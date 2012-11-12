24小时时事新闻(11月13日) 24Hours
11月10日，叙利亚Khan al-Assal，一名反对派士兵扛着一名死亡的同伴。 REUTERS/Zain Karam
11月6日，缅甸皎漂镇，一只小狗站在被烧死的母狗遗骸旁边。缅甸若开邦伊斯兰教徒和佛教徒之间的冲突蔓延至另外两个地区皎漂和弥篷。 REUTERS/Minzayar
11月11日，加沙，人们在一名巴勒斯坦人的葬礼上痛哭。以色列和加沙地带武装人员10日和11日连续交火。以方先后炮击和空袭加沙地带，巴方武装人员则以火箭弹袭击回应。至少4名巴勒斯坦平民和两名武装人员丧生，多名以色列人受伤。REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
11月11日，美国纽约，两名女子检查飓风桑迪造成的毁坏情况。 REUTERS/Andrew Burton
11月11日，意大利威尼斯，一名女子站在遭洪水淹没街道的长椅上。经过持续多天的强降雨，意大利威尼斯有近70%的主城区遭到洪水侵袭，市内积水高于海平面约1.5米。 REUTERS/Manuel Silvestri
11月11日，耶路撒冷老城，信徒在圣墓教堂祈祷。 REUTERS/Ammar Awad
11月11日，美国纽约，3,000名来自世界各地的犹太教拉比参加大会。 REUTERS/Keith Bedford
11月11日，上海，居民在即将被拆除的老居民区晒太阳。中国央行行长周小川称，从去年第四季度起，受欧洲主权债务危机影响，中国经济开始出现一些困难。今年第二季度经济增速有所下滑。中央及时采取相应的宏观调控措施后，今夏以来，特别是9月、10月以来，中国宏观经济数据企稳，不少指标继续向好的方向发展。REUTER/Aly Song
11月11日，韩国首尔，一名韩国民主劳动组合总联盟(KCTU)成员脸部涂上血泪参加示威集会。 REUTERS/Kim Hong-Ji
11月11日，上海，建筑工人在落日时安装脚手架。 REUTER/Aly Song
11月11日为美国退伍军人节，人们在弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓哀悼遇难的士兵。 REUTERS/Jonathan Ernst
美国纽约，一名女子挥舞国旗参加退伍军人节大游行。 REUTERS/Carlo Allegri
11月11日，台北，数以千计的爱好者参加大型瑜伽活动，试图创造世界纪录。 REUTERS/Pichi Chuang
11月10日，俄罗斯莫斯科，德国组合吉刚什娜/加兹(Nelli Zhiganshina/Alexander Gazsi)参加花样滑冰大奖赛。REUTERS/Grigory Dukor
11月11日，MTV欧洲音乐大奖颁奖礼在德国法兰克福举行，韩国歌手PSY获得“最佳音乐录影带”大奖。REUTERS/Kai Pfaffenbach
11月12日，希腊雅典，希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)及议员鼓掌庆祝2013年紧缩预算案通过。希腊议会以167比128的多数票通过了2013财政年度财政紧缩预算，该预算意味着希腊政府必须再次削减公共开支。 REUTERS/Yorgos Karahalis
11月11日，波兰华沙，防暴警察与示威者发生冲突。 REUTERS/Peter Andrews
11月10日，美国佐治亚州费尔本，一名女子参加内衣橄榄球联赛球队Atlanta Steam的选拔。 REUTERS/Tami Chappell