24小时时事新闻(4月16日) 24Hours
4月14日，索马里摩加迪沙，两个孩子逃离汽车炸弹爆炸现场。索马里首都摩加迪沙当日连续发生以政府机构所在地为目标的爆炸袭击案，造成20多人身亡。REUTERS/Feisal Omar
4月14日，韩国坡州，透过一个围栏上的丝带可看到一把机关枪。韩国国防部长金宽镇表示，韩国确信朝鲜“已经做好发射导弹的准备”，但目前并未观察到朝鲜有“发动全面战争”的迹象。 REUTERS/Kim Hong-Ji
4月14日，西班牙奥维耶多，人们在墓地悼念在西班牙内战中牺牲的士兵。REUTERS/Eloy Alonso
4月14日，西班牙塞维利亚，一名女子身穿传统服装参加四轮马车展览。 REUTERS/Marcelo del Pozo
4月13日，北京，一名工人在中南海附近骑车。中国国家统计局公布，中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，略低于路透调查预估中值8%；环比增速为1.6%。 REUTERS/Jason Lee
4月14日，南苏丹朱巴，一名参赛者在后台打扮，准备参加世界小姐选美比赛。REUTERS/Andreea Campeanu
4月14日，湖北襄阳市樊城区前进东路一景城市花园酒店发生火灾，造成十多人遇难。目前，该酒店业主、网吧经营者已被依法拘留。火灾原因调查及善后等工作正进行中。 REUTERS/China Daily
4月14日，印度加尔各答，一名悬挂在绳索上的信徒在“Chadak”宗教仪式中抛撒贡品。REUTERS/Rupak De Chowdhuri
4月14日，印尼雅加达，一个孩子在Fatahillah博物馆观看雕像表演者扮成士兵。REUTERS/Beawiharta
4月13日，朝韩非军事区发生火灾，起火原因未知。 REUTERS/Goseong County Office/Handout
4月14日，泰国曼谷，狂欢者参加泼水节。REUTERS/Damir Sagolj
4月14日，2013年MTV电影大奖颁奖礼在美国加州卡尔弗城举行，凯莉·华盛顿(Kerry Washington)亮相红毯时踩到裙摆。 REUTERS/Danny Moloshok
歌手Macklemore在颁奖礼上激情献唱。 REUTERS/Danny Moloshok
4月14日，委内瑞拉加拉加斯，执政党候选人马杜罗以51%的选票赢得该国总统大选，令其能够继续执行前总统查韦斯的社会主义政策。REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
4月14日，北京市首例感染H7N9禽流感的7岁患儿在北京地坛医院接受治疗。世界卫生组织驻华代表蓝睿明对记者表示，无法预测病毒将如何传播，但在北京等不同的地方发现新的病例也并不奇怪。 REUTERS/Suzie Wong
4月14日，2013赛季F1中国大奖赛在上海奥迪国际赛车场进行，一名工作人员向车手阿隆索(Fernando Alonso)展示告示牌。 REUTERS/Diego Azubel/Pool
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城市花园 Urban Gardens
(Reuters) -远离闹市喧嚣，尽享静谧人生。
香港电影金像奖颁奖典礼 Hong Kong Film Awards 2013
(Reuters) -第32届香港金像奖4月13日揭晓，梁家辉称帝，杨千嬅凭封后，获12项提名的《寒战》获最佳影片、最佳导演等9项大奖，成为最大赢家。《一九四二》获最佳两岸华语电影。
路透记者华赛奖作品欣赏 2013 CHIPP Awards
(Reuters) - 2013年3月25日，第九届国际新闻摄影比赛(华赛)评选结果在浙江杭州揭晓。
本周中国区精选(4月5日-12日) China Weekly
(Reuters) -聚焦4月5日至12日中国区新闻事件和热点动态。
精选图集
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington.
May Day rallies
May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.
Pictures of the month: April
Our top photos from the past month.
Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border
Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.
U.S. forces in Syria
Images of U.S. military forces operating within Syria.