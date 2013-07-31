24小时时事新闻(8月1日) 24Hours

7月30日，美国华盛顿，(由左至右)巴勒斯坦首席谈判代表埃雷卡特(Saeb Erekat)、美国国务卿约翰·克里、以色列首席谈判代表利夫尼(Tzipi Livni)在新闻发布会上握手。在美国的斡旋下，巴以双方代表在29日more

7月30日，美国华盛顿，(由左至右)巴勒斯坦首席谈判代表埃雷卡特(Saeb Erekat)、美国国务卿约翰·克里、以色列首席谈判代表利夫尼(Tzipi Livni)在新闻发布会上握手。在美国的斡旋下，巴以双方代表在29日和30日举行了近三年来的首轮和谈，其间还会见了美国总统奥巴马。 REUTERS/Jonathan Ernst

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