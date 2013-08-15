24小时时事新闻(8月16日) 24Hours

(Reuters) -比利时艺术家比翠丝(Beatrice Van Landeghem)制作一种“重生娃娃”，可按照小孩的照片客制化，把娃娃做得几乎跟真人没两样，主要用途是给因丧子或是怀念襁褓时期的孩子的父母亲当做纪念。