24小时时事新闻(7月3日) 24Hours

6月30日，美国科罗拉多斯普林斯市，一个因火灾而疏散的婴儿在红十字避难中心内玩耍。肆虐多日的美国科罗拉多州沃尔多峡谷山林大火已造成两人死亡，这场大火已成为该州历史上最“凶猛”的山火。 REUTERS/Adrees Latif