24小时时事新闻(5月15日) 24Hours
5月13日，美国华盛顿，美国总统奥巴马含泪指责共和党人重提去年9月美国驻班加西领馆遭袭事件，称其是一种“政治马戏”表演，意在损害他本人以及前国务卿希拉里等人的诚信。 REUTERS/Jim Bourg
5月13日，阿富汗喀布尔，一名女子抱着孩子行走在街道上。 REUTERS/Omar Sobhani
5月13日，葡萄牙里斯本，一位居民透过窗户向外观看。 REUTERS/Rafael Marchante
5月13日，尼泊尔帕坦，一位“活女神”坐在其房屋内。 REUTERS/Navesh Chitrakar
5月11日，浙江千岛湖，民众参加哈雷戴维森中国第五届全国车主骑行活动。2013年正值哈雷戴维森110周年，本届骑行活动将开启品牌110周年在中国的系列庆祝活动。 REUTERS/Carlos Barria
5月13日，孟加拉萨瓦尔，在大楼倒塌事故中被埋17天生还的女子Reshma Begum在医院接受采访。孟加拉国首都达卡一座容纳数家制衣厂的大楼4月24日轰然垮塌，遇难者人数达到一千多人。 REUTERS/Khurshedmore
2月2日，俄罗斯圣彼得堡，人们在一个同性恋酒吧跳舞。俄罗斯于今年3月30日禁止同性恋宣传，即同性恋者公开接吻等活动，此政策在同性恋者中引起强烈反对。 REUTERS/Alexander Demianchuk
5月13日，菲律宾大马尼拉，居民在投票中心外等待为中期选举投票。菲律宾中期选举当日正式开始，全国4.4万余名候选人将争夺从参议员到乡镇官员等不同级别的1.8万多个岗位。 REUTERS/Erik De Castro
5月13日，法国戛纳，工人们安装第66届戛纳电影节的官方宣传海报。第66届戛纳电影节将于5月15日至26日在法国南部海滨城市戛纳举行。 REUTERS/Eric Gaillard
5月13日，台北，数百名渔民冒雨来到马尼拉经济文化办事处前参加示威活动，抗议菲律宾射杀屏东渔民洪石成。台湾当局11日晚对菲下达72小时通牒，要求道歉、赔偿、惩凶并谈判渔业协议，否则将采取冻结菲劳工到台工作申请等三项制裁措more
5月13日，土耳其边境小镇雷伊汉勒，一名男子在爆炸袭击中毁坏的建筑内检查自己的公寓。土耳其南部哈塔伊省邻近叙利亚边境的雷伊汉勒市11日发生两起汽车炸弹爆炸事件，导致至少46人死亡、100余人受伤。 REUTERS/Umimore
5月13日，土耳其边境小镇雷伊汉勒，民众拿着烧毁的国旗参加抗议活动。土耳其总理埃尔多安当日称，叙利亚政府是上周土叙边境汽车炸弹爆炸案的幕后指使者，应对这一事件负责。此前，叙利亚新闻部长祖阿比已公开否认叙政府卷入这一事件。more
5月12日，塞内加尔首都达喀尔，女孩们在扳腕子比赛开始前跳舞。 REUTERS/Joe Penney
5月13日，在罗马大师赛上，网球名将小威观看姐姐大威与英国选手劳拉·罗布森(Laura Robson)的女单比赛。REUTERS/Alessandro Bianchi
5月13日，泰国曼谷，村民们在农耕节大典上争相捡拾稻种。泰国农耕节大典在曼谷举行，标志着泰国新一季稻谷耕作期的开始，同时祈求来年风调雨顺，五谷丰收。 REUTERS/Chaiwat Subprasom
5月13日，也门萨那，一架军用飞机坠毁，一名飞行员身亡。 REUTERS/Khaled Abdullah
5月13日，北京，一位老人在公园里锻炼身体。国际货币基金组织(IMF)研究人员称，中国经济或将在2020年至2025年之间跨过一道门槛。届时中国的廉价劳动力资源将逐渐枯竭，迫使其转变增长模式。 REUTERS/Kim Kmore
5月13日，约旦河西岸城市拉马拉，一位95岁的巴勒斯坦难民行走在街道上。5月15日是巴勒斯坦“灾难日”。REUTERS/Ammar Awad
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盘点被囚禁事件 Freed from captivity
(Reuters) -美国三名10年前遭绑架的女子近日终于获救后，全球儿童失踪问题又成为人们关注的焦点。非赢利机构“美国全国失踪和被剥削儿童中心”的调查报告显示，在美国每年大约有80万名儿童失踪，即每天大约有2,000人失踪。其中，有115名儿童属于被陌生人绑架。
上海松江民众抗议锂电池厂项目 China Battery Plant Protest
(Reuters) -2013年5月11日，数以百计的抗议者聚集在上海街头，反对国轩新能源汽车动力电池基地落户松江，凸显环境污染问题引发的社会矛盾。
维珍老板变空姐 Branson Dresses As Stewardess
(Reuters) -英国亿万富翁理查德·布兰森爵士因为打赌输给亚洲航空老板托尼·费尔南德斯(Tony Fernandes)，要在亚航一趟航班上打扮成“空姐”服务旅客。
24小时时事新闻(5月14日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Portugal's Salvador Sobral won the 2017 Eurovision Song Contest performing a jazz-style ballad written by sister Luisa, beating second-place Bulgaria.
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
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Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
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Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.