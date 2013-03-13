24小时时事新闻(3月14日) 24Hours
3月12日，以色列Kibbutz Revadim附近，士兵在直升机坠毁现场搜索遇难者遗骸。以色列国防军发言人证实，以军一架直升机12日在南部坠毁，机上两名飞行员全部遇难。REUTERS/Amir Cohen
3月12日，英国格洛斯特郡，一名狂欢者拿着望远镜在切尔腾纳姆赛马节上观看赛马。 REUTERS/Eddie Keogh
3月11日，印尼巴厘岛吉安雅县，一名男子在安宁日(Nyepi)前夕的宗教仪式上踢起火堆。 REUTERS/Stringer
3月12日，突尼斯首都突尼斯市，一名突尼斯青年在街道上自焚受重伤。该男子自焚的原因还不清楚。 REUTERS/Stringer
3月12日，巴西圣保罗，修女在大教堂祈祷。 REUTERS/Nacho Doce
朝中社3月12日发布的照片显示，3月11日，朝鲜最高领导人金正恩赴月乃岛视察西部海防部队，在小木船上挥手。REUTERS/KCNA
3月12日，梵蒂冈，红衣主教在圣彼得教堂参加弥撒。REUTERS/Stefano Rellandini
3月1日，菲律宾塔娜汶海滩，渔民乘坐小船给鲸鲨喂食。 REUTERS/David Loh
3月12日，塞尔维亚贝尔格莱德，民众举行2小时的沉默游行，悼念首任总理佐兰·金吉奇(Zoran Djindjic)遇刺10周年。REUTERS/Djordje Kojadinovic
3月12日，英国爱丁堡，爱丁堡国际艺术节导演乔纳森·米尔斯(Jonathan Mills)出席新闻发布会。 REUTERS/David Moir
3月12日，哥伦比亚麦德林，一个内衣广告牌。 REUTERS/Albeiro Lopera
3月12日，法国北部康布雷，一名男子铲除其汽车周围的积雪。从11日夜开始，法国西部及北部地区开始遭受强降雪袭击。随着降雪持续，交通运输、人员安全及电力输送等都受到严重影响。 REUTERS/Pascal Rossignomore
3月12日，英国南部丘陵，人们利用滑雪板滑雪。REUTERS/Luke MacGregor
3月12日，全国政协十二届一次会议在北京人民大会堂举行闭幕大会，安保人员撑伞等待与会代表抵达现场。 REUTERS/Petar Kujundzic
3月12日，浙江嘉兴竹林村，一名男子将死猪拖到卡车上。中国上海市饮用水重要源头的黄浦江上游近日浮现大量死猪，上海市新闻办称初步确定死猪来自浙江嘉兴地区。但浙江省农业厅和嘉兴市表示，嘉兴并未发生生猪疫情，目前正协助上海调查more
3月12日，智利阿塔卡玛沙漠，一名媒体记者拍摄阿塔卡玛大型毫米波天线阵。这是多个国家、地区的研究机构在智利北部合作建造的一台大型射电望远镜阵列，由64台口径为12米的天线组成。 REUTERS/Ivan Alvarado
3月12日，以色列卡法萨巴，一名工人在工厂裁剪印有美国国旗的布。美国总统奥巴马本月将首次访问以色列。 REUTERS/Nir Elias
3月12日，孟加拉达卡，人们在大罢工期间帮助司机挪动遭焚烧的公共汽车。孟加拉反对派领导人当日发起为期一天的全国游行，抗议警察恐吓民众。 REUTERS/Andrew Biraj
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玩转鸵鸟大赛 Ostrich Races
(Reuters) - 一年一度的鸵鸟节在美国亚利桑那州钱德勒市开幕，民众骑鸵鸟滑稽竞技乐此不疲。
24小时时事新闻(3月13日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
日内瓦车展 Geneva Car Show 2013
(Reuters) -第83届日内瓦国际车展于3月7日至17日举行，101款全球首发车和32款欧洲首发车与观众见面。主办方预计，本届车展将迎来70万参观者。
盘点明星设计师 Celebrity designers
(Reuters) - 在时尚界流行跨界合作的今天，好莱坞明星纷纷加入设计师的行列，仿佛一场异彩纷呈的明星设计大赛。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
USS Carl Vinson on patrol
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group heads for Korean waters as North Korea warns it is ready to sink the aircraft carrier to demonstrate its military might.
Obama's first post-presidential appearance
Former President Barack Obama makes his first public appearance since leaving office, holding a discussion with youth leaders in Chicago on strategies for community organization and civic engagement.
Where the Mother of All Bombs dropped
The aftermath in Afghanistan's Achin district, where a MOAB, or "mother of all bombs" struck an Islamic State position.
The frontlines of Mosul
Iraqi forces enter Mosul's Old City as Islamic State militants put up fierce resistance from the close-packed houses and narrow streets.
Israel stands silent to mark Holocaust
Israel observes Holocaust Remembrance Day.
U.S. versus Islamic State: Airsoft edition
Players depicting Islamic State militants battle others depicting soldiers from the U.S.-led coalition using airsoft replica weapons during a game in Spain.
France's Le Pen and Macron head to runoff
Centrist Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen are set to face each other in a May 7 runoff for the French presidency after coming first and second in the first round of voting, early projections indicated.
March for Science
Thousands of scientists and people from other walks of life turned out for Earth Day events that organizers have framed as a "celebration" of science to counter a growing disregard for evidence-based knowledge.