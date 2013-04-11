24小时时事新闻(4月12日) 24Hours
4月10日，尼泊尔加德满都，一只花豹袭击人群致15人受伤，包括3名警察和2名护林员，花豹随后在警民合作之下被杀死，花豹尸体被人们相争抬走，在街头游行展示。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月10日，西班牙塞维利亚，一名女子在安达卢西亚当代艺术中心，与西班牙艺术家克里斯蒂娜·卢卡斯的艺术装置合影。 REUTERS/Marcelo del Pozo
4月10日，美国加州卡尔斯巴市，一名工人手工采摘花毛茛。每年3月中旬至5月初，卡尔斯巴德农场花田都会长满五颜六色的花毛茛。花毛茛既可吸引游客，也可用于销售盈利。 REUTERS/Mike Blake
4月10日，北京，仪仗队士兵在人民大会堂外面为新西兰总理约翰·基(John Key)的欢迎仪式做准备。 REUTERS/Jason Lee
4月10日，耶路撒冷，士兵在赫茨尔山军事墓地悼念阵亡烈士。REUTERS/Ronen Zvulun
4月10日，阿富汗喀布尔，一名男子整理泥碗。 REUTERS/Omar Sobhani
4月10日，北爱尔兰格兰纳姆附近，一名农民的房屋外放着压在积雪下死亡的绵羊。 REUTERS/Cathal McNaughton
4月10日，韩国坡州，一名开城工业园的员工卸载物品。韩国称，经过最近几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导弹的可能性“非常高”。REUTERS/Kim Hong-Ji
4月10日，美国华盛顿，总统奥巴马公布3.778万亿美元的预算方案，呼吁增加短期开支，削减社会安全、医保等联邦福利。REUTERS/Jason Reed
4月10日，澳大利亚时装周在悉尼举行，一名模特展示“Serpent & the Swan”品牌服装。REUTERS/Daniel Munoz
4月7日，泰国曼谷孔堤，泰国军方在一个学校征兵。 REUTERS/Damir Sagolj
3月24日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京与爱犬在雪地上玩耍。 REUTERS/Alexsey Druginyn/RIA Novosti/Pool
4月10日，一列开往班加罗尔的火车在印度南部脱轨，造成至少2人死亡，多人受伤。目前火车脱轨的原因还不清楚。 REUTERS/Babu
4月10日，泰国曼谷，一名“红衫军”成员在民主纪念碑附近祈祷。 REUTERS/Damir Sagolj
3月26日，美国边境警察进行夜间巡逻时，俯瞰墨西哥边境城镇蒂华纳。 REUTERS/Mike Blake
4月9日，美国加州圣迭戈，美国职业棒球大联盟赛举行开幕典礼。 REUTERS/Mike Blake
4月9日，叙利亚代尔祖尔，一名反对派武装士兵通过墙壁洞口观察外部情况。 REUTERS/ Khalil Ashawi
4月10日，乌拉圭，人们观看众议院讨论同性婚姻合法化法案。乌拉圭众议院当日投票通过《平等婚姻法》法案，使乌拉圭成为继阿根廷后第二个承认同性婚姻合法化的拉丁美洲国家。 REUTERS/Andres Stapff
4月10日，尼加拉瓜Masaya，美洲土著议会代表Brooklin Rivera访问一个土著社区时讲话。 REUTERS/Oswaldo Rivas
下一个
旅行社称丹东叫停赴朝游 North Korea Tourism
(Reuters) -中国丹东的旅行社称，当地政府已通知旅行社赴朝游暂停发团。近几周朝鲜半岛紧张局势升级，朝鲜屡屡对韩国和美国发出战争威胁。
24小时时事新闻(4月11日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
全球年轻人面临失业危机 Jobless Youths
(Reuters) - 经济合作暨发展组织(OECD)近期公布的报告显示，主要发达经济体的经济温和上升。但考虑到欧洲依然身陷衰退之中，而且年轻人失业和长期失业率都处在很高水平，有关经济增长正在加快的迹象或许激发不了多少兴奋之情。
寰宇搜奇 Oddly（6）
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
精选图集
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington.
May Day rallies
May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.
Pictures of the month: April
Our top photos from the past month.
Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border
Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.
U.S. forces in Syria
Images of U.S. military forces operating within Syria.
Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.