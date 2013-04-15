24小时时事新闻(4月16日) 24Hours

4月14日，北京市首例感染H7N9禽流感的7岁患儿在北京地坛医院接受治疗。世界卫生组织驻华代表蓝睿明对记者表示，无法预测病毒将如何传播，但在北京等不同的地方发现新的病例也并不奇怪。 REUTERS/Suzie Wong