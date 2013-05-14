24小时时事新闻(5月15日) 24Hours

5月13日，土耳其边境小镇雷伊汉勒，民众拿着烧毁的国旗参加抗议活动。土耳其总理埃尔多安当日称，叙利亚政府是上周土叙边境汽车炸弹爆炸案的幕后指使者，应对这一事件负责。此前，叙利亚新闻部长祖阿比已公开否认叙政府卷入这一事件。more