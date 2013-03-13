24小时时事新闻(3月14日) 24Hours

3月12日，智利阿塔卡玛沙漠，一名媒体记者拍摄阿塔卡玛大型毫米波天线阵。这是多个国家、地区的研究机构在智利北部合作建造的一台大型射电望远镜阵列，由64台口径为12米的天线组成。 REUTERS/Ivan Alvarado