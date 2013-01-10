24小时时事新闻(1月11日) 24Hours
1月9日，南非约翰内斯堡与开普敦之间的公路上，抗议者奔跑躲避射击他们的警察。 REUTERS/Mike Hutchings
1月8日，墨西哥蒙特雷，人们在赌场纵火案现场悼念遇害者。蒙特雷市一家赌场2011年8月遭到袭击，有持枪的武装分子冲进该赌场泼了一些可燃液体后，开始在赌场中纵火，致数十人死亡。REUTERS/Daniel Becerril
印度女大学生“黑公交”轮奸案，再次引发外界对印度女性安全的强烈关注。印度曾专门开设女性车厢和通勤列车，以防止女性遭遇性骚扰。(2012年11月2日，印度孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉终点站，女性车厢上的图像。) REUTERS/more
1月8日，浙江桐乡，孩子们在建筑工地玩耍。REUTERS/William Hong
1月9日，泰国素攀府，佛教僧侣放飞孔明灯。REUTERS/Sukree Sukplang
1月9日，印控克什米尔Rajouri，一架军事直升机运载两具印度士兵的遗体。近日，因在克什米尔地区发生越境袭击事件，印度和巴基斯坦关系出现紧张。REUTERS/Stringer
1月7日，埃及扎加齐克，一处游乐场。总统穆尔西6日召集新内阁举行首次会议，讨论如何提振埃及经济。REUTERS/Asmaa Waguih
1月9日，美国纽约，一名撞船事故中的伤者接受救助。当地时间1月9日上午，一艘载着300余名乘客的渡轮驶进纽约下曼哈顿的一个码头时发生冲撞，造成至少85人受伤。 REUTERS/Brendan McDermid
1月9日，广州，民众举着条幅及毛泽东像声援《南方周末》。《南方周末》最新一期报纸已如往常一样出现在北京和上海的报摊，但在该报所在地广州却未见踪影。 REUTERS/Bobby Yip
1月9日，约旦河西岸城市希伯伦附近小村Halhul，巴勒斯坦人打雪仗。近日，持续的雨雪天气袭击了约旦、黎巴嫩、土耳其、巴勒斯坦等地区国家，造成至少19人死亡。 REUTERS/Ammar Awad
1月9日，法国奥利韦，总统奥朗德(Francois Hollande)乘坐装甲车视察军队。REUTERS/Jacques Brinon/Pool
1月9日，美国科罗拉多州Centennial，美国法院初步听证会上丹佛影院枪击案嫌犯霍尔姆斯(James Holmes)的画像。2012年7月20日，科罗拉多州丹佛郊外奥罗拉市一家影院进行电影《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起more
1月8日，美国纽约，女星安妮·海瑟薇(Anne Hathaway)参加美国国家评论协会奖。 REUTERS/Lucas Jackson
1月9日，意大利罗马，前总理贝卢斯科尼接受该国电视台流行节目采访，称每日将向前妻支付20万欧元。 REUTERS/Remo Casilli
1月9日，西班牙塞维利亚，一名57岁的失业者翻看垃圾箱。西班牙推出今年将融资1,210亿欧元的总体融资目标，较2012年高 出7.6%，凸显该国的经济困境。 REUTERS/Marcelo del Pozo
1月9日，斯里兰卡科伦坡，人们在日落时锻炼身体。REUTERS/Dinuka Liyanawatte
1月8日，叙利亚阿勒颇，拿着武器的反对派武装士兵聊天。REUTERS/Zain Karam
1月8日，达喀尔拉力赛在秘鲁的第四赛段，一名选手参加比赛。 REUTERS/Franck Fife/Pool
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动物“治疗师” Animals Helping Out
(Reuters) - 动物不仅是人类的帮手和同伴，还可以参与辅助治疗，甚至一些经过专业训练开始参与人类疾病的预警和诊断。
印度女性专列 Ladies only on India's trains
(Reuters) - 印度新德里女大学生的黑公交轮奸案引发民众强烈抗议，该国女性的人身安全再次引起人们的关注。为保护妇女免受性骚扰，印度此前曾在市郊火车中专门开设了专为女性准备的车厢甚至是通勤列车。
2013压力最大的工作 Most Stressful Jobs 2013
(Reuters) - 美国职业研究网站Careercast.com公布2013年压力最大的工作排行榜，士官荣登榜首，平均年薪为4.6万美元。
什么工作最轻松？ Least Stressful Jobs 2013
(Reuters) -美国职业研究网站Careercast.com公布2013年压力最小的工作排行榜，大学教授荣登榜首，理由是上升空间大、健康风险低且薪资不菲。
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March for Science
Thousands of scientists and people from other walks of life turned out for Earth Day events that organizers have framed as a "celebration" of science to counter a growing disregard for evidence-based knowledge.
Disputed islands of the South China Sea
Among the islands at the heart of territorial disputes in the South China Sea.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Eve of the French election
With only days to go before France's first round of voting, the presidential race enters its final stretch.
Aftermath from Venezuela's 'mother of all marches'
Scenes from Venezuela after nationwide opposition protests, in which nine people were killed amid street barricades, clashes and looting.
Shooting on Champs Elysees in Paris
A police officer was killed in a shooting incident on the Champs Elysees shopping boulevard just days before France's presidential election.
Guardians of the Galaxy Vol. 2 cast portraits
The cast of Marvel Studios' "Guardians of the Galaxy Vol. 2" poses in West Hollywood.
The 'weed nuns' of California
The Sisters of the Valley, California's self-ordained "weed nuns," are on a mission to heal and empower women with their cannabis products.
Stripped down protest in Venezuela
A solitary protester bares it all during a second day of nationwide protests against the government in Caracas.