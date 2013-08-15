24小时时事新闻(8月16日) 24Hours
8月14日，耶路撒冷附近Beit Shemesh，一名正统犹太教示威者在冲突中躲避防暴警察发射的水枪。REUTERS/ Baz Ratner
8月14日，巴西圣保罗，军警逮捕一名抗议圣保罗州长奥克明(Geraldo Alckmin)的示威者。 REUTERS/Nacho Doce
8月14日，意大利锡耶纳，一名骑手参加无鞍骑马比赛。锡耶纳每年7月2日和8月16日两次举行的无鞍赛马节，是从中世纪传承至今的传统活动。 REUTERS/Stefano Rellandini
8月14日，叙利亚阿勒颇，一名反对派武装士兵在屋内休息。 REUTERS/Melhem Barakat
8月14日，在莫斯科田径世锦赛上，一名选手参加男子跳远资格赛。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
8月14日，巴基斯坦卡拉奇，一个孩子参加独立日庆祝活动。巴基斯坦当日迎来了第66个独立日，全国各地举行了一系列隆重的庆祝活动。REUTERS/Akhtar Soomro
8月14日，巴西圣保罗，一对夫妇行走在街道上。REUTERS/Nacho Doce
8月14日，俄罗斯莫斯科，一名年轻人练习足球技巧。 REUTERS/Phil Noble
8月14日，英国伦敦，好莱坞女星詹妮弗·安妮斯顿与杰森·苏戴奇斯(Jason Sudeikis)参加主演电影《冒牌家庭》(We're the Millers)首映式。REUTERS/Andrew Winning
8月14日，埃及开罗，防暴警察与军队士兵在冲突中用盾牌保护自己。埃及警方当日对首都开罗的两处穆尔西支持者示威聚集地实施清场行动，引发冲突并致200余人丧生。REUTERS/Asmaa Waguih
8月14日，墨西哥蒙特雷，人们参加“老奶奶女王”选美大赛。 REUTERS/Daniel Becerril
8月13日，印度孟买，载有18名船员的“基洛”级潜艇“辛杜拉克沙克”(INS Sindhurakshak)号发生爆炸起火，随后沉没。印度海军发言人称，他们现在正努力确认人员状况，原因正在调查之中。 REUTERS/Vikmore
8月14日，巴林麦纳麦西部小村Shakhoora，防暴警察在冲突中逮捕一名示威者。民众举行示威活动，要求推行民主改革。REUTERS/Hamad I Mohammed
8月14日，墨西哥首都墨西哥城，政府职员进行锻炼身体。报告显示，墨西哥肥胖率达32.8%，超过美国的31.8%。 REUTERS/Tomas Bravo
5月16日，加纳阿克拉，一名街头摊贩经过一个鱼形状的棺材。REUTERS/Luc Gnago
曾在2010年向维基解密泄露伊拉克空袭机密文件的前美国陆军情报分析员布拉德利·曼宁(Bradley Manning)装扮成女性的照片。据悉，法院判定布拉德利·曼宁六项罪名成立，其中一项最为严厉的指控则是“协助敌人”。 Rmore
8月14日，韩国首尔，民众参加烛光示威活动，要求总统朴槿惠下台及国家情报局改革。 REUTERS/Lee Jae-Won
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雷人房屋大集合 Weird homes
(Reuters) -只有想不到，没有住不了。
埃及“清场”行动致200余人丧生 Egypt clears protesters
(Reuters) -埃及警方周三对首都开罗的两处穆尔西支持者示威聚集地实施清场行动，引发冲突并致200余人丧生。这是埃及数十年来遭遇最血腥一天，国家也变得更加两极分化。
24小时时事新闻(8月15日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
拟真娃娃“复活” Reborn Baby Dolls
(Reuters) -比利时艺术家比翠丝(Beatrice Van Landeghem)制作一种“重生娃娃”，可按照小孩的照片客制化，把娃娃做得几乎跟真人没两样，主要用途是给因丧子或是怀念襁褓时期的孩子的父母亲当做纪念。
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Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Albino animals
Rare creatures from the animal world.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Seven-year-old Yemeni girl dies of malnutrition
In Yemen, where one child under the age of five dies of preventable hunger and disease every 10 minutes, seven-year-old Jamila Ali Abdu died of malnutrition in the Red Sea port city of Hodeidah.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
The frontlines of Mosul
An Iraqi commander expects to dislodge Islamic State from Mosul in May despite resistance from militants in the densely populated Old City district.
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.