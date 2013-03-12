24小时时事新闻(3月13日) 24Hours
3月11日，美国弗吉尼亚州，一名女子在阿灵顿国家公墓悼念牺牲的亲属。REUTERS/Kevin Lamarque
3月11日，印度新德里，黑公交强奸案嫌犯拉姆•辛格(Ram Singh)自杀后，其父母在家中痛哭。在被控轮奸一名23岁印度女子的五名男子中，嫌犯拉姆•辛格已在新德里的一所监狱自杀。REUTERS/Mansi Thaplimore
3月11日，韩国坡州，纸风车组成朝鲜半岛形状。朝鲜切断了与韩国之间的红十字会热线电话，与韩美两国的口水战升级。 REUTERS/Kim Hong-Ji
3月11日，朝鲜平壤，朝鲜士兵参加军事训练。朝鲜正式拒绝接受联合国安理会要求朝鲜中止核项目的决议；中国呼吁各方保持冷静克制，称制裁不是解决朝鲜半岛紧张局势的根本办法。 REUTERS/KCNA
3月10日，一年一度的鸵鸟节在美国亚利桑那州钱德勒市开幕，民众骑鸵鸟滑稽竞技乐此不疲。REUTERS/Joshua Lott
3月11日，西班牙塞维利亚，一名男子行走在Santa Cruz街区。 REUTERS/Marcelo del Pozo
3月11日，广东揭阳市揭西县棉湖镇上浦村，一辆遭毁坏的汽车。2月22日上午，揭西县棉湖镇上浦村发生外来人员进村滋事、导致个别人员受伤、部分车辆被砸、京棉公路一度受阻的刑事案件。相关处理内容为：原村委负责人李宝玉因涉嫌犯罪more
3月11日，英国伦敦，英国前内阁大臣克里斯·休恩的前妻普莱斯(Vicky Pryce)出席听证会。克里斯·休恩和他的前妻普莱斯因妨碍司法罪，每人被判入狱8个月。休恩上个月在法庭上承认10年前曾要求普莱斯代为接受超速驾驶惩more
3月11日，巴基斯坦卡拉奇，一名男子在爆炸案中丧生的亲属遗体旁痛哭。当日下午，卡拉奇发生一起炸弹爆炸袭击事件，至少两人丧生，另有8人受伤。 REUTERS/Athar Hussain
3月11日，日本东京，人们在灾害演习中模拟因地震而无家可归的灾民。据日本复兴厅统计，到目前为止，2011年3月11日大地震共造成15,881人遇难，2,668人失踪。长时间的灾后避难生活致使2,303人死亡。共有12.8more
3月11日，委内瑞拉加拉加斯，委代总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)登记成为总统候选人后，向支持者致意。马杜罗将正式参加4月14日举行的总统选举。REUTERS/Edwin Montilva
3月11日，巴基斯坦拉合尔，一位基督徒查看遭穆斯林暴徒烧毁的房屋。 REUTERS/Mohsin Raza
3月11日，全国政协十二届一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议，姚明回到座位上。REUTERS/Jason Lee
3月8日，古巴关塔那摩湾，X营监狱长满杂草。REUTERS/Bob Strong
3月2日，美国犹他州火星沙漠研究站，工作人员身穿太空服在模拟火星居留地采集地质样本。 REUTERS/Jim Urquhart
3月11日，马里加奥，一名男子准备爬下梯子。REUTERS/Joe Penney
3月11日，阿富汗喀布尔，美国国防部长查克·哈格尔(Chuck Hagel)乘坐美国空军C-17运输机前往德国。 REUTERS/Jason Reed
3月11日，梵蒂冈，一名修女坐在圣彼得广场上。梵蒂冈罗马天主教枢机主教们将于当地时间12日举行秘密会议，以选举教皇本笃十六世的继任者。 REUTERS/Christian Hartmann
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日内瓦车展 Geneva Car Show 2013
(Reuters) -第83届日内瓦国际车展于3月7日至17日举行，101款全球首发车和32款欧洲首发车与观众见面。主办方预计，本届车展将迎来70万参观者。
盘点明星设计师 Celebrity designers
(Reuters) - 在时尚界流行跨界合作的今天，好莱坞明星纷纷加入设计师的行列，仿佛一场异彩纷呈的明星设计大赛。
金正恩视察前线 Kim Jong-Un visits to the frontline
(Reuters) - 朝鲜最高领导人金正恩7日再次视察炮击延坪岛的西海炮兵部队,并强调包括前线部队在内的陆海空和战略导弹军官兵已经做好开始“朝鲜式全面战”的一切准备。
盘点明星设计师 Celebrity designers
(Reuters) -
精选图集
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.
Paquito and me
Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Besieged in rebel-held Douma
An aid convoy of food and medical supplies has reached the besieged Syrian town of Douma for the first time since October.
Chanel's cruise collection
Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".