24小时时事新闻(4月11日) 24Hours

(Reuters) - 有“铁娘子”之称的英国前首相撒切尔夫人因中风去世，享年87岁。她是英国历史上唯一的女首相，率领保守党赢得了三次选举，并于1979年至1990年间任英国首相，也是逾150年里英国连续任职时间最长的首相。