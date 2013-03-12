24小时时事新闻(3月13日) 24Hours

3月11日，日本东京，人们在灾害演习中模拟因地震而无家可归的灾民。据日本复兴厅统计，到目前为止，2011年3月11日大地震共造成15,881人遇难，2,668人失踪。长时间的灾后避难生活致使2,303人死亡。共有12.8more

3月11日，日本东京，人们在灾害演习中模拟因地震而无家可归的灾民。据日本复兴厅统计，到目前为止，2011年3月11日大地震共造成15,881人遇难，2,668人失踪。长时间的灾后避难生活致使2,303人死亡。共有12.88万个日本家庭的住宅在地震中被毁。 REUTERS/Issei Kato

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