆，工作人员搬运宇航员多恩·佩蒂特(Don Pettit)(中前)。此次搭乘“联盟”号宇宙飞船返回地球的是俄罗斯宇航员奥列格·科诺年科、美国宇航员多恩·佩蒂特和欧洲航天局宇航员安德烈·凯珀斯。他们已在国际空间站内工作了五个月时间。 REUTERS/Mikhail Metzel/Pool
7月1日，格鲁吉亚第比利斯，反对党“格鲁吉亚之梦”(Georgian Dream)的支持者在集会上高喊口号。 REUTERS/David Mdzinarishvili
7月1日，美国纽约，人们在华盛顿广场公园的喷泉附近感受清凉。 REUTERS/Eric Thayer
7月1日，利比亚班加西，示威者们在选举委员会办公大楼遇袭后焚烧选举资料。位于利比亚第二大城市班加西的利比亚最高选举委员会办公大楼当日遭遇袭击，有数人受伤，但尚无人员死亡的消息。REUTERS/Esam Al-Fetori
7月1日，墨西哥首都墨西哥城，反对党革命制度党候选人潘尼亚尼托(Enrique Pena Nieto)的支持者在政党总部举行庆祝活动。温和候选人潘尼亚尼托在墨西哥1日总统选举中声势领先。 REUTERS/Tomas Bravo
墨西哥华雷斯，一名男子在投票站为总统大选投票。 REUTERS/Jorge Luis Gonzalez
7月1日，美国洛杉矶，歌手玛丽亚·凯莉(Mariah Carey)在2012年度的黑人娱乐电视奖颁奖礼上，向已故歌坛天后惠特尼·休斯顿致敬。 REUTERS/Phil McCarten
7月1日，委内瑞拉马拉凯，总统查韦斯抱着一个孩子参加竞选拉票活动。委内瑞拉总统选举候选人拉票活动7月1日正式开始，现任总统、执政党候选人查韦斯和反对党候选人卡普里莱斯当日分别在不同地区启动自己的竞选拉票活动。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
6月18日，秘鲁Junin，一名工人检查电线杆。中科矿业发公告称，对其所持有的秘鲁Mina Justa煤矿70%权益的出售交易已完成，出售金额为5.05亿美元。中科矿业在2010年以2.2亿美元购入Mina Justa项目70%权益，但为发展澳洲铜矿项目LadyAnnie筹募资金，一直寻求将之出售。 REUTERS/Pilar Olivares
6月30日，利比亚苏尔特，卡扎菲军队与反对派武装力量交火中遭到毁坏的建筑。REUTERS/Ismail Zitouny