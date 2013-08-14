24小时时事新闻(8月15日) 24Hours
8月13日，印度钦奈，一名警察在独立日阅兵仪式彩排期间晕倒。 REUTERS/Babu
7月28日，上海，一名女子在后台等待录制上海电视台婚恋节目《相约星期六》。在中国，快到30岁还不结婚的女性会被冠以“剩女”称号，而男女性别比例差异，工作压力大、交友空间有限，女性择偶要求提高成为择偶难的主要原因。 REUmore
8月13日，英国索尔兹伯里平原的史前遗迹巨石阵上空出现英仙座流星雨美景。作为北半球三大流星雨之一，英仙座流星雨不但数量多，而且几乎从没在夏季星空中缺席过，是最活跃、最常被观测到的流星雨。 REUTERS/Kieran Dmore
8月13日，巴西里约热内卢，一名女子在示威活动中向身上泼洒红颜料，以表示对暴力犯罪中受害者的支持。在过去5年中，毒品交易、暴力犯罪等原因导致该地区有3.5万人失踪。 REUTERS/Sergio Moraes
8月13日，西班牙塞维利亚，游客躺在塞维利亚考古博物馆外面享受闲暇时光。REUTERS/Marcelo del Pozo
8月13日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，孩子们在涂鸦墙附近等待练习橄榄球。REUTERS/Ilya Naymushin
8月13日，北京市海淀区人济山庄小区内的一栋26层居民楼，因为楼顶加盖的2层别墅引发关注。别墅的业主张必清承诺15日内自拆，并表示最初翻建经物业同意。REUTERS/Jason Lee
8月13日，缅甸实兑，罗兴亚族穆斯林女子在房屋门口向外张望。REUTERS/Soe Zeya Tun
8月13日，巴西普拉纳尔托宫，一位土著居民参加抗议活动。REUTERS/Ueslei Marcelino
8月13日，约旦河西岸希伯仑，一名女子拿着一名被释放的巴勒斯坦囚犯的照片。以色列当日释放了26名在押的巴勒斯坦囚犯，为即将在耶路撒冷重启的巴以和谈铺路。 REUTERS/Ammar Awad
8月13日，约旦河西岸拉马拉附近，一名巴勒斯坦囚犯的亲属在奥佛(Ofer)监狱外面等候他被释放期间祈祷。 REUTERS/Ammar Awad
8月13日，巴基斯坦奎塔，人们装饰俾路支省议会大楼，以庆祝独立日。 REUTERS/Naseer Ahmed
8月13日，马里巴马科，一名摊贩站在其售卖的铁桶附近。 REUTERS/Joe Penney
8月13日，在香港国际健美健身邀请赛期间，选手在后台候场。REUTERS/Tyrone Siu
8月13日，德国柏林，德国总理默克尔前往一所中学亲自为学生讲述柏林墙的历史。REUTERS/Odd Andersen/Pool
8月13日，美国奥克兰，一名女子在新公民入籍宣誓仪式上拿着美国旗帜。 REUTERS/Robert Galbraith
下一个
拟真娃娃“复活” Reborn Baby Dolls
(Reuters) -比利时艺术家比翠丝(Beatrice Van Landeghem)制作一种“重生娃娃”，可按照小孩的照片客制化，把娃娃做得几乎跟真人没两样，主要用途是给因丧子或是怀念襁褓时期的孩子的父母亲当做纪念。
中国“剩女”的择偶难题 Love in China
(Reuters) -周二是中国传统节日七夕，快到30岁还不结婚的“剩女”们面临严峻选择。中国有近14亿人口，可选的男性多的是，但社会地位可能影响职业女性择偶范围。中国人往往觉得婚姻中男性应该在各方面都更强，包括身高、年龄、受教育水平和薪水。
24小时时事新闻(8月14日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
省会城市高温排行榜 Hottest Cities in China
(Reuters) - 中国气象局华风气象传媒集团旗下中国气象视频网发布2013年省会城市高温天数排行榜，截至8月10日02时，湖南长沙以50天高居榜首，重庆和杭州分别以42天和39天位居第二、第三。在气象学意义上，一般把日最高气温达到或超过35℃时称为高温。
精选图集
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.
Paquito and me
Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Besieged in rebel-held Douma
An aid convoy of food and medical supplies has reached the besieged Syrian town of Douma for the first time since October.
Chanel's cruise collection
Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".