24小时时事新闻(4月11日) 24Hours
4月10日，韩国坡州，韩国记者在一个检查站准备做现场报道。韩国联合通讯社报道称，韩国已经加强对朝鲜的监视，此前朝鲜转移一个或多个远程导弹，为可能的发射做准备。 REUTERS/Kim Hong-Ji
4月9日，北爱尔兰伦敦德里，一名女子经过一处涂鸦。 REUTERS/Cathal McNaughton
4月9日，澳大利亚悉尼，观众抵达澳大利亚时装周上的Maticevski品牌秀场。 REUTERS/David Gray
4月9日，加沙城，一名巴勒斯坦妇女在联合国难民救济工作署办公地参加抗议活动。 REUTERS/Mohammed Salem
4月8日，加沙城，一个患有鼻窦炎的巴勒斯坦孩子接受蜂毒治疗。REUTERS/Suahib Salem
4月8日，南苏丹朱巴，学生在教室内上课。南苏丹受教育的比例为四个成年人中仅有一人受过教育。 REUTERS/Andreea Campeanu
4月8日，巴西圣保罗，一名表演者在广场耍弄火把。 REUTERS/Nacho Doce
叙利亚著名的伊斯兰宗教学者穆罕默德·萨义德·拉马丹·布提在自杀式爆炸袭击中死亡经过的视频截图。3月21日，叙利亚大马士革伊曼清真寺发生自杀式爆炸袭击，目前已造成43人死亡，其中包括84岁的伊斯兰宗教学者布提。REUTERmore
4月9日，巴基斯坦时装周在卡拉奇举行，一名模特准备展示Maheen品牌服装。 REUTERS/Insiya Syed
4月9日，瑞士苏黎世，保险公司Alliance24在一个地铁站附近放置一个毁坏的梅赛德斯-奔驰车辆，以宣传一个比赛。 PREUTERS/Arnd Wiegmann
4月8日，美国洛杉矶，歌手蕾哈娜在斯台普斯中心激情献唱。 REUTERS/Mario Anzuoni
4月9日，泰国曼谷，Nonthaburi监狱对囚犯进行检查，以搜查毒品、手机等违禁品。 REUTERS/Chaiwat Subprasom
4月9日，巴西巴西利亚，仪仗队士兵在委内瑞拉外长豪亚(Elias Jaua)的官方欢迎仪式结束后撤离。 REUTERS/Ueslei Marcelino
4月9日，香港机场，一名安检人员测量一个孩子的体温。世界卫生组织(WHO)表示，不必对中国东部地区发现的H7N9禽流感病毒感到恐慌。 REUTERS/Tyrone Siu
4月9日，美国丹佛，求职者在一个求职市场寻找工作。在全球经济低迷的大环境下，年轻人失业成为全球性问题，而在深陷衰退的欧洲问题尤为突出，这可能进一步拖累全球经济复苏。 REUTERS/Rick Wilking
4月9日，印度孟买，安保人员逮捕一名抗议者。1984年印度博帕尔市毒气泄露事件中的受害者举行抗议活动，要求获得医疗和无毒环境。 REUTERS/Vivek Prakash
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全球年轻人面临失业危机 Jobless Youths
(Reuters) - 经济合作暨发展组织(OECD)近期公布的报告显示，主要发达经济体的经济温和上升。但考虑到欧洲依然身陷衰退之中，而且年轻人失业和长期失业率都处在很高水平，有关经济增长正在加快的迹象或许激发不了多少兴奋之情。
寰宇搜奇 Oddly（6）
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
一起来德国狩猎 The hunting games
(Reuters) - 100多名猎人2012年12月14日在德国雷根斯堡附近一军事训练基地举行一个大规模的狩猎活动。路透摄影记者Michaela Rehle参观了这次狩猎活动并拍摄了精彩照片。
“铁娘子”撒切尔夫人去世 享年87岁 The Iron Lady
(Reuters) - 有“铁娘子”之称的英国前首相撒切尔夫人因中风去世，享年87岁。她是英国历史上唯一的女首相，率领保守党赢得了三次选举，并于1979年至1990年间任英国首相，也是逾150年里英国连续任职时间最长的首相。
精选图集
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.
Oddly around the world
Odd and unusual images from around the world this week.
Celebrating Star Wars Day
Fans around the world celebrate Star Wars day on May the 4th.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Prince Philip to step down from royal duties
Prince Philip, the 95-year-old husband of Britain's Queen Elizabeth, will retire from carrying out royal engagements later this year, Buckingham Palace announced.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.