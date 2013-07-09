24小时时事新闻(7月10日) 24Hours

7月8日，美国亚利桑那州普雷斯科特，消防员在一处悼念地哀悼牺牲的19名消防员。美国亚利桑那州亚纳尔地区发生了大规模森林火灾，造成19名消防员死亡，成为亚利桑那州有史以来最严重的大火导致消防员死亡的悲剧，也是美国80年来最more

7月8日，美国亚利桑那州普雷斯科特，消防员在一处悼念地哀悼牺牲的19名消防员。美国亚利桑那州亚纳尔地区发生了大规模森林火灾，造成19名消防员死亡，成为亚利桑那州有史以来最严重的大火导致消防员死亡的悲剧，也是美国80年来最严重的因单次山火而导致消防人员死亡的事故。 REUTERS/Lucy Nicholson

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