24小时时事新闻(7月12日) 24Hours
7月10日，在西班牙潘普洛纳奔牛节上，一名工作人员观看一只斗牛。 REUTERS/Joseba Etxaburu
7月9日，叙利亚戴尔泽尔，一名反对派武装士兵利用屋内的沙袋作掩护。 REUTERS/Khalil Ashawi
7月10日，北京人民大会堂，在尼日利亚总统古德拉克·乔纳森的欢迎仪式结束后，一名服务人员搬走中国与尼日利亚的国旗。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月10日，印控克什米尔斯利那加，印度新兵参加毕业阅兵仪式。REUTERS/Danish Ismail
7月10日，四川成都，一名男子背着一名女子穿过洪水淹没的街道。中国国家减灾办称，截至11日9时，近期暴雨洪涝灾害导致北京、四川、新疆等16省(自治区、直辖市)306.4万人受灾，28人遇难、66人失踪。REUTERS/Smore
7月6日，缅甸密支那，戒毒康复中心的一名男子展示脖子上用传统方法治疗发烧的痕迹。REUTERS/Damir Sagolj
7月10日，美国波士顿，波士顿马拉松爆炸案件嫌疑人焦哈尔•萨纳耶夫首次出庭受审，警察在法院外面警戒。REUTERS/Brian Snyder
7月10日，秘鲁齐克拉约附近，一头长达15米、重6吨的座头鲸搁浅海滩。 REUTERS/Heinz Plenge
7月10日，巴西圣保罗，一名男子观看一幅描绘联合会杯足球赛期间各城市示威活动的涂鸦。REUTERS/Nacho Doce
7月10日，印度艾哈迈达巴德，印度教信徒在檀车节上伸手索要奉献品。 REUTERS/Amit Dave
7月10日，美国纽约，一名模特展示艺术家高鲁普(Andy Golub)的裸体彩绘。REUTERS/Adrees Latif
7月10日，英国牛津，人们在查韦尔河里泛舟。 REUTERS/Eddie Keogh
7月10日，埃及开罗，一名男子在斋月第一天燃放焰火。 REUTERS/Louafi Larbi
7月10日，泰国北碧府，罗兴亚穆斯林斋月第一天在移民拘留中心内祈祷。 REUTERS/Athit Perewongmetha
7月10日，俄罗斯莫斯科，警察在一个选举办公室外拘留知名反对派人士纳瓦尔尼(Alexei Navalny)。REUTERS/Grigory Dukor
7月10日，西班牙巴塞罗那，警察驱赶占领西班牙大众银行的“按揭受害者平台”成员。 REUTERS/Albert Gea
7月10日，波黑波托查里的大屠杀纪念中心，一名女子悼念新确认的在斯雷布雷尼察大屠杀中丧生的亲属。7月11日，斯雷布雷尼察将举行仪式，纪念大屠杀18周年，409名新近确认的遇难者遗体将下葬。 REUTERS/Dado Rumore
7月11日，英国英格兰，一名邮政员在美国驻欧空军基地--奧尔康伯里皇家空军基地的邮局分拣邮件。 REUTERS/Suzanne Plunkett
7月10日，马耳他瓦莱塔，一名非洲移民透过警车车窗向外观看。 REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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