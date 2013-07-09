24小时时事新闻(7月10日) 24Hours
7月8日，加拿大魁北克省梅冈蒂克湖镇，油罐车发生爆炸起火现场。一列载有73节油罐车的火车6日发生脱轨，受到撞击的油罐车发生爆炸并引发大火，造成数十人死亡。REUTERS/Mathieu Belanger
7月8日，也门萨那，一名支持者坐在摩托车上手拿被罢免总统穆尔西的图像。埃及民众此前举行大规模抗议要求穆尔西下台，军方随后罢黜了穆尔西。穆斯林兄弟会则谴责军方的举动为政变。 REUTERS/Mohammed al-Sayamore
7月8日，埃及纳斯尔市，一名示威者站在共和国卫队总部前面的武装士兵附近。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
7月8日，巴基斯坦伊斯兰堡，孩子们在贫民区附近的溪流中玩耍。REUTERS/Zohra Bensemra
7月8日，韩国仁川国际机场，韩亚航空失事客机中的幸存乘客抵达机场后乘坐出租车。一架韩亚航空波音777客机6日在旧金山机场降落时失事，两名中国女孩遇难，180多人受伤，飞机失事原因仍在调查中。 REUTERS/Kim Homore
媒体记者围住一名抵达仁川机场的韩亚航空失事客机幸存者。 REUTERS/Kim Hong-Ji
7月8日，美国亚利桑那州普雷斯科特，消防员在一处悼念地哀悼牺牲的19名消防员。美国亚利桑那州亚纳尔地区发生了大规模森林火灾，造成19名消防员死亡，成为亚利桑那州有史以来最严重的大火导致消防员死亡的悲剧，也是美国80年来最more
孩子在一处悼念处纪念遇难的消防员。REUTERS/Lucy Nicholson
7月8日，土耳其伊斯坦布尔，一名便衣警察驱散反政府示威者。REUTERS/Murad Sezer
7月8日，叙利亚阿勒颇，反对派武装士兵在交火中攀爬穿过一处墙洞。 REUTERS/Ammar Abdullah
7月8日，沙特阿拉伯利雅得，两名男子在沙尘暴天气中慢跑。 REUTERS/Faisal Al Nasser
7月8日，上海浦东世纪大道陆家嘴环岛处一观光线双层大巴发生自燃，尚无人员伤亡的报告。 REUTERS/Carlos Barria
7月5日，缅甸密支那，一名女子的身影映射在一家发廊的镜子中。REUTERS/Damir Sagolj
7月8日，朝鲜新义州，一名朝鲜士兵站岗时撑伞挡雨。 REUTERS/Jacky Chen
7月8日，西班牙丹尼亚镇，一头公牛在“Bous a la Mar”节上将一名狂欢者追入海中。这里的奔牛节与众不同，斗牛士们挑逗着一头头暴躁的公牛跳入海中，俗称“奔牛入海”。 REUTERS/Heino Kalis
7月8日，法国巴黎，前总统萨科齐与人民运动联盟党成员离开政党总部。 REUTERS/Philippe Wojazer
7月8日，希腊雅典，一名示威者在防暴警察前面高喊口号，抗议公共部门的改革。欧元区国家财政部长在比利时首都布鲁塞尔召开会议，同意分阶段、有条件地向希腊发放68亿欧元救助贷款，其中50亿欧元来自欧元区和欧洲央行，另外18亿欧more
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24小时时事新闻(7月9日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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