24小时时事新闻(1月11日) 24Hours

1月8日，墨西哥蒙特雷，人们在赌场纵火案现场悼念遇害者。蒙特雷市一家赌场2011年8月遭到袭击，有持枪的武装分子冲进该赌场泼了一些可燃液体后，开始在赌场中纵火，致数十人死亡。REUTERS/Daniel Becerril