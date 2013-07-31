24小时时事新闻(8月1日) 24Hours
7月30日，意大利Pozzuoli附近，一名女子在葬礼上哀悼大巴事故中的遇难者。意大利一辆大巴28日夜间在蒙特佛特伊尔皮诺附近的高速公路上行驶，在与四五辆小轿车相撞后冲出护栏，从25米高的高架桥上跌落，造成38人死亡。 more
7月30日，泰国罗勇府沙美岛，士兵在Ao Prao海滨参加原油污染清洁行动。泰国东部海域27日发生原油泄漏事故，约有5万升原油倾泻入海，造成泰国罗勇府附近20公里的海岸线受到污染。据了解，泄漏的原油已扩散至泰国湾著名旅游more
7月27日，柬埔寨金边，一名怀抱孩子的占族穆斯林女子居住在小船上。 REUTERS/Damir Sagolj
7月30日，约旦马夫拉克，叙利亚难民在扎塔里(Zaatari)难民营准备乘坐卡车返回家园。据统计数据显示，这座荒漠之州扎塔里迄今收容了近6万叙利亚难民，成为继肯尼亚东部达达布之后世界上第二大难民营。 REUTERS/Mumore
7月30日，美国佛罗里达州塔弗里斯，一家发生爆炸的丙烷气体工厂院子里散落着数万个丙烷气瓶。爆炸事故造成至少7人重伤。REUTERS/David Manning
7月30日，叙利亚大马士革，居民躲避政府军空袭。 REUTERS/Bassam Khabieh
7月30日，美国华盛顿，(由左至右)巴勒斯坦首席谈判代表埃雷卡特(Saeb Erekat)、美国国务卿约翰·克里、以色列首席谈判代表利夫尼(Tzipi Livni)在新闻发布会上握手。在美国的斡旋下，巴以双方代表在29日more
7月26日，德国埃森举办星球大战欧洲庆祝活动，两名男子装扮成《愤怒的小鸟：星球大战》中的“小鸟”。 REUTERS/Wolfgang Rattay
7月30日，埃及开罗，被罢免总统穆尔西的支持者举行游行示威活动。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
7月30日，印控克什米尔斯利那加，一名摊贩在达尔湖上泛舟售卖布匹。 REUTERS/Danish Ismail
7月29日，马里廷巴克图，一名男子坐在废弃的驳船附近睡觉。 REUTERS/Joe Penney
7月30日，美国加州沙加缅度，抗议无限期隔离的签名纸张。数以百计的囚犯举行绝食活动，抗议有囚犯遭受无限期隔离处罚。 REUTERS/Max Whittaker
7月29日，海地太子港，狂欢者参加为期三天的鲜花嘉年华活动。 REUTERS/Marie Arago
7月30日，苏丹尼罗河州，金矿工人在沙尘暴天气中返回工棚。REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah
7月30日，希腊雅典，年轻人在海边淋浴。 REUTERS/Yorgos Karahalis
7月30日，美国加州库卡蒙格牧场，洛杉矶郡警察局举行年度熔枪行动。洛杉矶郡警局展示了过去一年收集到的5,495把各类枪支。这些枪支一部分来自执法人员在打击犯罪过程中缴纳的，另一部分来自“礼物交换枪支”的活动。 REUTEmore
7月28日，法国巴黎，一家关门商店的窗户上映射出一名男子的身影。REUTERS/Christian Hartmann
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范思哲豪宅曝光 Versace's mansion
(Reuters) -已故设计师詹尼·范思哲在迈阿密的豪宅将于9月17号进行公开拍卖，让我们一睹这个23,000平方英尺(约2136平方米)的奢华豪宅。这栋建筑可谓金碧辉煌，不但拥有设计师生前收集的古董与艺术品，更有一个深54英尺被黄金马赛克填充的泳池。
实拍朝鲜铿锵女兵 Female North Korean Soldiers
(Reuters) - 对于外界来说，英姿飒爽的朝鲜女兵们带有神秘之感，她们清丽的面孔和朴实的着装吸引着外界关注。
朱莉成为好莱坞吸金女王 Highest-paid actresses
(Reuters) -《福布斯》杂志公布好莱坞女星吸金榜单，安吉丽娜·朱莉凭借去年估计达3,300万美元的收入荣登榜首。
24小时时事新闻(7月31日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Julia Roberts was named the world's most beautiful woman by People magazine for a record 5th time, but the actress said she thought her best years were yet to come.
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Iceberg Alley
The first icebergs of the season pass "Iceberg Alley" on the coast of Newfoundland, Canada.
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Flower power in Sao Paulo
Cyclists ride bicycles covered in flowers on the streets of Sao Paulo during a performance by Japanese artist Azuma Makoto.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
Bridge offers escape out of Mosul
Iraq's army has built a pontoon bridge over the Tigris river south of Mosul, after flooding had blocked all crossing points, opening an escape route for families fleeing the fighting.
French election goes to the farm
Ahead of the French presidential election, the candidates visit farms and food fairs in a bid to court the powerful agriculture sector.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
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