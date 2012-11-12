24小时时事新闻(11月13日) 24Hours

11月11日，上海，居民在即将被拆除的老居民区晒太阳。中国央行行长周小川称，从去年第四季度起，受欧洲主权债务危机影响，中国经济开始出现一些困难。今年第二季度经济增速有所下滑。中央及时采取相应的宏观调控措施后，今夏以来，特别是9月、10月以来，中国宏观经济数据企稳，不少指标继续向好的方向发展。REUTER/Aly Song